73歲顏國樑現身台慶 離巢TVB後北上生活 曾酗酒成性致屙血尿超驚險

現時73歲的前TVB甘草演員顏國樑自從於2008年離開TVB之後就移居內地，更轉行做「太極宗師」，休養生息，鮮有公開露面，生活低調。最近他獲老友鄧英敏邀請到其主持的YouTube節目《老友鬼鬼》擔任嘉賓大談近況。雖然他在節目上聲如洪鐘，耍起太極上嚟亦四平八穩，但原來健康體魄的背後卻飽歷滄桑，幾年前屙血尿與死神擦肩而過。