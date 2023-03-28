Chill Club頒獎典禮2023 ︱Winka心情靚爆回應戀情 MIRROR回應被彈鐘一事！
[email protected]心情靚爆回應戀情
COLLAR成員Winka今日（28日）出席活動時心情靚爆，似乎未有受到連日分手風波影響。Winka一出場就不斷向粉絲們揮手打招呼，非常親民。在活動結束後，Winka亦有親自回應連日慶恰恰的分手事件：「我覺得當刻嘅自己的確有少少覺得需要解釋，但我覺得解釋完就唔會再回覆，因為我覺得係時候要fade out，仲有好多團嘅嘢，或者自己嘅嘢要focus，我覺得係上咗一課，知道下次有點樣再做好啲。」Winka亦表示不會干涉前男友會否離開歌迷會一事，畢竟對方在歌迷會內有自己的人際關係，一切都會尊重對方意願。
此外，當被問到會否公開新戀情時，Winka就表示：「其實我都係抱住嗰諗法就係真係好穩定就會去公開，係街到俾人見到亦都唔會否認，好似大家所講我係應該保護我了解中嘅對象，佢地未必係公眾人物，佢地都唔應該承受呢啲曝光。所以我都會同佢溝通，睇佢係唔係真係願意曝光，如果傳媒問到我就會去答，如果冇問我都唔會刻意去講。」
MIRROR回應IAN被JJ林俊傑演唱會彈鐘一事
MIRROR成員AK和Lokman作為MIRROR代表出席今日記招，在接受傳媒訪問時，兩位回應到有關Ian被JJ林俊傑演唱會彈鐘一事：「其實之前JJ演唱會監製都發咗聲明，事實亦都係同聲明一樣，就係溝通上出現咗錯誤，令到歌單有啲唔同，所以最後就冇得表演。至於有啲人話Ian唔開心，其實佢係冇嘅，佢反而更加期待下次可以同JJ表演。」另外提到Stanley發出合照帖文一事，AK則解釋：「Stanley嘅意思係講好難得我地呢個組合去打邊爐，因為好少可我地呢個組合可以一齊夜晚去食飯。我地紀念嘅嘢其實係呢樣嘢。」
AK、Lokman帶頭盔回應有關英文周邊分Anson Lo、姜濤有正副之別一事
此外，早前MIRROR進軍海外，推出首支英文單曲，並且推出了期間限定的英文周邊。不過周邊簡介就出咗問題，將姜濤介紹為「The Co-star of MIRROR」，而Anson Lo就介紹為「The Star of MIRROR」，似乎想帶出兩人有正副之別的意思。就此爭議，AK和Lokman就帶曬頭盔咁回應：「首先我就唔係好了解呢兩個字嘅意思係唔係真係一樣啦，英文呢樣嘢問我地兩個就… 不過Co-Star同Star呢兩個字依國際標准嚟講聽講就好似一樣嘅，所以可能就係唔同嘅寫法囉。」
Chill Club頒獎典禮新玩法 唔玩十大改玩分四大Genre頒獎
ViuTV音樂頒獎典禮《Chill Club 推介榜 年度推介 22/23》今年一改以往以「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB 年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB 年度另類歌曲獎」。ViuTV表示希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。
網民反應麻麻 入圍標準模糊、MC連獎名都記唔住
不過對於今屆Chill Club頒獎典禮改賽制一事，網民都反應麻麻。有網民認為今次4項音樂風格獎的入圍標準非常模糊，入圍「年度另類歌曲獎」的歌曲一點都不「另類」之外，有網民亦質疑Chill Club為何不令設「年度新人組合獎」，搞到女子組合COLLAR入圍「年度新人女歌手獎」，對其他女新人不公。而記者招待會的主持人質素亦非常麻麻，有多位主持不斷食螺絲之外，連獎名都記唔住，導致場面非常尷尬。
保錡粉絲不斷亂入：你好威猛又好靚仔啊
值得一提的另一個焦點是在記者招待會的另一重點非ERROR的保錡莫屬。ERROR雖然入圍多個獎項，但只有成員保錡單拖出席，在場的保錡粉絲都非常興奮，由保錡一入場就嗌到完場。當宣佈到保錡入圍「年度新人男歌手」時，某位保錡粉絲不斷用大聲公重復播放：「ERROR吳保錡，你好威猛又好靚仔啊！」搞到MC都忍唔住介紹保錡做「好靚仔嘅吳保錡」。
MIRROR成員入圍19個獎項 IAN陳卓賢入圍3獎成大熱
MIRROR成員今年再次成為Chill Club頒獎典禮的大熱門，團隊加個人總共入圍19個獎項，不但所有有出個人單曲的成員都有份入圍「CHILL CLUB年度男歌手」，其中Ian陳卓賢更入圍3獎，包括憑《地球上的最後一朵花》、《留一天與你喘息》入圍「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度男歌手」和「CHILL CLUB年度唱作歌手」。
《Chill Club頒獎典禮2023》入圍名單全公開：
CHILL CLUB年度流行歌曲獎
葉巧琳 《難度我還未夠難》
Fatboy《Dear MaMa》
周國賢《身後身》
Ian陳卓賢《留一天與你喘息》
陳泊宇《有我》
林家謙《某種老朋友》
林峯《幼稚未完》
許廷鏗《沒有人可以為你的幸福負責》
姜濤《作品的說話》
陳蕾《世界與你無關》
AGA 江海迦《Tomorrow》
吳保錡《猥瑣》
林欣彤《飛》
泳兒《早上37.2度》
鄭欣宜《我地》
COLLAR《OFF/ON》
馮允謙《給缺席的人唱首歌》
艾粒《One Way》
MIRROR 《We All Are》
Anson Lo《永順街39號》
Gareth T《笑住喊》
Ian陳卓賢《地球上的最後一朵花》
Serrini、王菀之《諸神的黃昏》
Jeremy《阿波羅》
陳奕迅《人啊人》
JER《坐看雲起時》
ERROR《Never Come Back》
CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎
布志綸《飛鳥俠》
陳蕾《下流社會》
ToNick《量子糾纏》
Zpecial《完全無關的事》
Dear Jane《到底發生過什麼事》
ONE PROMISE《願意等你》
CHILL CLUB年度年度前奏藍調歌曲獎
馮允謙《報復式浪漫》
側田《老伙記》
洪嘉豪《污糟兒》
MC張天賦《老派約會之必要》
CHILL CLUB年度另類歌曲獎
衛蘭《Little Miss Janice》
Serrini《樹》
泳兒《葉落冰川》
岑寧兒《無常家》
MC張天賦《小心地滑》
張敬軒《賽勒斯的愛》
吳林峰《土撥鼠之日》
黄妍《世界以痛吻我而我歌唱》
Perse《閃念》
陳健安《創作者的派對》
RubberBand《這刻我們》
野佬(Yellow!)《抗氧化組合》
謝安琪《我的波利海妮婭》
CHILL CLUB年度男歌手
周國賢
吳林峰
許廷鏗
林家軒
Ian 陳卓賢
陳泊宇
馮允謙
Fatboy
林峰
MC張天賦
張敬軒
Jeremy 李駿傑
洪嘉豪
吳保錡
側田
姜濤
陳健安
Alton 王智德
古巨基
Anson Kong 江𤒹生
小肥
Gareth. T
CY陳宗澤
Anson Lo 盧瀚霆
林海峰
Tyson Yoshi
陳奕迅
Jer 柳應廷
Michael C
Edan 呂爵安
布志綸
梁釗峰
CHILL CLUB年度女歌手
衛蘭
泳兒
謝芊彤
Serrini
葉巧琳
岑寧兒
鄧小巧
陳蕾
黃妍
Jace 陳凱詠
鄭欣宜
AGA 江海迦
林欣彤
陳葦璇
謝安琪
區子琳
Cloud 雲浩影
麗英
王嘉儀 Sophy
CHILL CLUB年度組合
艾粒
光頭幫 TomFatKi
COLLAR
SENZA A Capella
MIRROR
PIX3L
VSing
雷同二友
ERROR
CHILL CLUB年度樂隊
Per se
ONE PROMISE
WHIZZ
Pandora
RubberBand
The Hertz
Tonick
Yusobeit
神奇腳
石山街
Dear Jane
Zpecial
Yellow! 野佬
Nowhere Boys
KOLOR
FIESTER
CHILL CLUB年度唱作歌手
周國賢
吳林峰
Kiri T
Serrini
Ian陳卓賢
陳慧敏
林奕匡
馮允謙
鄧小巧
陳蕾
Gareth.T
AGA 江海迦
布志綸
林家謙
Per se
洪嘉豪
ONE PROMISE
林欣彤
WHIZZ
Gordon Flanders
陳健安
RubberBand
艾粒
石山街
林海峰
Nowhere Boys
王嘉儀 Sophy
黃妍
FIESTER
CHILL CLUB年度新人男歌手
DEZ 余宗遙
Alton 王智德
Andy 黎展峰
Jeremy 李駿傑
Aiden 洪助昇
吳保錡
CY 陳宗澤
Ben Chiu
Zeno 顧定軒
Frankie Yip 葉彥廷
Phoebus Ng 吳啟洋
泰倫斯 Terence
Dark 黃明德
李白
CHILL CLUB年度新人女歌手
Sabrina 張曼莎
Cloud 雲浩影
陳薔天
COLLAR
Jaime張天穎
Moon tang
Kayan9896
蘇麗珊
Miss Janni
大金
Cozy Syndrome
Dorothy 劉君冬
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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