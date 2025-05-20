文雋力撐麥浚龍 懶理負評分析《風林火山》值得期待8個理由
都市傳說 八年磨一劍
文雋認為《風林火山》從開拍到首映，堪稱香港影壇的傳奇。「這部電影被譽為我們香港的都市傳說，2017年開拍，2018年拍了八個月後停機，一路八年之後，卒之面世！」文雋指出，這種超長製作周期，媲美王家衛的《一代宗師》，讓影迷對其內容充滿好奇。「香港片很少是這樣，大家都想知道究竟是什麼料！」
麥浚龍會否成為下個王家衛？
作為《殭屍》的導演，麥浚龍以暗黑美學震撼影壇，這次的《風林火山》更被寄予厚望。「期待麥浚龍會不會是第二個王家衛！」文雋分析，王家衛早年的《旺角卡門》《阿飛正傳》曾遭負評，卻最終成為經典，而麥浚龍的首作《殭屍》已令人刮目相看。「他的第二部戲，會不會經歷一段時間過後，成為大家掛在嘴邊的經典？」
星光熠熠的豪華陣容
《風林火山》的演員名單堪稱「神級」！金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓、林家棟、任賢齊，還有衛詩雅、盧海鵬等，陣容強大到讓人咋舌。「這個演員名單的確很厲害！」文雋驚嘆，尤其提到金城武睽違八年復出，令影迷期待爆棚。「雖然2017年拍，但找到金城武做主角，真是大手筆！」
4.5億港元的天價製作
成本超過四億五千萬港元是《風林火山》的一大亮點。麥浚龍雄厚的資金背景讓他能「任性」投入，打造出令人期待的視覺盛宴。「幸好Juno家底厚，不然老闆都很麻煩，有錢可以任性！」如此高成本，曾經是電影監製的文雋對電影製作水準似乎充滿信心。
片名《風林火山》的文化殺傷力
片名《風林火山》出自《孫子兵法》，蘊含「疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山」的哲學，令人印象深刻。「我覺得整個電影最大的殺傷力，就是風林火山這幾個字！」文雋讚道。他透露，麥浚龍受日本文化和黑澤明電影《影武者》啟發，將這四字融入電影，結合其一貫的暗黑美學，令人期待其文化深度。
饑渴營銷
在康城首映前，《風林火山》的劇情幾乎滴水不漏。「沒有人知道這部《風林火山》是什麼，直到去了康城之後！」文雋笑言，這種「饑渴營銷」讓影迷越發渴求。「你說是不是厲害？保持得很密，演員簽約時是不是有保密條款？」據知故事原來係設定於1990年代，涉及販毒、家族爭權與臥底警察，神秘感十足。
康城首映國際矚目 「沒有期待反而更好？」
《風林火山》於5月16日凌晨在康城全球首映，導演麥浚龍攜梁家輝、古天樂、高圓圓走紅地毯，星光熠熠。首映後，《風林火山》收穫不少負評，批評其節奏斷續、敘事混亂。「雖然影片場面精緻華麗，但因為節奏斷斷續續，令觀眾難以完全投入故事！」文雋引述《Screen Daily》的評論，但他樂觀表示：「儘管讓那些負評湧現，當你沒有期望的時候，進戲院看可能會覺得都不是那麼差！」他認為，負評或許能降低期待，讓觀眾在觀影時有意外驚喜。
網民熱議：期待與質疑並存
《風林火山》首映後評論出爐，網民議論紛紛，對於文雋力撐，網友傾向睇淡：「只能說麥生花盡心思包裝自己成一代宗師，到最後期望愈大失望愈大，」一位網民直言，認為麥浚龍閱歷不足，難以讓觀眾投入故事。另一位表示：「睇呢兩日傳媒報道，估計都凶多吉少……不過，我依然會買飛支持麥導，佢值得我花一張票錢博一博。」獵奇心態也驅使部分網民入場：「一定會睇，咪當比幾十蚊睇下銅鑼灣落雪同鎗戰lor，唔睇邊有得鬧。」然而，高成本引發擔憂：「入去睇完成部電影要收十幾億先可以回本，」更有網民質疑麥浚龍的「富二代」背景：「如果麥生不是有父蔭，否則應轉行……換著普通人點可能花幾億搞部唔賣錢嘅電影。」也有人揶揄：「什麼影像凌厲，但講乜嘢故仔只有佢自己知，」甚至笑稱「富二代在銅鑼灣崇光對開打飛機都應該有人喜歡。」儘管如此，仍有影迷對金城武抱期待：「好難同王家衛雙提並論，想睇金城武係真。」