《風林火山》IG暗寸回應負評｜借名人經歷自詡身價 網民直斥：影壇笑話

麥浚龍（Juno）耗時8年、斥資高達4億打造的電影《風林火山》近日終於上映，票房報捷之際，竟爆出幕後內訌，遭客席動作指導熊欣欣在社交平台不點名炮轟「某人」心理變態，直言其作品不值期待，矛頭直指導演麥浚龍。而面對猛烈的批評，一貫低調不作任何宣傳的電影團隊，罕有在社交平台作出回應，團隊的回應更是耐人尋味。