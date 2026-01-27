55歲性感女星爆TVB亞視連環拋棄 做到肝炎入院仍被解約 無奈選擇拍三級片：我要錢

55歲性感女星顏仟汶近日在演藝人協會YouTube頻道大爆內幕，自揭當年在TVB連續三年爆騷做到肝炎入院，豈料約滿後竟然不獲續約！其後轉投亞視僅10個月又因拍性感相被炒魷魚，連環被兩大電視台拋棄後，為了養家糊口最終淪落拍三級片，更豁出去直言「唔諗喇，我要錢」！