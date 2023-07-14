頭文字D

頭文字D｜網民狂數10大經典對白！最心痛36歲鈴木杏驚變林宥嘉

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV將於7月15日（本周六）晚播出堪稱經典賽車片的《頭文字D》，預告一出即在ViuTV的社交平台上引起極大迴響，引來不少網民狂數電影中的經典對白，同時網民仲紛紛感嘆這部電影的演員班底可一不可再！

余文樂 周杰倫 余文樂當年與周杰倫及陳冠希合作《頭文字D》，成為萬千少女心目中的男神，二人更成為好兄弟。
當年《頭文字D》三大男神周杰倫、陳冠希同余文樂，曾風靡萬千少女。（圖片來源：《頭文字D》海報）
頭文字D 相隔18年，ViuTV再播《頭文字D》，網民都好期待。
相隔18年，ViuTV再播《頭文字D》，網民都好期待。（圖片來源：[email protected]

《頭文字D》10大經典對白逐句數

《頭文字D》在2005年6月首次上映，距今已有足足18年，但有好多網民對其中的情節和對白記憶猶新，並歸納《頭文字D》的10大經典對白：

  1. 我要買GTR
  2. 條友真係唔識㗎喎！
  3. 你永遠都唔會夠我架FC鬥呀FC鬥呀FC鬥呀
  4. 夜媽媽包住個頭，肯定係gay㗎啦！
  5. 三萬蚊！過夜呀！你條女係雞嚟呀！
  6. 一年前，校長條八婆踢咗我出校
  7. 小心甩尾呀！
  8. 琴晚夜總會條數點計先？
  9. 我京一唔會輸俾同一個人，twice！
  10. 唔通最遲落山先叫贏咩？！
頭文字D 「條友真係唔識㗎喎！」
「條友真係唔識㗎喎！」（圖片來源：《頭文字D》截圖）
頭文字D 「三萬蚊！過夜呀！你條女係雞嚟呀！」
「三萬蚊！過夜呀！你條女係雞嚟呀！」（圖片來源：《頭文字D》截圖）

網民最心痛36歲鈴木杏走樣 周杰倫初戀夏樹變林宥嘉

18年過去，《頭文字D》的演員陣容已難以再聚首拍續集，其中最令網民遺憾的是當年飾演女主角夏樹的鈴木杏，當年只得18歲的她，曾是萬千少男的夢中情人，現在事過境遷，夏樹竟然變到激似男歌手林宥嘉！

鈴木杏 鈴木杏當年只得18歲，於《頭文字D》飾演女主角夏樹青春無敵。
鈴木杏當年只得18歲，於《頭文字D》飾演女主角夏樹青春無敵。（圖片來源：《頭文之D》截圖）
鈴木杏 鈴木杏演出《頭文字D》電影時年僅18歲，水汪汪大眼睛迷倒唔少男性觀眾。
水汪汪大眼睛曾迷倒唔少男性觀眾。（圖片來源：《頭文之D》截圖）
頭文字D 鈴木杏當年好清純。
鈴木杏當年好清純。（圖片來源：《頭文之D》截圖）

《頭文字D》夏樹進化變林宥嘉

鈴木杏演出《頭文字D》電影時年僅18歲，水汪汪大眼睛成功迷倒唔少男性觀眾，電影內與周杰倫的純愛關係亦成為一代經典。事隔18年，女主角鈴木杏已經36歲，剪去一頭長髮，走型格路線，整體形象變化驚人，認真睇還有點像台灣歌手林宥嘉。

頭文字D 鈴木杏 鈴木杏再度轉型，變為中性打扮藝術家
36歲的鈴木杏剪去一頭長髮，整體形象變化驚人，認真睇有點像台灣歌手林宥嘉。（圖片來源：IG＠anne.suzuki.official）
頭文字D 其實素顏的鈴木杏臉上只係多咗啲斑，但皮膚依然光滑。
其實素顏的鈴木杏臉上只係多咗啲斑，但皮膚依然光滑。（圖片來源：IG＠anne.suzuki.official）

36歲鈴木杏轉型做藝術家 反串演出古裝劇

鈴木杏於電影《頭文字D》演出後，達到演藝事業高峰，可惜之後的作品未能把人氣承繼下去。其後鈴木杏轉移向藝術事業發展，轉型做藝術家，曾於東京舉辦個人畫展。睇番近期鈴木杏在古裝劇《大奧》第2季的演出，也是反串飾演平賀源内，看來日本觀眾對她的中性造型十分受落。

頭文字D 鈴木杏 鈴木杏10年前曾體重劇增脹爆，近年成功修身。
鈴木杏10年前曾體重劇增，但近年已成功修身。（圖片來源：IG＠anne.suzuki.official）
頭文字D 近日在古裝劇《大奧》第2季中反串做男角。
近日在古裝劇《大奧》第2季中反串做男角。（圖片來源：IG＠anne.suzuki.official）
頭文字D 仲試過黐鬚著西裝。
仲試過黐鬚著西裝。（圖片來源：IG＠anne.suzuki.official）

余文樂爆周杰倫拍《頭文字D》險命喪「秋名山」

18年過去，除了鈴木杏外，《頭文字D》其他演員都有不少變化，其中余文樂就由男神變大叔，仲拍片大爆當年拍電影《頭文字D》時的驚險往事，指周杰倫當時曾多次在片中「秋名山」飆車，險命喪「秋名山」，令他憶起時仍猶有餘悸，不斷狂呼：「真的嚇死我！」

頭文字D 余文樂憶述當年周杰倫撞車事件仍猶有餘悸。
余文樂駕車經過一段陡峭山路急彎，忽然想起拍電影《頭文字D》時的一段往事，原來當年拍檔演出《頭文字D》的余文樂和周杰倫，曾多次在「秋名山」與其他車手飆車較技。（圖片來源：[email protected] Out）
在2005年上映的電影《頭文字D》中，周杰倫飾演主角「藤原拓海」，余文樂則飾演「中里毅」，兩人因合作拍這部電影而成為多年好友。
在2005年上映的電影《頭文字D》中，周杰倫飾演主角「藤原拓海」，余文樂則飾演「中里毅」，兩人因合作拍這部電影而成為多年好友。（圖片來源：新傳媒照片庫）

差點周杰倫就Bye了

2005年電影《頭文字D》中的「秋名山」，實際是日本群馬懸榛名山，當中有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，為當地著名飆車勝地，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「我拍《頭文字D》的時候，這種路不知道撞幾次了，都撞到差點都沒有周杰倫了！」

頭文字D 指周杰倫當年差點車毁人亡。
指周杰倫當年差點車毁人亡。（圖片來源：新傳媒照片庫）
頭文字D 余文樂自言被周杰倫嚇死。
余文樂自言被周杰倫嚇死。（圖片來源：新傳媒照片庫）

整個防撞欄都飛出去

余文樂續說：「真的，我都嚇壞了，差點杰倫就Bye了，當時整個防撞欄都飛了出去，杰倫那台車一半都沒了，嚇死了，我真的嚇死了！」但這時坐在余文樂身旁的導演不經意説著《頭文字D》上映的年代，自己才就讀國二，余文樂聽著即扮嬲說：「好啦！你夠年輕了，下車吧！」不過有不少心水清網民則認為他自爆陳年事，目的顯然而見，就係抽水借機會宣傳自家頻道影片。

頭文字D 防撞欄都撞甩埋。
余文樂指當日周杰倫撞車時，連防撞欄都撞甩埋，車都撞爛了一半，真係險死還生。（圖片來源：[email protected] Out）
頭文字D 真係險死還生。
余文樂憶述當年周杰倫撞車事件仍猶有餘悸。（圖片來源：[email protected] Out）
頭文字D 好在最後人冇事！
好在最後人冇事！（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《頭文字D》海報及截圖、[email protected]、IG＠anne.suzuki.official、[email protected] Out、新傳媒照片庫

讀者留言

熱門文章

 