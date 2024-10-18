史上最貴港片《風林火山》拖足7年網民列3大致命傷：一日唔出世都唔代表失敗

由麥浚龍（Juno）在2017年開拍，找來5大巨星金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝和任賢齊等超強卡士，斥資近4億的電影《風林火山》，終於在7年後有望上映。電影未上映就已經惹來網民熱烈討論，大家反應兩極，有部分網民更指出電影3大致命傷…

