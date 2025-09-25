颱風樺加沙｜紅隧驚現24年前成龍《特務迷城》海報 颱風限定彩蛋 山竹襲港歷史重演
超強颱風樺加沙的威力震撼全港，在狂風暴雨的吹襲下，紅磡海底隧道出口的巨型廣告牌竟被吹出驚人秘密！一幅塵封24年，由成龍主演的2001年賀歲電影《特務迷城》海報，竟然重現市民眼前，充滿年代感的畫面瞬間引爆社交平台洗版，究竟這幅「出土文物」背後藏著甚麼故事？
樺加沙威力驚人 紅隧口驚見成龍舊海報
在超強颱風樺加沙的猛烈吹襲下，紅磡海底隧道九龍出口的巨型廣告牌未能倖免，最外層的廣告帆布被強風撕破吹走，露出的並非白色底層，而是一幅極具歷史感的電影海報。眼利的網民迅速認出，這正是國際巨星成龍於2001年主演的賀歲猛片《特務迷城》的宣傳海報。這突如其來的「穿越」畫面，讓不少路過的市民和網民都嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳，成為颱風下的一大熱話。
廣告公司解畫 揭開特務迷城海報之謎
對於這幅「古董級」海報為何會藏身其中，戶外廣告公司「POAD」過去曾作出解釋。原來，該廣告牌上手公司使用的是舊式三面式廣告（Tri-vision Billboard），而《特務迷城》的海報正是當時留下的產物。後來公司將廣告牌改為全幅式設計，為方便更換，便直接用一塊白布遮蓋舊海報，再掛上新的廣告。今次颱風來襲前，公司按慣例移除了客戶的廣告，但強風威力過於巨大，連帶遮蓋用的白布也被吹走，才讓這幅隱藏多年的海報重見天日。
颱風限定彩蛋 山竹襲港歷史重演
事實上，這並非《特務迷城》海報首次因颱風而「出土」。早在2018年超強颱風山竹襲港時，同一位置的廣告牌也曾上演過完全相同的一幕，當時同樣引起網民轟動。事隔多年，歷史再度重演，令不少網民笑稱這幅海報已成為「颱風限定彩蛋」，彷彿是香港人面對超強颱風時的獨有集體回憶，見證著這座城市即使在風雨飄搖中，總能找到一些意想不到的趣味。
網民集體回憶湧現 驚呼吹到穿越
《特務迷城》海報的再現，立即在各大社交平台引發熱烈討論，網民反應極為踴躍。不少人驚嘆颱風的威力，紛紛留言表示「吹到穿越咗」、「歷史藏在夾層裏」、「原來唔會收走舊海報，真係環保」。更有網民感性地說，這幅海報勾起了當年的回憶，彷彿一瞬間回到了2001年，笑言「成龍大哥又出嚟保護香港」，整個討論區充滿了懷舊又有趣的氣氛。
圖片來源：小紅書、fb群組「PLAY HARD玩硬」截圖、《特務迷城》海報