頭文字D｜網民狂數10大經典對白！最心痛36歲鈴木杏驚變林宥嘉
《頭文字D》10大經典對白逐句數
《頭文字D》在2005年6月首次上映，距今已有足足18年，但有好多網民對其中的情節和對白記憶猶新，並歸納《頭文字D》的10大經典對白：
- 我要買GTR
- 條友真係唔識㗎喎！
- 你永遠都唔會夠我架FC鬥呀FC鬥呀FC鬥呀
- 夜媽媽包住個頭，肯定係gay㗎啦！
- 三萬蚊！過夜呀！你條女係雞嚟呀！
- 一年前，校長條八婆踢咗我出校
- 小心甩尾呀！
- 琴晚夜總會條數點計先？
- 我京一唔會輸俾同一個人，twice！
- 唔通最遲落山先叫贏咩？！
網民最心痛36歲鈴木杏走樣 周杰倫初戀夏樹變林宥嘉
18年過去，《頭文字D》的演員陣容已難以再聚首拍續集，其中最令網民遺憾的是當年飾演女主角夏樹的鈴木杏，當年只得18歲的她，曾是萬千少男的夢中情人，現在事過境遷，夏樹竟然變到激似男歌手林宥嘉！
《頭文字D》夏樹進化變林宥嘉
鈴木杏演出《頭文字D》電影時年僅18歲，水汪汪大眼睛成功迷倒唔少男性觀眾，電影內與周杰倫的純愛關係亦成為一代經典。事隔18年，女主角鈴木杏已經36歲，剪去一頭長髮，走型格路線，整體形象變化驚人，認真睇還有點像台灣歌手林宥嘉。
36歲鈴木杏轉型做藝術家 反串演出古裝劇
鈴木杏於電影《頭文字D》演出後，達到演藝事業高峰，可惜之後的作品未能把人氣承繼下去。其後鈴木杏轉移向藝術事業發展，轉型做藝術家，曾於東京舉辦個人畫展。睇番近期鈴木杏在古裝劇《大奧》第2季的演出，也是反串飾演平賀源内，看來日本觀眾對她的中性造型十分受落。
余文樂爆周杰倫拍《頭文字D》險命喪「秋名山」
18年過去，除了鈴木杏外，《頭文字D》其他演員都有不少變化，其中余文樂就由男神變大叔，仲拍片大爆當年拍電影《頭文字D》時的驚險往事，指周杰倫當時曾多次在片中「秋名山」飆車，險命喪「秋名山」，令他憶起時仍猶有餘悸，不斷狂呼：「真的嚇死我！」
差點周杰倫就Bye了
2005年電影《頭文字D》中的「秋名山」，實際是日本群馬懸榛名山，當中有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，為當地著名飆車勝地，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「我拍《頭文字D》的時候，這種路不知道撞幾次了，都撞到差點都沒有周杰倫了！」
整個防撞欄都飛出去
余文樂續說：「真的，我都嚇壞了，差點杰倫就Bye了，當時整個防撞欄都飛了出去，杰倫那台車一半都沒了，嚇死了，我真的嚇死了！」但這時坐在余文樂身旁的導演不經意説著《頭文字D》上映的年代，自己才就讀國二，余文樂聽著即扮嬲說：「好啦！你夠年輕了，下車吧！」不過有不少心水清網民則認為他自爆陳年事，目的顯然而見，就係抽水借機會宣傳自家頻道影片。
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