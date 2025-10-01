《風林火山》苦等8年神作還是災難？網民超貼地評價出爐：睇到黑人問號！

由麥浚龍（Juno）執導，集結金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等超豪華陣容的犯罪電影《風林火山》，影迷苦等8年終於在今日正式上映！這部被譽為「都市傳說」的億元鉅製，自2017年完成後一直映期未定，如今揭開神秘面紗，豈料上映首日即引爆不少負評，究竟這部電影是神作還是災難？

風林火山超貼地評價：成套野拍X到好似廣告片

電影在中港同步公映後，不少急不及待入場的觀眾紛紛在網上留下觀後感，但評價卻出乎意料地一面倒負面。Threads有網民超貼地狠批電影敘事手法，直指「成套野拍X到好似廣告片咁樣，每段故事都冇頭冇尾剪X埋一齊，觀眾係根本唔知佢地發生緊咩事就打埋一齊」，認為故事結構極度鬆散，令人看得一頭霧水。該網民續指從未有過如此差的觀影體驗，崩潰留言：「我未試過係戲院睇到成個人黑人問號，呢兩個鐘我攞去睇日本武士殺Michael jackson仲好過」。

導演麥浚龍親解創作理念

面對外界的質疑，雖然導演麥浚龍未有就負評作出最新回應，但在早前的製作資料中，他曾分享自己銳意顛覆傳統警匪片的創作理念。他強調電影並非採用傳統「以故事作主軸心」的套路，而是更著重刻畫人物複雜的內心世界。Juno表示：「我反而覺得一個衝突或對峙，在未碰撞之前張力是最大的。《風林火山》有別於一貫『以故事作主軸心』的電影……角色的心路歷程比較重要。」這番話似乎解釋了電影為何淡化傳統劇情，轉而聚焦於角色塑造與氛圍營造。

金城武挑戰多國語言獲激讚

儘管劇情備受爭議，但演員的表現依然是電影的一大看點。男神金城武在戲中飾演掌握社會經濟命脈的富商「李霧童」，角色需要與不同國家的人交手，為此他大晒流利的西班牙文和意大利文對白，獲對手劉青雲大讚：「他很有語言天份，戲中他要說意大利文，我不知道他是否懂得意大利文，然後又要說廣東話，我覺得他處理對白挺有方法。」對此金城武則謙虛笑言：「就是一直背呀！死背。」而梁家輝亦大讚導演麥浚龍：「一聽就知道他經過深思熟慮，是深度思考後所得出的結論。」

古天樂難忘零下30度嚴寒拍攝

為了營造電影中獨特的冷酷世界觀，製作團隊更遠赴韓國拍攝雪景。飾演殺手的古天樂對此感受極深，他坦言在韓國拍攝最困難的是要克服零下30度的極端氣溫，「不只人覺得難、連攝影機也捱不住，拍攝一會兒就自動關機，甚至運作不了。」他直言入行多年，從未試過在如此嚴寒下拍攝文戲甚至動作戲，這次經歷絕對是個非常深刻的回憶。而劉青雲亦表示，戲中銅鑼灣的連場爆炸槍戰，讓他有重回九十年代拍攝動作片的感覺。

網民反應兩極：有人鬧爆 有人想試伏

綜合網上討論區及社交平台的留言，大部分首日觀影的網民都給予了毫不留情的批評，認為電影是「六個鐘cut做兩個鍾點會唔甩甩cut cut」，建議「不如netflix上拆做五集劇集，咁出完整版咪仲好」。不過，在一片負評聲中，亦有網民抱持著不一樣的看法，認為劣評反而激起了入場的好奇心，搞笑留言：「本身冇興趣，俾你講到佢咁無厘頭反而有啲想睇」，似乎想親身入場「試伏」，看看這部傳說級電影究竟有多令人費解。

風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
風林火山 麥浚龍 （圖片來源：電影劇照）
圖片來源：電影劇照

