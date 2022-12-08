顧紀筠花逾100萬裝飾聖誕樹 全掛Hermès袋超奢華 網民：難怪淨盒都賣到錢
顧紀筠打造全港「最富貴聖誕樹」 掛滿Hermès手袋總值逾百萬
近日顧老闆於社交平台上分享喜悅，上載多張家中聖誕樹的照片，貴氣十足，樹上掛上多個張量 Micro Kelly 及 Birkin手袋，於照片中數出已有12 個Micro Hermès，估計佈置已逾$100萬，打造全港「最富貴聖誕樹」，並留言：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！很開心！」。帖文一出引起不少網民留言，富貴逼人的聖誕樹令一眾網民大叫好羨慕：「哈哈以為這是Hermès店呢」、「好靚」、「好壯觀」，連名模琦琦忍不住留言：「很特別，很好看」。
對Hermès「中毒」入坑：得閒見到就買
顧老闆經常於社交平台上分享Hermès的戰利品，熱愛程度極高，更曾以Hermès生日蛋糕慶祝生日，可見她對其品牌的愛好程度超高。顧老闆曾受傳媒受訪中，表示自己對這品牌如「中毒」一樣，身為Hermès粉絲，不時到專門店「入貨」，家中有不少限量「收藏品」，就是一次偶然的機會下入坑：「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」
網民：根本就係炫富！
另一邊廂的網民則認為她此舉是炫富的行為，「點解要咁樣炫富呢？」、「要靠Hermès 證明自己人生價值？」。更有網民認為錢可以花得更有價值，「啲錢多到都唔知點樣使，不如做多啲善事啦，又帶唔到落棺材嘅」、「棵聖誕樹好鬼肉酸囉，咁有錢都唔知咩叫品味」、「炫富，俗氣，有呢啲錢唔拎去做慈善？」。
橙盒有價有市 網民質疑空盒充「大頭鬼」
更有不少網民質疑橙色盒子入面是否真的有包包在內，「得個紙盒，裏面空的」，更指難怪Hermès的橙色包裝盒有價有市，港女常於Instagram晒命。翻查網上拍賣平台，單是空盒於Carousell更是有市有價，由價格$50至$200不等，仍然吸引到不少到前購買。
顧紀筠60歲生日 老公準備驚喜
顧紀筠「顧老闆」60歲的生日，老公陳仕煒準備了驚喜給予顧老闆，在地板上以鮮花砌成的「HBD MY LOVE」，浪漫非常。而顧老闆一向對繼子陳浚霆視如己出，在IG上看到二人感情很好，相處得非常融洽。陳浚霆更在顧老闆生日當天上載了童年時的合照，並寫道「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」
顧紀筠轉戰商界 投資有道賺8,000萬
顧紀筠再婚後選擇退出幕前，在2011年與丈夫陳仕煒透過寶輝顧問有限公司，以8,000萬元購買車位連實用面積3,335呎，位於中半山嘉慧園高層C座的豪宅作投資。近日他們就成功以1.6億沽出，起碼賺8,000萬元離場！
出身貧困住徙置區 夢想為家人在半山置業
顧紀筠年紀輕輕的時候就立志想為家人在半山置業，從小住在徙置區的她就知道，要向上爬一定要發奮，所以在中學畢業後便努力工作。
在90年代末便加入TVB當主持人，先後主持大型活動《萬千星輝賀台慶》及《歡樂滿東華》，是TVB數一數二的金牌主持人之一。除了主持外，顧紀筠亦開始加入劇組，雖然出演劇集的機會不多，但每次角色都令人印象深刻。
經歷兩次婚姻 因現任丈夫考慮再婚
在20出頭時，顧紀筠便與前夫結婚並且移民，因老公為人斯文又細心，所以決定跟隨前夫結婚移民到加拿大，二人育有一名兒子。不過最後二人關係漸行漸遠，所以最後決定回港獨立發展。
回港發展後，顧紀筠一直努力工作，對愛情不抱希望。顧老闆結束第一段婚姻後，雖然第二任丈夫有一名兒子，但是經第二任丈夫猛烈追求下，於2003年與思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉再婚，並負上當一個好後母的重任及淡出娛樂圈。從小喜愛珠寶的她決定向珠寶業發展，現時正負責設計兼賣珠寶的業務。另外，她在IG上分享了自己去年聖誕節與家中巨大的聖誕樹的合照，由相中可見，位處半山區的豪宅，屋內景觀非常開揚，更能俯瞰維多利亞港全景，60歲的顧老闆正享受著豪華富貴的生活。
顧紀筠一直把繼子陳浚霆視為己出
陳浚霆12歲時喪母，後來14歲時爸爸與顧老闆再婚，這位「媽媽」對陳浚霆視為己出，一直當自己兒子般教育他，更會給予他全力的支持。陳浚霆曾公開說過，在讀書時期，無論他發生甚麼事，母親即使有多忙都會作出關心。
顧紀筠亦曾以「媽媽」身分撰文，字裡行間都看得出她很愛繼子：「雖然我們不是由開始就認識，但肯定下半生互相扶持，有你的照顧和鼓勵，我們必定活得更精彩！」陳浚霆也回答：「當時的我雖然年紀小，但已經經歷了不少高低。謝謝你在我人生中每一個大小時刻都在默默地支持我，體諒我，原諒我！其實我很不喜歡『後母』這個字，我覺得有一點貶低的成分。我明白你的苦處和難處……『後母』一點也不容易做……你我已經沒有分後母或繼子……能夠成為你的兒子，我想我上一輩子一定做了很多好事，而收來的福氣！ Thanks Mom, I love you！」對話中可見二人感情已像親生母子般。
顧紀筠鍾情Hermès 款款袋都想收藏！
Hermès具有魔力，使一眾女士不惜花費大量金錢都希望擁有一個。顧紀筠都不例外，她於電台訪問中表示，自己以前並不是一個需要擁有大量手袋的女士，當時看不透手袋的魔力。直到一次機緣巧合正式愛上Hermès，開始了收藏每款Hermès的手袋，不論是包裝盒，絲帶等一一都收藏，她更形容自己如垃圾婆一樣。
細數顧紀筠Hermès袋款：喜馬拉雅Birkin
Hermès Birkin即使是普通款的手袋經已一袋難求，更何況是珍罕難見的袋款。這款喜馬拉雅Birkin是秋季新款，以霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮打造的，炒價高達二百萬港幣。
細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Slim Constance
Hermès Constance 分別有4 個size，分別是 mini、micro、24cm 及 Elan（長方形款式），亦設有不同皮革材質及配色，設計簡單，深得職場女性的喜愛。顧紀筠所擁有的是一款mini size的Constance，這款手袋是不需要手提，故此顧紀筠都以腰包款使用。現時外國官網的價錢為€2,040歐元（約$19,234港幣）。
細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Halzan
Hermès Halzan比起其他包款是相對低調，不過都無阻顧紀筠收藏欲望。她擁有一款粉色系的Halzan手袋，手袋實用性極高，配有4種用法：手挽、肩帶及袋釦，變出手提、短揹、長揹、斜揹，更有「變形金剛」之稱，難怪不失捧場客。雖則是一款更為冷門的包款，不過也於Hermès美國官網顯示售價為$5,750美金（約$44,852港幣）。
細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Evelyne
Hermès Evelyne 是一款更為簡約的手袋，以打孔方式砌出代表 Hermès 的 H Logo，而肩帶可拆卸。mini size的Evelyne價錢都非常親民，大概三萬港幣左右已有交易。
細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Kelly
顧紀筠自「入坑」Hermès後，未知是否相當喜愛Hermès Kelly。她擁有多個Hermès Kelly手袋，於她個人社交平台已看到至少6個Hermès Kelly。未計特別款，普通一個Hermès Kelly已售約$88,200港幣，非常奢華。
當然也不少得birkin款手袋！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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