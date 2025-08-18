《風華背後》汪明荃相隔11年再拍劇 超強陣容再升級！包括金像獎最佳男配角

邵氏兄弟國際影業有限公司與騰訊視頻聯合出品的年度劇集《風華背後》，昨日（17/8）於尖沙咀六公館舉行開鏡拜神儀式，適逢8月28日為汪明荃（阿姐）生日，劇組順道提前慶祝。監製樂易玲、導演黃國強及曾敏珊率領一眾主演出席，（排名不分先後）包括汪明荃（阿姐）、朱茵、蔡少芬、黃宗澤、譚俊彥、姜大衛（John哥）、鄭希怡、蔡潔、朱栢康、蘇麗珊、林愷鈴、涂毓麟、關楚耀、胡諾言、黎澤恩、鄭衍峰、謝東閔、劉少君、楊仲恩、區明妙、劉嘉淇、許俊豪、杜大偉、阮頌揚、陳雅雯、崔可迪等等，陣容鼎盛。