55歲性感女星爆TVB亞視連環拋棄 做到肝炎入院仍被解約 無奈選擇拍三級片：我要錢
藝訓班出身連續3年爆騷 做到肝炎入院仍被棄
顏仟汶透露自己是「第十五期無綫電視藝員訓練班」畢業，同期有黃德斌、林家棟等實力派演員。她由1989年加入藝訓班一路做到1995年，當時TVB百花齊放，自己更連續三年爆騷。「一廠係綜藝、二至五廠係Drama、七廠好似係sit-com、八廠係錄影帶……我嗰時92至94，連續三年都爆show！我由一廠《笑聲救地球》一路去到二至五廠，到八廠錄影帶都有我，嗰五年裡面我係一日跑幾組。」她形容當時日復日開工，完全沒時間消化角色，更因過度勞累而患上肝炎，住院足足一個月。
顏仟汶勤力沒回報反問究竟衰咩
然而如此拼命工作，顏仟汶卻在1995年約滿時不獲TVB續約。「呢個決定唔係我選擇，係嗰時95年約滿，TVB冇同我再續約，係自然流失嗰隻。」得知不獲續約時她大受打擊，直言「一定有！點解唔要我？我咁勤力，我拍咁多嘢，做到肝炎瞓一個月醫院，我真係有問過『我究竟衰咩呀？』」她坦承當時不敢上4樓、5樓找高層問原因，只能默默離開。離開TVB後她曾轉行做保險、髮型屋前台，甚至去馬來西亞拍劇，最終因欠缺機會而回港任職寫字樓。
入亞視僅10個月因性感相被炒魷魚
其後經好友陳梅馨引薦，顏仟汶加入亞洲電視，原本簽了兩、三年約，豈料僅10個月便被「炒魷魚」。她解釋被炒原因：「因為嗰時係好興影性感相，我就影咗比較尺度大啲嘅性感相，喺雜誌嗰啲，亞視就無啦啦炒我魷魚。」她再一次感到非常徬徨，直言當時電視台很多女星都有拍性感照，卻只有自己被「剁」。「A、B、C、D都喺度影緊，點解要剁我？其實好簡單，因為我small potato，咁咪用你殺一儆百，等其他啲花旦唔好再咁乜嘢。」
父患癌弟妹年幼豁出去拍三級片
顏仟汶失業後禍不單行，父親患上食道癌，而其弟妹只有兩、三歲，她必須肩負起養家責任。離開亞視後有更多雜誌找她拍性感寫真，最終被王晶導演賞識，拍攝了幾部意識大膽的電影及多套艷情片。她坦言當時沒有多想：「我都係冇諗，你行到嗰個位，你咁徬徨，你爸爸咁樣，我需要有收入維持我嘅生計。其實我拍呢啲尺度大嘅片，絕對絕對唔係因為爹哋，係因為我需要有生活費去支撐我嘅生活，我唔支撐到我自己，我點照顧爸爸？我點照顧細佬妹，咁細個，點樣去搞？」
顏仟汶直言要錢多啲不怕將來嫁唔到人
面對陳梅馨提醒她「你自己諗清楚喎」，顏仟汶當時的回應更是豁出去：「吓？我仲可以諗咩？拍啦，唔諗喇，我要錢多啲！我要收入囉，同埋都唔係個個都拍得，同埋嗰個年代又有好多……點講呢？我又會覺得睇到好多例子，都唔係一件咩大件事啫，咁咪是但啦。」她表示出道至今都沒有經理人幫她計劃星途，只能順著走，有什麼做什麼，甚至接三級片時也不會擔心將來能否嫁人。
近年返TVB演媽媽角色終獲認同
近年顏仟汶重新在TVB出現，參與《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》等劇集，雖然全是媽媽角色，但她十分享受，也不怕被定型。「如果你一諗起啲特色阿媽就諗起我，我非常之welcome，我唔抗拒，開心都嚟唔切！」她指入行三十多年，近年能憑客串角色有人讚、有人留意，已是非常開心和鼓舞，更表示「我冇堅持錯」。這位性感女星經歷兩大電視台連環拋棄，最終憑著堅持重新獲得觀眾認同，證明了她當年的選擇並非錯誤。
顏仟汶相隔三年再拍TVB新劇《一舞傾城》，飾演萬國城夜總會三大「媽媽生」之一的「曼莉」。顏仟汶一出場就被社團人士「麻鷹」李嘉羞辱，被逼含西瓜及下跪。不但睇到網民都替佢感到委屈，仲大讚顏仟汶將角色演得入型入格，由造型到講對白的語氣、表情都似足媽媽生。
顏仟汶內地登台人氣極高
顏仟汶近年多數回內地發展，而且人氣極高，頻頻亮相內地商演，現場觀眾反應熱烈，顏仟汶亦非常親民跟觀眾們合照，顏仟汶享盡巨星級待遇，知名度勝過不少一線女藝人。
同林家棟為訓練班同學 曾拍裸照遭亞視解約
顏仟汶出身89年的無綫藝員訓練班，當屆同學有林家棟、黃德斌、雷宇揚、黎芷珊等，至96年離巢無綫後，顏仟汶在98年加入亞視，不過顏仟汶因為雜誌拍了一輯涉及同性戀的裸照，而被亞視解約，從此轉投電影圈。
為父親醫藥費 拍多部三級片
顏仟汶曾透露自己的童年非常坎坷。2歲時父母已經離婚，多年來在不同的地方長大，每天都有做不完的家務，自己要照顧全家。長大後亦為了付患癌爸爸的醫藥費，由2000年開始加入脫星行列，4年內拍了廿多部三級片，包括《獸性新人類》、《色慾中環》、《生人勿近之邪花》等，可惜都未能突圍而出，於04年心灰意冷退出影圈。之後顔仟汶除了到內地登台吸金，更曾與麥家琪聯手開舖賣Bra，當時二人輪流看鋪，相當勤力。
曾被指搭上「契哥」出絕交文證清白
顏仟汶入行後曾經與杜汶澤有過一段情。在兩人分手後，顏仟汶亦曾經有過一段婚姻，不過在2018年因性格不合而離婚。次年就一度被傳出搭上「契哥」詹秉熙，更被傳遭對方太太上門捉姦，大鬧顏仟汶為「大眾坑渠」。事後顏仟汶於社交平台上傳聲明，指自己遭詹秉熙夫婦多次電話騷擾，嚴重影響到自身安全和日常生活，並且否認自己與詹秉熙有任何感情關係。
懶理醜聞 復出返無綫做串星
2019年，顏仟汶以特約演員身份重返無綫，先後客串演出過《愛·回家之開心速遞》及《大醬園》兩部無綫劇。去年亦驚喜現身人氣劇《家族榮耀》，飾演李彩華媽媽生前好姊妹芳姨，雖然只有短短兩分鐘，但都被不少眼利網民認出，除了指她的聲線相當獨特好易認之外，亦大讚她保養得宜，一點也看不出已經年屆「入五」。