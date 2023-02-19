風再起時謝票場｜導演翁子光：若票房不及《正義迴廊》好難有4小時加長版

《風再起時》正式香港上映，導演及編劇翁子光落力現身謝票場答謝觀眾，更分別邀請郭富城和梁朝偉現身謝票場，由於香港上映檔期遇著Marvel《蟻俠3》，票房難免受壓，這套電影基於種種原因，由籌備到製作完成後仍等足足6年才上映，然而作為合拍片《風再起時》內地票房成績強差人意，翁子光在香港謝票場就提及，電影拍攝的原材料足足有4小時導演版，但若票房失利，加長版恐難見天日。