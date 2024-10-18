史上最貴港片《風林火山》拖足7年網民列3大致命傷：一日唔出世都唔代表失敗
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由麥浚龍（Juno）在2017年開拍，找來5大巨星金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝和任賢齊等超強卡士，斥資近4億的電影《風林火山》，終於在7年後有望上映。電影未上映就已經惹來網民熱烈討論，大家反應兩極，有部分網民更指出電影3大致命傷…
史上最貴港片《風林火山》拖足7年終上映
由麥浚龍（Juno）執導的《風林火山》在2015年開始籌備，在2017年正式開拍。當時麥浚龍斥資近4億，搭建了1:1的銅鑼灣實景及雪景，做足保密工作，叫一班電影迷都感到非常期待。不過電影拖足7年都遲遲未能上映，就連負責配樂的坂本龍都在去年離世。直至上月，負責《風林火山》預告剪接的剪接師黃海在出席「網絡時代的預告片魔法」座談會中透露《風林火山》已經完成，並分別準備了兩小時、三小時及六小時的電影版本。
網民指出三大致命傷
1）片長太長 怕會「長篇大論」
消息一傳出，不少網民都表示擔心電影片長太長，會令電影節奏變得太緩慢，更建議應該賣版權給Netflix分集播：「中途有冇得放飯先！同返工差唔多時間哦！」、「將版權賣畀netflix或者disney咪仲好，等佢地播」、「六小時未必是好事，長篇大論，詞不達意」。不過剪接師黃海亦有提到其實六小時版本將不會送審，所以觀眾並不需要太擔心。
2）時隔7年上映 演員「面目全非」
網民認為《風林火山》拖得太遲上映，大多演員的外貌都已經同7年前大有出入。網民怕到時電影上映，但戲中的演員「面目全非」，會令觀眾們難以入戲。
3）雲集5大巨星 怕會互相「搶戲」
今次《風林火山》雲集5大巨星金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝和任賢齊，陣容鼎盛非常吸引。不過拍攝當時就有傳出金城武、梁家輝和任賢齊與導演麥浚龍意見不合，片場火藥味濃；再加上五位巨星各有各風格，怕會五位各有各搶戲，令電影失去平衡。
麥浚龍剖白已睇過無數次 網民：一日唔出世都唔代表失敗
好多觀眾都期待呢套戲早日有得睇，而麥浚龍早前接受傳媒訪問剖白這套戲，已不知道看了幾多次，睇住這套戲怎樣成長，又指作品有它的命，「我後期完成，我只能夠陪住佢」。對此網民紛紛表示：「有錢真好」、「佢拍俾自己睇」、「一日唔出世都唔代表失敗」、「潛台詞:無諗住上比你哋班蟻民睇」、「有錢人有好多唔同嘅生活方式同態度」
圖片來源：YouTube@THE OFFICIAL JUNO MAK 麥浚龍、網上圖片、新傳媒資料庫、YouTube@Viu1 HK、IG@kootinlok_louis、IG@nikkiechleung、劇照