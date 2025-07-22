顏米羔扮聲唱譚詠麟《一生中最愛》被批超作狀 網民重提《殘酷一叮》高手更勝一籌
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TVB全新音樂節目《今晚有歌廳》最新一集播出後掀起全城熱議，焦點落在顏米羔大膽挑戰模仿譚詠麟的經典名曲《一生中最愛》。然而節目播出後，網民反應卻一面倒，掀起不少爭議聲音！
顏米羔挑戰經典模仿譚校長《一生中最愛》
《今晚有歌廳》主打經典金曲與故事互動，將主持人、歌手和嘉賓自然交流與合唱結合，不只讓經典歌曲有新演繹，也吸引觀眾一同投入節目氛圍。顏米羔在節目中模仿譚詠麟，大唱《一生中最愛》，唱得非常入神。
網民反應一面倒：唱歌真係好肉酸
隨著節目播出後，網上討論區及社交平台隨即湧現大量留言。不少網民直指顏米羔「只得外形，唱腔同神髓就似乎仲有距離」，甚至有觀眾形容表現非常尷尬：「真係以為自己大明星，唱歌真係好肉酸」、「聽到全身雞皮起..係嘔心果種..」、「自己唔尷尬，尷尬就係人地」、「唱到個樣好似去殺人放火，個樣充滿仇恨咁嚇死人咁叫做歌手呀？」等。
馮文樂殘酷一叮片段出土
此外，有網民翻出曾在《殘酷一叮》中模仿譚詠麟與李克勤合唱《一生中最愛》的馮文樂片段，並指他才是真正的「扮聲高手」，模仿自然不浮誇，卻能準確還原原唱的聲線，展現實力。
圖片來源：TVB、網民留言截圖資料或影片來源：原文刊於新假期