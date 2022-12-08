顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt

顧紀筠花逾100萬裝飾聖誕樹　全掛Hermès袋超奢華　網民：難怪淨盒都賣到錢

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踏入12月份又到聖誕節了，不少人都會在家中添置聖誕榭以增加節日氣氛，而人稱顧老闆的顧紀筠亦為家中的聖誕樹悉心佈置，今年聖誕樹的主題更為「橙色盒子」。早前更於社交平台上「晒命」，分享聖誕樹旁邊放滿「橙盒」的喜悅，樹上更掛滿Hermès小手袋裝飾，相當奢侈震撼！不過奢華之下卻引來網民酸溜溜的回應，指「如其蹝錢做呢啲事，不如用D錢幫有需要嘅人啦」，亦有人笑指「難怪橙盒有價有市」。

顧紀筠打造全港「最富貴聖誕樹」　掛滿Hermès手袋總值逾百萬

近日顧老闆於社交平台上分享喜悅，上載多張家中聖誕樹的照片，貴氣十足，樹上掛上多個張量 Micro Kelly 及 Birkin手袋，於照片中數出已有12 個Micro Hermès，估計佈置已逾$100萬，打造全港「最富貴聖誕樹」，並留言：「今年聖誕樹的主題是『橙色盒子』！所以家裏及工作室都是同一個主題！這個想法已經有好幾年，終於成事！很開心！」。帖文一出引起不少網民留言，富貴逼人的聖誕樹令一眾網民大叫好羨慕：「哈哈以為這是Hermès店呢」、「好靚」、「好壯觀」，連名模琦琦忍不住留言：「很特別，很好看」。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt Hermès 顧老闆超自豪的向網民展示獨一無二的聖誕樹
顧老闆超自豪的向網民展示獨一無二的聖誕樹（圖片來源：[email protected]

對Hermès「中毒」入坑：得閒見到就買

顧老闆經常於社交平台上分享Hermès的戰利品，熱愛程度極高，更曾以Hermès生日蛋糕慶祝生日，可見她對其品牌的愛好程度超高。顧老闆曾受傳媒受訪中，表示自己對這品牌如「中毒」一樣，身為Hermès粉絲，不時到專門店「入貨」，家中有不少限量「收藏品」，就是一次偶然的機會下入坑：「之後唔知點解好似中毒一樣，得閒見到就買。」

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt Hermès 顧老闆拿著Hermès包包勁「心心眼」
顧老闆拿著Hermès包包勁「心心眼」（圖片來源：[email protected]
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
（圖片來源：[email protected]
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
（圖片來源：[email protected]

網民：根本就係炫富！

另一邊廂的網民則認為她此舉是炫富的行為，「點解要咁樣炫富呢？」、「要靠Hermès 證明自己人生價值？」。更有網民認為錢可以花得更有價值，「啲錢多到都唔知點樣使，不如做多啲善事啦，又帶唔到落棺材嘅」、「棵聖誕樹好鬼肉酸囉，咁有錢都唔知咩叫品味」、「炫富，俗氣，有呢啲錢唔拎去做慈善？」。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt Hermès 網民高呼：好肉酸！
網民高呼好肉酸！（圖片來源：[email protected]

橙盒有價有市　網民質疑空盒充「大頭鬼」

更有不少網民質疑橙色盒子入面是否真的有包包在內，「得個紙盒，裏面空的」，更指難怪Hermès的橙色包裝盒有價有市，港女常於Instagram晒命。翻查網上拍賣平台，單是空盒於Carousell更是有市有價，由價格$50至$200不等，仍然吸引到不少到前購買。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt Hermès 體積比教大的長方形柵盒賣到$200
體積比教大的長方形橙盒賣到$200（圖片來源：Carousell 截圖）
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt Hermès 而正常size是就墳$50
而正常size則$50（圖片來源：Carousell 截圖）

顧紀筠60歲生日 老公準備驚喜

顧紀筠「顧老闆」60歲的生日，老公陳仕煒準備了驚喜給予顧老闆，在地板上以鮮花砌成的「HBD MY LOVE」，浪漫非常。而顧老闆一向對繼子陳浚霆視如己出，在IG上看到二人感情很好，相處得非常融洽。陳浚霆更在顧老闆生日當天上載了童年時的合照，並寫道「親愛的，祝你生日快樂，多謝你令我的童年過得非常圓滿，令我的童年過得一啲都唔橙（慘），反而多姿多彩和充滿愛，希望繼續能成為你的驕傲，繼續向目標進發！」

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
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顧紀筠轉戰商界 投資有道賺8,000萬

顧紀筠再婚後選擇退出幕前，在2011年與丈夫陳仕煒透過寶輝顧問有限公司，以8,000萬元購買車位連實用面積3,335呎，位於中半山嘉慧園高層C座的豪宅作投資。近日他們就成功以1.6億沽出，起碼賺8,000萬元離場！

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出身貧困住徙置區 夢想為家人在半山置業

顧紀筠年紀輕輕的時候就立志想為家人在半山置業，從小住在徙置區的她就知道，要向上爬一定要發奮，所以在中學畢業後便努力工作。

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在90年代末便加入TVB當主持人，先後主持大型活動《萬千星輝賀台慶》及《歡樂滿東華》，是TVB數一數二的金牌主持人之一。除了主持外，顧紀筠亦開始加入劇組，雖然出演劇集的機會不多，但每次角色都令人印象深刻。

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經歷兩次婚姻 因現任丈夫考慮再婚

在20出頭時，顧紀筠便與前夫結婚並且移民，因老公為人斯文又細心，所以決定跟隨前夫結婚移民到加拿大，二人育有一名兒子。不過最後二人關係漸行漸遠，所以最後決定回港獨立發展。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
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回港發展後，顧紀筠一直努力工作，對愛情不抱希望。顧老闆結束第一段婚姻後，雖然第二任丈夫有一名兒子，但是經第二任丈夫猛烈追求下，於2003年與思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉再婚，並負上當一個好後母的重任及淡出娛樂圈。從小喜愛珠寶的她決定向珠寶業發展，現時正負責設計兼賣珠寶的業務。另外，她在IG上分享了自己去年聖誕節與家中巨大的聖誕樹的合照，由相中可見，位處半山區的豪宅，屋內景觀非常開揚，更能俯瞰維多利亞港全景，60歲的顧老闆正享受著豪華富貴的生活。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠出身貧困曾住徙置區 再婚後淡出幕前轉戰商界靠投資賺8,000萬
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顧紀筠一直把繼子陳浚霆視為己出

陳浚霆12歲時喪母，後來14歲時爸爸與顧老闆再婚，這位「媽媽」對陳浚霆視為己出，一直當自己兒子般教育他，更會給予他全力的支持。陳浚霆曾公開說過，在讀書時期，無論他發生甚麼事，母親即使有多忙都會作出關心。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
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顧紀筠亦曾以「媽媽」身分撰文，字裡行間都看得出她很愛繼子：「雖然我們不是由開始就認識，但肯定下半生互相扶持，有你的照顧和鼓勵，我們必定活得更精彩！」陳浚霆也回答：「當時的我雖然年紀小，但已經經歷了不少高低。謝謝你在我人生中每一個大小時刻都在默默地支持我，體諒我，原諒我！其實我很不喜歡『後母』這個字，我覺得有一點貶低的成分。我明白你的苦處和難處……『後母』一點也不容易做……你我已經沒有分後母或繼子……能夠成為你的兒子，我想我上一輩子一定做了很多好事，而收來的福氣！ Thanks Mom, I love you！」對話中可見二人感情已像親生母子般。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠
（圖片來源：[email protected]

顧紀筠鍾情Hermès 款款袋都想收藏！

Hermès具有魔力，使一眾女士不惜花費大量金錢都希望擁有一個。顧紀筠都不例外，她於電台訪問中表示，自己以前並不是一個需要擁有大量手袋的女士，當時看不透手袋的魔力。直到一次機緣巧合正式愛上Hermès，開始了收藏每款Hermès的手袋，不論是包裝盒，絲帶等一一都收藏，她更形容自己如垃圾婆一樣。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Instagram@kooloban
連蛋糕的造型也是Hermès。圖片來源：[email protected]

細數顧紀筠Hermès袋款：喜馬拉雅Birkin

Hermès Birkin即使是普通款的手袋經已一袋難求，更何況是珍罕難見的袋款。這款喜馬拉雅Birkin是秋季新款，以霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮打造的，炒價高達二百萬港幣。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 59歲顧紀筠「入坑」Hermès 擁炒價2百萬喜馬拉雅Birkin 現如中毒一樣見到Hermès即買
（圖片來源：[email protected]
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：christies佳士得拍賣網站 截圖
圖片來源：christies佳士得拍賣網站 截圖
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：christies佳士得拍賣網站 截圖
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顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：christies佳士得拍賣網站 截圖
圖片來源：christies佳士得拍賣網站 截圖

細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Slim Constance

Hermès Constance 分別有4 個size，分別是 mini、micro、24cm 及 Elan（長方形款式），亦設有不同皮革材質及配色，設計簡單，深得職場女性的喜愛。顧紀筠所擁有的是一款mini size的Constance，這款手袋是不需要手提，故此顧紀筠都以腰包款使用。現時外國官網的價錢為€2,040歐元（約$19,234港幣）。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Instagram@kooloban
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細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Halzan

Hermès Halzan比起其他包款是相對低調，不過都無阻顧紀筠收藏欲望。她擁有一款粉色系的Halzan手袋，手袋實用性極高，配有4種用法：手挽、肩帶及袋釦，變出手提、短揹、長揹、斜揹，更有「變形金剛」之稱，難怪不失捧場客。雖則是一款更為冷門的包款，不過也於Hermès美國官網顯示售價為$5,750美金（約$44,852港幣）。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Instagram@kooloban
圖片來源：[email protected]
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Hermès美國官網 截圖
圖片來源：Hermès美國官網 截圖
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Hermès美國官網 截圖
圖片來源：Hermès美國官網 截圖
顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Hermès美國官網 截圖
圖片來源：Hermès美國官網 截圖

細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Evelyne

Hermès Evelyne 是一款更為簡約的手袋，以打孔方式砌出代表 Hermès 的 H Logo，而肩帶可拆卸。mini size的Evelyne價錢都非常親民，大概三萬港幣左右已有交易。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Instagram@kooloban
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顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Hermès美國官網 截圖
圖片來源：Hermès美國官網 截圖

細數顧紀筠Hermès袋款：Hermès Kelly

顧紀筠自「入坑」Hermès後，未知是否相當喜愛Hermès Kelly。她擁有多個Hermès Kelly手袋，於她個人社交平台已看到至少6個Hermès Kelly。未計特別款，普通一個Hermès Kelly已售約$88,200港幣，非常奢華。

顧紀筠 Hermes 聖誕樹 plt 顧紀筠 圖片來源：Instagram@kooloban
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當然也不少得birkin款手袋！

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