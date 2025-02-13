頭文字D「夏樹」新作大變樣出鏡 觀眾直言睇兩集都認唔出！

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2005年電影《頭文字D》上映多年，至今仍係唔少觀眾心目中嘅經典漫改電影，戲中飾演周杰倫女朋友嘅鈴木杏（飾夏樹）更係令人印象深刻！現年37歲嘅鈴木杏去年更宣布搬離東京享受田園生活，不過鈴木杏近期推出嘅新作就被指大變樣，更係同當年相差甚遠……

頭文字D「夏樹」鈴木杏極享受田園生活

鈴木杏去年在社交平台宣佈搬到長野縣居住，並表示「打算在這裏紮根生活」。雖然突然搬離市區，但係鈴木杏就十分享受田園生活，更稱「割柴斬草都快成為我的日常生活，也省得我去健身室做活動！」

不過對於鈴木杏突然搬至田園，就引嚟唔少fans擔心佢會否退出演藝圈。但鈴木杏對此就表示會繼續演藝事業，搬離東京只係想享受自給自足嘅生活。

頭文字d 夏樹 鈴木杏於電影《頭文字D》中飾演「夏樹」一角。（圖片來源：《頭文字D》劇照）
鈴木杏於電影《頭文字D》中飾演「夏樹」一角。（圖片來源：《頭文字D》劇照）
頭文字d 夏樹 鈴木杏呢個角色可謂十分經典！（圖片來源：《頭文字D》劇照）
鈴木杏呢個角色可謂十分經典！（圖片來源：《頭文字D》劇照）
頭文字d 夏樹 （圖片來源：《頭文字D》劇照）
（圖片來源：《頭文字D》劇照）
頭文字d 夏樹 （圖片來源：《頭文字D》劇照）
（圖片來源：《頭文字D》劇照）
頭文字d 夏樹 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

鈴木杏大變樣出鏡網民直言認唔到

Keep住在娛樂圈發展嘅鈴木杏在近期熱播嘅日劇《The Hot Spot》中亦有份出演，不過就有網民在社交平台發文表示雖然演員表有鈴木杏嘅名字，但就苦呻搵唔到佢嘅蹤影！

不過帖文一出就引來唔少人留言，更指出鈴木杏於劇中正係飾演女主角友人葉月，大變樣出鏡令唔少人直言睇足2集都認佢唔到！

頭文字d 夏樹 鈴木杏（右一）於近日熱播嘅日劇《The Hot Spot》中飾演葉月。（圖片來源：ig@anne.suzuki.official）
鈴木杏（右一）於近日熱播嘅日劇《The Hot Spot》中飾演葉月。（圖片來源：[email protected]
頭文字d 夏樹 不過就有網民直言睇足2隻都搵唔到鈴木杏（右二）！（圖片來源：《The Hot Spot》劇照）
不過就有網民直言睇足2隻都搵唔到鈴木杏（右二）！（圖片來源：《The Hot Spot》劇照）
頭文字d 夏樹 （圖片來源：《The Hot Spot》劇照）
（圖片來源：《The Hot Spot》劇照）
頭文字d 夏樹 鈴木杏去年宣布搬離東京市區生活。（圖片來源：ig@anne.suzuki.official）
鈴木杏去年宣布搬離東京市區生活。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《頭文字D》劇照、網上圖片、[email protected]、《The Hot Spot》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期

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