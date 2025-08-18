《風華背後》汪明荃相隔11年再拍劇 超強陣容再升級！包括金像獎最佳男配角

邵氏兄弟國際影業有限公司與騰訊視頻聯合出品的年度劇集《風華背後》，昨日（17/8）於尖沙咀六公館舉行開鏡拜神儀式，適逢8月28日為汪明荃（阿姐）生日，劇組順道提前慶祝。監製樂易玲、導演黃國強及曾敏珊率領一眾主演出席，（排名不分先後）包括汪明荃（阿姐）、朱茵、蔡少芬、黃宗澤、譚俊彥、姜大衛（John哥）、鄭希怡、蔡潔、朱栢康、蘇麗珊、林愷鈴、涂毓麟、關楚耀、胡諾言、黎澤恩、鄭衍峰、謝東閔、劉少君、楊仲恩、區明妙、劉嘉淇、許俊豪、杜大偉、阮頌揚、陳雅雯、崔可迪等等，陣容鼎盛。

家族風暴 權謀與親情交織

《風華背後》講述龔氏集團話事人龔成業因失智引發家族風波，長女與次女之間的角力，並受到母親余少霞幕後操控的推動。商界的風雲詭譎與家族成員之間的恩怨情仇交織，金錢與親情的對抗成為劇集的核心。

阿姐回歸 十年後再戰小螢幕

已有十年沒有拍劇集的阿姐，坦言接拍主因是樂易玲的誠意邀約，加上能與老搭檔姜大衛、黃宗澤重逢，並首度與譚俊彥合作，笑言戲份不算辛苦，因為外景不多，但與兩個女兒（朱茵、蔡少芬）嘈交戲時會比較激動，談到生日願望，阿姐希望身體健康外，亦祝願劇組拍攝順利平安。

黃宗澤暖心回憶 誓為阿姐煲湯

劇中飾演家族律師的黃宗澤，今次與阿姐及John哥雖對手戲不多，但強調可以與兩位前輩重聚已開心不已，更回憶初出道拍《我的野蠻奶奶》及《我師傅係黃飛鴻》時受兩人照顧。他更訂下任務，會盯緊前輩的收工時間，還打算煲湯給阿姐，報答當年喝她不少愛心湯水！

蔡少芬朱茵姊妹情仇 火花四濺

至於蔡少芬相隔25年再與阿姐合作，更與朱茵飾演兩姊妹，關係既親密又對立，愛恨交織。被問劇中丈夫身分，她幽默賣關子：「肯定不是張晉！結婚後都沒機會和別人曖昧，這次和黃宗澤有火花，終於能重溫戀愛感覺。」朱茵則與譚俊彥配對，直言角色突破過往戲路：「首次嘗試宮鬥式家族權謀，新鮮感十足！」

姜大衛譚俊彥再續父婿情 感情線出人意料

在《風華背後》中，John哥與譚俊彥第四度攜手合作，分別飾演蔡少芬、朱茵的父親及女婿。John哥透露，此次與阿姐的對手戲遠比20年前僅一兩日的合作更為深入：「今次真正飾演夫妻，更有激烈爭吵的戲份，相信會很有看頭。」而對上一次與蔡少芬合作已是《珠光寶氣》，同樣扮演父女，此次重逢倍感親切。

譚俊彥則難掩興奮之情，表示加入公司十年來一直期待與阿姐合作：「恰巧阿姐十年沒拍劇，我也等了十年，可說是緣分。」他在劇中突破形象，飾演風流倜儻的角色，並透露與John哥有「意想不到的感情線」，多次合作默契十足。談及與女神朱茵演夫妻，他幽默回應親熱戲份：「兩夫妻總有些接觸吧！一講就緊張到出汗，好怕醜啊！」

蔡潔挑戰複雜角色 與多男糾葛

蔡潔在劇中飾演張松枝的妻子，周旋於數名男性之間，更與譚俊彥劇中兒子涂毓麟發展曖昧關係，說：「每次登場都會引發麻煩。」她坦言終於不用再與黃宗澤演情侶，反而期待與蔡少芬的對手戲：「既緊張又興奮，準備好迎接新挑戰。」 阿姐十年後再度拍劇、蔡少芬繼2016年《老表，畢業喇！》後重回香港電視劇懷抱，朱茵亦罕見出演電視劇，加上金像獎男配姜大衛、朱栢康，視帝譚俊彥及黃宗澤，演技派雲集令觀眾期待值飆升，期眾期待。

風華背後 汪明荃 《風華背後》於尖沙咀六公館舉行開鏡拜神儀式（圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 現場星光熠熠（圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 陣容鼎盛（圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 （圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 已有十年沒有拍劇集的阿姐，坦言接拍主因是樂易玲的誠意邀約（圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 談到生日願望，阿姐希望身體健康外，亦祝願劇組拍攝順利平安。 （圖片來源：大會提供）
風華背後 汪明荃 John哥透露，此次與阿姐的對手戲遠比20年前僅一兩日的合作更為深入（圖片來源：大會提供）
