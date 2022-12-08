顧紀筠花逾100萬裝飾聖誕樹　全掛Hermès袋超奢華　網民：難怪淨盒都賣到錢

踏入12月份又到聖誕節了，不少人都會在家中添置聖誕榭以增加節日氣氛，而人稱顧老闆的顧紀筠亦為家中的聖誕樹悉心佈置，今年聖誕樹的主題更為「橙色盒子」。早前更於社交平台上「晒命」，分享聖誕樹旁邊放滿「橙盒」的喜悅，樹上更掛滿Hermès小手袋裝飾，相當奢侈震撼！不過奢華之下卻引來網民酸溜溜的回應，指「如其蹝錢做呢啲事，不如用D錢幫有需要嘅人啦」，亦有人笑指「難怪橙盒有價有市」。