颱風摩羯｜8號風球「學生爆笑金句合集」 網民勁讚：簡直係真情流露
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今天(9月5日) 颱風摩羯襲港，教育局更預告明日中小學日校、幼稚園及特殊學校等均停課，電視台訪問今日提早放學的學生，問到他們面對打風的心情及明日放假的計劃等，結果引出不少爆笑金句。
8號風球「學生爆笑金句合集」
1. 慈雲山學校村學生：睇我哋笑容就知
因應天文台傍晚掛八號波的預告，慈雲山學校村多間學校都 提早放學，有女學生笑到掩嘴：「超級開心，睇我哋笑容就知道，我哋容光煥發啦！」
2. 學生Miles五字講出真正心聲
學生Miles先是一本正經地說：「有啲唔開心亦啲開心，因為覺得返學讀書係我嘅本份嚟嘅。」隨後卻語氣一轉說：「其實唔係，我好憎返學！」
3.學生Darren對打風存疑
學生Darren則對打風存疑：「因為其實咁好天，我都唔係好明點解話一定會出八號風球。」
4. 有學生表示聽日會溫書 被踢爆講大話？
學生Heinrick表示會把握突如其來的假期：「聽日會喺屋企溫書。」但身旁的學生Kingsley卻表示驚訝：「吓？溫書？」似乎在踢爆好友講大話，並坦言自己明日打算：「可能睇電視、打機。」
5. 學生準備預習下學期課文 被同學起哄
另外有學生也表示明日會溫書，預習下學期課文，即時被同學質疑講笑，他回應說：「我唔係講笑，認真。」引來身旁同學們起哄大笑。
網民大讚：而家D學生好識玩
網民大讚學生們回答好精彩：「呢啲就是青春」、「依家啲中學生真係好高汁」、「而家D學生好識玩」、「個個被訪者都好正」、「簡直係真情流露」、「只有返工嘅人先會鍾意返學」、「敢言！希望佢大個都可以好好保持」、「上次個小學生話學習係我嘅本份…XD」
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撰文：東方新地圖片來源：有線新聞截圖