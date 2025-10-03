《風林火山》IG暗寸回應負評｜借名人經歷自詡身價 網民直斥：影壇笑話
電影上映不久，曾擔任客席動作指導的熊欣欣突然在社交平台轉發《風林火山》的宣傳照，並寫下充滿火藥味的留言，雖然未有指名道姓，但內容卻極具針對性。他怒斥：「一個不懂尊重別人的人，心理變態的人的作品，就算我們按合約精神完成了百分之九十的動作，也不值得期待。」此言一出，立即引發網民熱議，普遍認為他所指的正是導演麥浚龍。據悉，熊欣欣不滿的原因可能與拍攝期間的意見分歧，以及最終電影credit只將他列為「客席動作指導」而非「聯合動作指導」有關。
《風林火山》IG暗寸回應 偉大作品不急於一時
面對熊欣欣的猛烈炮轟，麥浚龍及電影宣傳人員至今未有作出正面回應，似乎想冷處理事件。不過，《風林火山》的官方Instagram帳號卻在傍晚時分發布了一則限時動態，內容引經據典，似乎意有所指。該動態列舉了多個經典作品在面世初期亦備受批評的例子，指出：「Bob Dylan在民搖(謠)音樂節插電比(俾)人擲番茄雞蛋；Velvet Underground同名debut album起初賣唔，出一千隻但影響日後無數玩搖滾嘅人；Radiohead於OK Computer推出後推出Kid A，被樂評人評為career suicide商業自殺；Q magazine評價Travis大碟The Man Who只有一星（1/5），年終時獲全年最佳英倫唱片」，最後更淡然補充：「偉大作品皆影響後世，並不急於一時。」這番言論被外界解讀為對所有負面評價及爭議的間接回應，暗示電影的價值需要時間來證明。
傳麥浚龍要求過高 曾與金城武梁家輝鬧僵
事實上，《風林火山》自開拍以來便屢傳風波，其中最常被提及的是導演麥浚龍對細節的極致追求，導致與演員及幕後團隊產生摩擦。有傳聞指，金城武和梁家輝曾因與麥浚龍在拍攝現場意見分歧，導致氣氛一度極為僵硬，金城武更在完成合約後便離開劇組，未有參與任何補拍工作。另外，任賢齊在一場吊威也的戲份中，亦傳出因安全及效果問題與麥浚龍當場爭執。監製禤嘉珍事後曾解釋，指Juno拍片經驗尚淺，對拍攝有所堅持，自然會與演員有分歧。
張堅庭客串遭刪剩幾秒 笑言Juno使老竇錢
電影最終上映版本僅長125分鐘，與傳聞中的6小時版本相距甚遠，不少角色的戲份都被大幅刪剪。其中，客串飾演麵店老闆的導演張堅庭，最終只剩下為高圓圓擋子彈的幾秒鏡頭。他對此表示不意外，並開玩笑指：「佢個budget係使老竇錢，打動我嘅片酬都唔少！」他表示欣賞Juno的創意，回港後仍會入場支持，更幽默地說：「我覺得而家樓價跌得咁勁，投資一兩億而家睇濕碎，一件藝術品勝於十層樓。」
網民評價兩極 狠批浪費巨星變影壇笑話
電影上映後，觀眾口碑呈現極端兩極化。有網民大讚電影美術及演員表現出色，認為麥浚龍勇於挑戰，值得支持：「respect佢燒銀紙拍港產片，起馬應該唔係諗住賺錢行先」、「好好睇，今時今日拍戲唔需要畫出腸」。然而，另一邊廂的負評亦相當猛烈，不少網民狠批故事支離破碎，浪費了一眾好演員，更有人直斥麥浚龍是「影壇笑話」：「用八億花10年時間…最後尾變咗一套垃圾，浪費咗啲巨星！」、「『真型』同『懶型』係兩件事，眼高手低扮葛咸城」、「最強敗家仔二世祖排名不分先後」。