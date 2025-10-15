顏仟汶自揭靈異體質｜東莞拍戲遭女鬼上身 真空睡衣遊大堂險走光勁心寒！

日前藝人顏仟汶現身靈異節目《直播靈接觸》，驚爆多年前在東莞拍戲時的恐怖經歷，指自己曾被女鬼上身，更身穿真空性感睡衣在酒店大堂遊蕩，行為完全失控，憶述起來仍猶有餘悸。究竟當時發生了甚麼駭人事件，令她至今難忘？