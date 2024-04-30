75歲顏國樑憑1事走出鬼門關 愛妻大爆「續命」內幕
顏國樑患鱗狀癌入院 曾陷昏迷搶救逾10分鐘
顏國樑回想起入院時的艱難時刻，他提到自己曾經昏迷數天，並多次經歷呼吸困難的狀況。「做過手術，裏面擺咗支架，會痕，令到我咳，咳嘅時候似怪獸，好嚇人。」顏國樑的太太霍潔貞則描述了當時的緊急情況，「當時醫生同我講，隨時會轉差，佢入院已經昏迷要搶救。搶救咗十零分鐘，醫生行出嚟同我講：『而家搶救咗，暫時OK，隨時轉差，要送去深切治療部』。」
霍潔貞不懈努力為丈夫「續命」梁思浩：唔係一定得㗎
面對丈夫的生命危機，霍潔貞四處尋找方法希望能夠為顏國樑「續命」。「我去咗濟公廟搵廟祝，幫佢祈福。裝香、化寶、誠心求拜，佢（顏國樑）平時抄咗啲《心經》，我拎去化咗佢，總之就係做呢啲。」她回憶道。梁思浩則在節目中提到，這些努力並非保證有用，「唔係一定得㗎……」。另一方面，又透露當時有一個圈中人向霍潔貞透露：「佢過到呢15日就會返嚟，過唔到就無得返，預咗幫佢做身後事。」霍潔貞指當時有朋友跟她說：「會唔會諗下法科方面，我即刻諗起我娛樂圈好朋友，即刻打畀佢，8點幾，問佢有乜可以做，佢叫我第二朝一早去濟公廟裝塔香，呢15日係一個關。」
顏國樑回憶昏迷期間險被「帶走」
顏國樑也分享了提到15日的昏迷期間的一些片段，這些或許是由於病情和藥物引起的幻覺。「首先我喺ICU係得兩個人，嗰個人喺度行來行去，我喺張床無奈地睇佢行，佢講電話：『我知，玩梗時差吖嘛，而家係下晝5點幾，唔係10點幾，我知，會過去澳門嗰邊做實驗嘛，我明。』」
至於另一個片段是，顏國樑講到險被「帶走」過程，「到時到候有兩個醫務助理，肥嘟嘟、大媽嗰啲，走埋嚟捉我。我唔畀佢捉，我覺得佢唔係善意，『你好曳啊』，你仲覺得佢係善意？兩個砰砰聲走埋嚟。」顏國樑再講當時自己不能動，幸好佢哋又捉佢唔到，不過就打到隻手啲插管甩晒，整張床都是血。最終，顏國樑強調了太太的努力和對他的愛，「係佢嘅功德，所做嘅一切畀你返嚟。」
顏國樑戲稱自己「廢人」
雖然樂觀面對生死，但不代表顏國樑的抗癌之路輕易。因為鱗狀細胞癌壓住咗他的氣管，令他會有氣喘問題出現，所以而家接不到工作，顏國樑戲稱自己是個廢人，由於冇工作的關係，所以他都有申請每個月二千幾蚊的傷殘津貼，不過完全唔夠cover每月三萬九千六的醫藥費：「化療好鬼貴，一針三萬九千六，冇資助嘅，一個月放喺治療要三萬九千六，仲要我夠要好彩，因為如果你體內嘅細胞唔夠，係做唔到呢個化療。」
顏國樑積蓄治癌現經濟壓力
顏國樑積蓄都用在治療上，令他經濟方面頗有壓力，問他這段時間有冇朋友出手相助？他表示如果不是TVB邀請他亮相台慶，他根本沒有同身邊朋友提及自己病情，他覺得如果同人講自己有事，會嚇到身邊朋友個個雞飛狗走，所以不想嚇親朋友。網民留言打氣：「香港84的陳積，真情的大勝，是颜生的經典，加油，祝福你！」、「好風趣，難得喺逆境嘅時候都保持正能量！」、「古天樂幫幫手！」
多謝女友悉心照顧
化療令顏國樑身體相當疲勞，他形容好似一個好耐冇做運動的人，突然做劇烈運動，翌日身體出現周身骨痛，他謂每次化療後的痛就好似運動後遺症，但痛苦卻放大五倍。除身體上痛楚，顏國樑表示每次做完化療，身體都會乏力，行路會失平衡，說話亦會變得唔夠氣。雖然飽受病魔折磨，但顏國樑話自己冇當患癌係一件大事，唯一係呢段時間，要多謝太太對他悉心照顧。
計劃與女友低調註冊
雖然顏國樑已經叫對方做太太，但其實未註冊未結婚，問到箇中原因？顏國樑指係同97移民潮有關：「因為如果係結咗婚去移民，本錢唔夠有好多影響，但係如果單身去第二度就方便啲。」儘管未有一紙婚書，但顏國樑早已經將太太名字加入遺囑，不過因為而家在內地生活，而內地居住證需要同住的女人有一個名份，否則會被視為召妓，所以為咗法律問題，他之後會同女友低調註冊。
顏國樑話自己冇當患癌係一件大事！
75歲顏國樑現身台慶 離巢TVB後北上生活 曾酗酒致屙血尿超驚險
75歲的前TVB甘草演員顏國樑自從於2008年離開TVB之後就移居內地，更轉行做「太極宗師」，休養生息，鮮有公開露面，生活低調。最近他獲老友鄧英敏邀請到其主持的YouTube節目《老友鬼鬼》擔任嘉賓大談近況。雖然他在節目上聲如洪鐘，耍起太極上嚟亦四平八穩，但原來健康體魄的背後卻飽歷滄桑，幾年前屙血尿與死神擦肩而過。