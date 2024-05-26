香港資深藝人顏國樑因肺炎離世 上月先精神上電視接受訪問
香港資深藝人顏國樑因肺炎離世
香港資深藝人顏國樑曾經歷多次健康挑戰，包括三料情緒病和因過度飲酒而導致的嚴重健康問題。顏國樑早年被診斷出患有第三期鱗狀細胞癌，這種癌症影響了他的聲帶，使他的說話聲音變得低沉。經過一系列的治療後，他成功克服了這一階段的健康危機。不過顏國樑最後依然未能戰勝病魔，在昨夜（25日）晚上10點30分因肺炎引起的呼吸急促而離世，享年71歲。梁思浩亦有在社交平台發文悼念：
收到沉痛嘅消息
顏太講俾我聽：顏先生昨晚22:30安詳地離開了
顏太太節哀順變
你丈夫好痛錫妳，所以我亦幫佢一個心願，佢要同妳留下一個美好嘅片段同回憶！
所以嗰日電視台出鏡，佢千叮萬囑我，要將佢太太拍攝得美麗，（因為太太在他心目中永遠都係最靚最溫柔）亦都等你哋兩個喺人生嘅片段裏面有一個最溫馨美好嘅回憶！￼
顏先生一路走好🙏🏻🙏🏻🙏🏻
曾多次患情緒病 一度因飲酒入院
顏國樑的健康問題不僅限於癌症。他曾公開分享自己的飲酒習慣，直到幾年前因排出血尿而驚覺膀胱出血嚴重。這次健康危機讓他無法進行內窺鏡手術，出院時不得不使用尿袋。儘管如此，他後來改喝茶，並繼續教授太極和享受夜生活，這次經歷讓他更加珍惜自己的身體。
除了物理健康的挑戰，顏國樑十多年前發現自己患有焦慮、驚恐和抑鬱的三料情緒病。「有呢啲病，一定要睇醫生。我當時要食藥同接受認知行為治療，直至痊癒為止。耍太極就係幫助身體健康、通血管、建立正能量。」他的這番話鼓勵了許多人面對自己的情緒健康問題。
曾3度踏入鬼門關 獲太太發現成功救回
顏國樑透露，自己曾3次踏入鬼門關，差點窒息喪命，當中2次幸得太太救回一命。他說︰「我個病要誇部門檢查，腫瘤同耳鼻喉科都要等開會，我又唔想留喺醫院坐幾日，返咗嚟（舖頭）。其實係危險嘅，腫瘤壓住聲帶不特止，痰太多，我咳有機會窒息，好彩太太喺我隔籬，仲有部氧氣機喺度，我連續兩次窒息，原來窒息一救唔到，3分鐘就走，無命！」霍潔貞因發現顏國樑窒息，成功救回對方，她亦曾用了不同方法為老公「續命」。
顏國樑在得知自己患癌後，決定參與大體老師計劃。他表示：「起碼走都對社會有用，生前為大家帶來歡樂，死後又可以等啲醫生仔劏落我度，我唔痛啦嘛，好過錯手劏落啲病人度。」他的這番話表達了他對生老病死的豁達態度，以及希望即使離世後也能為社會作出貢獻的願望。
回顧顏國樑影視生涯
顏國樑的演藝生涯始於1968年，他最初於邵氏兄弟南國實驗劇團第八期訓練班接受培訓。他以在《香港81》至《香港86》系列中飾演的貪婪而勢利的經紀「陳積」（積少）一角聞名於世。此外，他還參與了多部著名電視劇，如《真情》中的「陳大勝」、《十月初五的月光》的「全海景」、《皆大歡喜》的「石大川」以及《滙通天下》的「馮應春」等角色。
顏國樑離巢後專注教授太極
顏國樑於2008年離開無綫電視後，轉而專注於教授太極。他在多個訪問中提到，雖然在電視上很少展示武術，但他一直保持對太極的熱愛。顏國樑是趙堡太拳第十三代傳人，網上亦有多段他教授太極的影片。他曾在拍攝《如來神掌再戰江湖》期間，因面部過敏而不得不中斷拍攝，這也讓他更加珍惜在幕後教授太極的機會。