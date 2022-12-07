73歲顏國樑患癌化療令經濟有壓力 要申請傷殘津貼 網民召喚古天樂幫手！

現時73歲的前TVB甘草演員顏國樑自從於2008年離開TVB之後就移居內地，更轉行做「太極宗師」，休養生息，鮮有公開露面，生活低調。顏國樑上月亮相台慶，日前接受娛樂新聞台《StarTalk》訪問，當他知道自己患鱗狀細胞癌後，即時拎張大體老師捐贈卡給醫生，因為他希望生前帶快樂畀觀眾，死後都可以為社會作出最後貢獻，為大家健康帶幫助。