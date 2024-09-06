TVB新晉記者陳尚萱「食風食到傻笑」獲讚可愛又專業 原來名校畢業係資優生
廣告
八號風球下，TVB派出新晉女記者陳尚萱（Celine）到紅磡碼頭採訪颱風摩羯來襲，卻見陳尚萱慘被狂風吹到臉都變形！
陳尚萱 風雨下展甜美笑容
有網民以「TVB 今晚派個妹妹仔 出去被摩羯蹂躪」為題在討論區發帖，引起網友熱議，原來陳尚萱在紅磡碼頭作報道時，一開始還能保持專業的笑容作報道，被網民封為「四萬萱」。但隨著風雨加劇，她的頭髮被吹得極為凌亂，臉上滿是雨水，在極惡劣環境下，被直播足7秒狼狽樣。
被狂風嚇到大叫
在這7秒間，陳尚萱先是望住電話，企圖抬頭開聲報道，卻被狂風吹到睜不開眼，差點企不穩，但仍保持著甜美的笑容，突然一陣狂風襲來，嚇到陳尚萱忍不住大叫了一聲，幸而之後風勢稍為減弱，她才能繼續報道，並表示被雨水打臉，令她感到痛楚。
網民勁讚：可愛程度拍得住羅毓儀
網民紛紛認同她被風吹雨打十分「陰功豬」、「打工人都不容易」，並留言大讚她專業又可愛：「睇電視時都覺得好可愛」、「好專業」、「呢個女仔可愛程度拍得住羅毓儀」、「好甜美」、「可造之材」、「超可愛，中英文都係佢做，叻叻」等。
名校畢業係資優生
原來陳尚萱年約21歲，去年還是TVB的實習記者，到今年正式成為TVB新聞部一員。她曾就讀於協恩中學附屬小學及拔萃女書院，一直是資優生。加入TVB新聞部後，由於英語流利，她被安排進行中英雙語報道。加上她親切可愛的笑容，吸引了不少網民的關注。
翟睿敏「升呢」坐主播台
除了陳尚萱，TVB男記者吳家軒也在杏花邨進行採訪，儘管也是風雨不斷，但外形高大的他並未受到影響，依然專業地作報道。而深受網民喜愛的女主播林婷婷，則是在日間外出採訪，晚上就回到錄影廠進行報道，避開了風雨最強的時刻。此外去年曾被颱風吹到「東歪西倒」的翟睿敏，則已「升呢」坐上主播台，在午間新聞中報道颱風消息。
撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、羅毓儀FB