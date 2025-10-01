《風林火山》苦等8年神作還是災難？網民超貼地評價出爐：睇到黑人問號！

由麥浚龍（Juno）執導，集結金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂及高圓圓等超豪華陣容的犯罪電影《風林火山》，影迷苦等8年終於在今日正式上映！這部被譽為「都市傳說」的億元鉅製，自2017年完成後一直映期未定，如今揭開神秘面紗，豈料上映首日即引爆不少負評，究竟這部電影是神作還是災難？