颱風小犬丨Now TV記者車軒珩口窒窒報風暴實況 原來曾是辯論校隊成員
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颱風小犬襲港，令大家都好關注各大電視台報道的颱風消息，其中Now TV記者車軒珩在杏花邨海旁做直播時，忽然口震震狂「食螺絲」，就引起好多網民熱烈討論！
颱風小犬丨Now TV記者車軒珩報颱風口窒窒
Now TV記者車軒珩到杏花邨報道打風實況，晝面所見當時風力未算強勁，在她身後仍有途人到海旁觀浪，但在短短約1分鐘報道中，車軒珩卻表現得相當緊張，頻頻「食螺絲」，令配合報道的手語翻譯都停晒手，令場面好尷尬，亦引起網民熱討。
有網民力撐：出面真係好凍唔好笑佢啦
有不少網民都非常同情車軒珩，指她應該是凍到牙骹震，所以才會口窒窒，但仍可以感受到她好努力地想說好每一句話，亦有網民猜測她是因為打風又黑雨而被嚇親，紛紛留言：「出面真係好凍，唔好笑佢啦」、「佢好似好驚」、「打風被迫去杏花邨？」、「記者真係好辛苦」、「係咪第一次出鏡所以緊張？」、「陰公，好想畀啲溫暖佢」等。
有網民估中風：一個字都聽唔到
但亦有網民狠批車軒珩表現太離譜：「開頭以為佢中風」、「痴線，一個字都聽唔到佢噏乜」、「我都睇到1999…係咪take左野」、「Feel到camman好尷尬，都唔知影唔影落去好，以為會慢慢mute左佢把聲」等。其實車軒珩入行做電視台記者已有兩年，並非首次做戶外直播，據指之前也試過出現過口窒窒問題。
2021年報「圓規」無口震震
2021年10月，車軒珩曾站在河流中央報道8號波「圓規」消息，但由於當時河邊明明有平地，因此也曾引起網民討論她為何要站在「水」中央作報道，不過當時她就無口震震。
曾是珠海學院辯論校隊成員
車軒珩畢業自香港珠海學院新聞系，在學期間曾是辯論校隊「珠海粵辯」的成員，又曾到港台及報章實習。2021年大學畢業後，她加入有線新聞擔任記者，今年3月過檔NowTV。
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撰文：東方新地圖片來源：Now TV新聞截圖、FB@有線新聞、FB@珠海粵辯資料或影片來源：FB@環球膠報