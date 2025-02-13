頭文字D「夏樹」新作大變樣出鏡 觀眾直言睇兩集都認唔出！

2005年電影《頭文字D》上映多年，至今仍係唔少觀眾心目中嘅經典漫改電影，戲中飾演周杰倫女朋友嘅鈴木杏（飾夏樹）更係令人印象深刻！現年37歲嘅鈴木杏去年更宣布搬離東京享受田園生活，不過鈴木杏近期推出嘅新作就被指大變樣，更係同當年相差甚遠……