颱風樺加沙｜紅隧驚現24年前成龍《特務迷城》海報 颱風限定彩蛋 山竹襲港歷史重演

超強颱風樺加沙的威力震撼全港，在狂風暴雨的吹襲下，紅磡海底隧道出口的巨型廣告牌竟被吹出驚人秘密！一幅塵封24年，由成龍主演的2001年賀歲電影《特務迷城》海報，竟然重現市民眼前，充滿年代感的畫面瞬間引爆社交平台洗版，究竟這幅「出土文物」背後藏著甚麼故事？