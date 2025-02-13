頭文字D「夏樹」新作大變樣出鏡 觀眾直言睇兩集都認唔出！
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2005年電影《頭文字D》上映多年，至今仍係唔少觀眾心目中嘅經典漫改電影，戲中飾演周杰倫女朋友嘅鈴木杏（飾夏樹）更係令人印象深刻！現年37歲嘅鈴木杏去年更宣布搬離東京享受田園生活，不過鈴木杏近期推出嘅新作就被指大變樣，更係同當年相差甚遠……
頭文字D「夏樹」鈴木杏極享受田園生活
鈴木杏去年在社交平台宣佈搬到長野縣居住，並表示「打算在這裏紮根生活」。雖然突然搬離市區，但係鈴木杏就十分享受田園生活，更稱「割柴斬草都快成為我的日常生活，也省得我去健身室做活動！」
不過對於鈴木杏突然搬至田園，就引嚟唔少fans擔心佢會否退出演藝圈。但鈴木杏對此就表示會繼續演藝事業，搬離東京只係想享受自給自足嘅生活。
鈴木杏大變樣出鏡網民直言認唔到
Keep住在娛樂圈發展嘅鈴木杏在近期熱播嘅日劇《The Hot Spot》中亦有份出演，不過就有網民在社交平台發文表示雖然演員表有鈴木杏嘅名字，但就苦呻搵唔到佢嘅蹤影！
不過帖文一出就引來唔少人留言，更指出鈴木杏於劇中正係飾演女主角友人葉月，大變樣出鏡令唔少人直言睇足2集都認佢唔到！
撰文：東方新地圖片來源：《頭文字D》劇照、網上圖片、[email protected]、《The Hot Spot》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期