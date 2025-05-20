文雋力撐麥浚龍 懶理負評分析《風林火山》值得期待8個理由

麥浚龍執導的第二部長片《風林火山》終於在第78屆康城國際電影節午夜單元首映，然而得到的評價卻偏向負面，這部被譽為「香港電影都市傳說」的作品，從2017年開拍到2025年面世，歷經8年醞釀，吊足影迷胃口。資深影評人文雋在YouTube頻道力排眾議，盤點「《風林火山》值得期待的8個理由」，力撐這部話題之作。