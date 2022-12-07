73歲顏國樑患癌化療令經濟有壓力 要申請傷殘津貼 網民召喚古天樂幫手！
顏國樑戲稱自己「廢人」
雖然樂觀面對生死，但不代表顏國樑的抗癌之路輕易。因為鱗狀細胞癌壓住咗他的氣管，令他會有氣喘問題出現，所以而家接不到工作，顏國樑戲稱自己是個廢人，由於冇工作的關係，所以他都有申請每個月二千幾蚊的傷殘津貼，不過完全唔夠cover每月三萬九千六的醫藥費：「化療好鬼貴，一針三萬九千六，冇資助嘅，一個月放喺治療要三萬九千六，仲要我夠要好彩，因為如果你體內嘅細胞唔夠，係做唔到呢個化療。」
顏國樑積蓄治癌現經濟壓力
顏國樑積蓄都用在治療上，令他經濟方面頗有壓力，問他這段時間有冇朋友出手相助？他表示如果不是TVB邀請他亮相台慶，他根本沒有同身邊朋友提及自己病情，他覺得如果同人講自己有事，會嚇到身邊朋友個個雞飛狗走，所以不想嚇親朋友。網民留言打氣：「香港84的陳積，真情的大勝，是颜生的經典，加油，祝福你！」、「好風趣，難得喺逆境嘅時候都保持正能量！」、「古天樂幫幫手！」
多謝女友悉心照顧
化療令顏國樑身體相當疲勞，他形容好似一個好耐冇做運動的人，突然做劇烈運動，翌日身體出現周身骨痛，他謂每次化療後的痛就好似運動後遺症，但痛苦卻放大五倍。除身體上痛楚，顏國樑表示每次做完化療，身體都會乏力，行路會失平衡，說話亦會變得唔夠氣。雖然飽受病魔折磨，但顏國樑話自己冇當患癌係一件大事，唯一係呢段時間，要多謝太太對他悉心照顧。
計劃與女友低調註冊
雖然顏國樑已經叫對方做太太，但其實未註冊未結婚，問到箇中原因？顏國樑指係同97移民潮有關：「因為如果係結咗婚去移民，本錢唔夠有好多影響，但係如果單身去第二度就方便啲。」儘管未有一紙婚書，但顏國樑早已經將太太名字加入遺囑，不過因為而家在內地生活，而內地居住證需要同住的女人有一個名份，否則會被視為召妓，所以為咗法律問題，他之後會同女友低調註冊。
顏國樑話自己冇當患癌係一件大事！
73歲顏國樑現身台慶 離巢TVB後北上生活 曾酗酒致屙血尿超驚險
現時73歲的前TVB甘草演員顏國樑自從於2008年離開TVB之後就移居內地，更轉行做「太極宗師」，休養生息，鮮有公開露面，生活低調。最近他獲老友鄧英敏邀請到其主持的YouTube節目《老友鬼鬼》擔任嘉賓大談近況。雖然他在節目上聲如洪鐘，耍起太極上嚟亦四平八穩，但原來健康體魄的背後卻飽歷滄桑，幾年前屙血尿與死神擦肩而過。
酗酒成性致屙尿出血
「有一次屙血尿，由朝屙到晚，咁樣膀胱出血，八成九成都係癌症」，顏國樑在片中提及。其實顏國樑在之前的訪問亦有提及過自己酗酒成性，啤酒、威士忌由照飲到晚，更經常宿醉至傍晚時間才酒醒起床。直至幾年前，顏國樑飲酒飲出事，一連幾天小便出血，求醫後才得知事態嚴重，「我朋友係家庭醫生，佢叫我去搵政府醫院幫手，手尾好長。」
豈料留醫期間又遇阻滯，修補內傷傷口的手術一再延期，顏國樑及後更獲準出院休息，還笑言當時自己拖著尿袋教拳，但已經不敢再喝酒。大約半個月後，顏國樑回醫院覆診，醫生竟然有好消息：「佢話八成九成都係癌症，但我係第十，可能同基因有關，感恩感恩，可能好事多為。」
曾經風光一時，2008年因不被尊重離開TVB
其實顏國樑在《香港八一至香港八六系列》中飾演陳積一角而曾經紅極一時，街上人人都稱他為「積少」，此稱號更一直沿用至今。及後他曾經轉過衘做警察，及後又重返幕前加入TVB，出演過多部處境劇，包括《皆大歡喜》的石大川，而《十月初五的月光》中的全海景「海景叔」亦非常有代表性，戲劇工作可謂接過不停，是 TVB有名的「綠葉王」。
然而，顏國樑在2008年卻因為一個「溝通」上的誤會而心淡決定約滿離巢 TVB。繼而他移居內地，轉戰太極界收生教拳，是趙堡太極拳第十三代傳人，桃李滿門。而他自從屙出血之後，顏國樑重新整理個人生活，戒酒改飲茶，更變成一名茶癡，笑言家中的茶壺都有數十個，而且逾買逾多。受訪當日除了與鄧英敏大談茶道之外，還即席表演了一套「趙堡太極」，只見他四平八穩，柔中帶勁，果然係老而彌堅！
常見問題
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