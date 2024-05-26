香港資深藝人顏國樑因肺炎離世 上月先精神上電視接受訪問

香港資深藝人顏國樑近年曾經多次傳出身體抱恙，早年更被診斷出患有第三期鱗狀細胞癌。顏國樑上月依然精神上梁思浩節目《直播零接觸》作分享，不過在今日（26日）卻傳來噩耗，指顏國樑因肺炎引起的呼吸急促而離世，享年71歲。

