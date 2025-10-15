顏仟汶自揭靈異體質｜東莞拍戲遭女鬼上身 真空睡衣遊大堂險走光勁心寒！
顏仟汶憶述東莞拍戲怪事 突遭女鬼上身失控
顏仟汶在節目中詳述，多年前到東莞拍攝一部電影，當拍完一場跳樓戲後，整個人便開始出現異常行為。她先是莫名拒絕上劇組車返回酒店，之後又極力抗拒工作人員為她更換房間的好意，堅持要回到原來的房間，甚至情緒失控撒賴躺在酒店走廊，最終需要出動整整4名工作人員才能將她抬走。回到房間後，顏仟汶的狀態更為詭異，她不斷用身體撞擊玻璃、在床上瘋狂跳躍，完全失去理智。在場人員用盡方法都無法制止，情急之下，有人只好用枕頭蓋住她，再朝其心口重搥三下，她才終於安靜下來沉沉睡去，但翌日醒來卻對前一晚的瘋狂行徑毫無記憶，只感到全身劇痛。
顏仟汶驚爆午夜真空遊蕩「無帶bra着住睡衣要出去」
原來在這次失控事件爆發前，劇組人員早已察覺到顏仟汶的不妥。她事後才從工作人員口中得知更驚人的內情，並在節目中引述：「原來早幾日夜晚12點幾，我無帶bra着住睡衣喺大堂要出去揼骨，好在畀工作人員見到拉住我。」顏仟汶回想起來，也覺得自己的行為極不尋常，懷疑當時已被女鬼纏上，才會出現一連串的奇怪舉動，並相信一切都與她當時下榻的酒店房間有莫大關係，言談間流露出恐懼之情。
顏仟汶天生靈異體質 90年代路祭亡友被群鬼包圍
顏仟汶坦言自己天生擁有靈異體質，而且「命硬」，所以由細到大撞鬼經歷多不勝數，每當有靈體靠近，身體便會出現劇烈反應，例如「牙骹會不停咁震、透唔到氣」。她憶述最深刻的一次發生在1993至1994年左右，當時她一位稱為「九哥」的熟客朋友在隧道口交通意外身亡，她與一班友人便請師傅為亡友進行路祭招魂。儀式才剛開始，顏仟汶已感到頭暈不適，辛苦得要走到對面酒店門口蹲下休息。事後師傅向她解釋：「師傅話我陰氣好重，當佢招緊魂嘅時候，其他遊魂野鬼都跟埋上嚟搵着數。因為我陰氣重，所以啲鬼魂迫住我，所以就會覺得好辛苦。」
顏仟汶自爆獨門擋煞法「一綑紅繩貼肉綁腰」
由於體質特殊，經常惹來靈體，顏仟汶透露自己有一套獨門的擋煞方法。她表示，尤其是在靈堂等陰氣重的地方，身體不適的反應會「特別犀利」。後來有師傅指點她一個簡單有效的方法，她分享道：「之後有師傅教我用條紅繩貼肉綁係腰間擋煞。用咗真係有用，所以而家屋企長備一綑紅繩。」這個方法成為了她出入陰森場所的護身符，也讓她在面對無法解釋的現象時，能有多一分安心。