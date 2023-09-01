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颱風蘇拉襲港｜盤點受過暴風洗禮的主播：遇上風暴我哋照做！

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每到打風的日子，大家都會好留意電視報道的颱風消息，其實除了潘蔚林以外，仲有不少新聞主播都受過暴風的洗禮，今次就一齊來盤點一下！

颱風蘇拉襲港｜盤點受過暴風洗禮的主播

潘蔚林獲封「MJ潘」

許多網民在打風日子，都會諗起無綫新聞主播潘蔚林，2009年颱風「莫拉菲」襲港，主播潘蔚林喺尖沙咀天星碼頭直播市面情況時，因為被強風吹到企唔穩，他就施展出紮行馬45度傾斜絕技，如Michael Jackson上身，此幕成為經典，被網友封為「MJ潘」、「颱風之子」！

盤點 TVB女記者 當年潘蔚林報道嘅「莫拉菲」颱風打到去9號，非常強勁。
當年潘蔚林報道嘅「莫拉菲」颱風打到去9號，非常強勁。（圖片來源：無綫新聞截圖）
颱風 盤點 TVB女記者 當時有位外籍人士途經現場，若無其事地走過，並向潘蔚林豎起大拇指讚好，也曾令網民質疑潘蔚林表現太誇張，但也有不少網民力撐潘蔚林身形較瘦削，所以容易被風吹倒。
當時有位外籍人士途經現場，若無其事地走過，並向潘蔚林豎起大拇指讚好，也曾令網民質疑潘蔚林表現太誇張，但也有不少網民力撐潘蔚林身形較瘦削，所以容易被風吹倒。（圖片來源：無綫新聞截圖）
颱風 盤點 TVB女記者 當日潘蔚林為咗紮穩馬步，做出米高積遜45度向前傾斜嘅舞步動作，亦成為經典畫面。
當日潘蔚林為咗紮穩馬步，做出米高積遜45度向前傾斜嘅舞步動作，亦成為經典畫面。（圖片來源：無綫新聞截圖）
颱風 盤點 其實該名外籍人士之後亦都要攬住棵樹才企得穩。
其實該名外籍人士之後亦都要攬住棵樹才企得穩。（圖片來源：無綫新聞截圖）

2018年，「颱風之子」潘蔚林在山竹襲港下重返尖沙咀天星碼頭做直播，由朝做到晚，雖然冇當年咁狼狽，但同樣被風吹雨打！

颱風 盤點 潘蔚林
有網民笑言潘蔚林「MJ潘老是常出現」、「颱風御用記者」！

張家灝險被海浪沖跌 成潘蔚林接班人

同樣在2018年，「駐守」杏花邨做直播嘅主播張家灝，亦受到網友高度關注。張家灝喺海旁描述現場情況時，亦受盡狂風暴雨吹襲，被巨浪沖到就跌，但一企穩之後照報新聞，網友大讚佢敬業樂業，仲話潘蔚林有接班人！

颱風 盤點 張家灝喺海傍報道山竹消息，話口未完一個大浪冚埋嚟，張家灝企唔穩差啲跌低，大家都戥佢膽戰心驚！
張家灝喺海傍報道山竹消息，話口未完一個大浪冚埋嚟，張家灝企唔穩差啲跌低，大家都戥佢膽戰心驚！（圖片來源：無綫新聞截圖）

好彩佢未有跌低，企穩後繼續頂硬上完成報道，網民一致激讚佢專業，真係要向佢哋致敬，仲有網民話潘蔚林有接班人，封佢係「颱風之子」！

颱風 盤點 張家灝企穩後，繼續頂硬上完成報道。
張家灝企穩後，繼續頂硬上完成報道。（圖片來源：無綫新聞截圖）
颱風 盤點 網民都封佢做潘蔚林接班人！
網民都封佢做潘蔚林接班人！（圖片來源：無綫新聞截圖）

汪溟曦 出征杏花邨惹爭議

2012年颱風韋森特襲港，TVB女記者汪溟曦在9號風球下被派到杏花邨作現場報道，被吹到「甩頭甩髻」，引起網民爭議，不少網民都好擔心她的安全，認為TVB這安排「收買人命」，狂問：「成個TVB啲男記者去晒邊？」

盤點 汪溟曦在杏花邨報道颱風消息時，被吹到「甩頭甩髻」。
汪溟曦在杏花邨報道颱風消息時，被吹到「甩頭甩髻」。（圖片來源：無綫新聞截圖）

李盼儂 海邊報道9號波

同樣在韋森特襲港期間，TVB女記者李盼儂亦被派到海邊報道，網民亦表示擔心她被吹跌落海。事後TVB外事部副總監曾醒明曾作出回應，解釋當晚有多名女記者出更採訪，是因為編更制，對此新聞部也有作內部檢討，又指遇到颱風情况，無論是男或女記者採訪，也是以安全為原則。

颱風 盤點 當日TVB派去戶外採訪風暴情況記者係全女班，包括有汪溟曦、趙燕婷和李盼儂。
當日TVB派去戶外採訪風暴情況記者係全女班，包括有汪溟曦、趙燕婷和李盼儂。（圖片來源：無綫新聞截圖）

翟睿敏：紥穩馬步都會被風吹郁

早前颱風泰利襲港，TVB就派出了兩位女記者翟睿敏和彭永曦，分別到了杏花邨海旁及紅磡碼頭進行颱風現場報道，畫面所見兩人都頭戴安全帽和穿著雨褸，但仍被大風吹到「東歪西倒」，其中身在杏花邨海旁的翟睿敏，就指風勢明顯進一步增強：「我哋企喺岸邊呢個位置，不時都覺得背後啲風好似推自己向前行咁樣，就算紥穩馬步，有時都會被風吹郁。」令網民覺得她講得太誇張。

颱風 盤點 TVB女記者 佢話啲風勁到就算紥穩馬步都會被吹郁。
翟睿敏到杏花邨海旁進行颱風現場報道，話啲風勁到就算紥穩馬步都會被吹郁。（圖片來源：無綫新聞截圖）

彭永曦 被吹到「東歪西倒」

而身在紅磡碼頭的彭永曦更表示：「泰利由東北風轉吹東南風之後，喺紅磡碼頭呢度嘅風力係好明顯增強咗，可以用係橫風橫雨去形容，呢個位置可以話係非常之當風，頭先我試過向前行，但係被風吹到行唔到，所以要搵一啲有柱嘅地方避一避。同埋好似我依家咁，被風吹到都唔係太企得穩，係要紥馬或者前後腳先至可以企得穩。」

颱風 盤點 TVB女記者 身在紅磡碼頭嘅彭永曦，更形容風力嘅強度係橫風橫雨。
身在紅磡碼頭嘅彭永曦，更形容風力嘅強度係橫風橫雨。（圖片來源：無綫新聞截圖）
颱風 盤點 TVB女記者 但當佢講到被風吹到行唔到亦企唔穩時，身後有多個途人輕鬆跑過。
但當佢講到被風吹到行唔到亦企唔穩時，身後有多個途人輕鬆跑過。（圖片來源：無綫新聞截圖）

但與此同時，彭永曦身後卻有數名市民輕鬆跑過，畫面相映成趣，引來網民質疑女記者「東歪西倒」的表現，是為故意「製造」節目效果，紛紛表示：「路人嘅表現跟報道員好像是平行時空…」、「後面啲人跑步都無事，係唔係節目效果」、「下次p走個跑步人」等等，但亦有網民力撐彭永曦，反駁說：「你未試過打風出街？你估企喺度易平衡定係行住路易平衡？」、「跑步有動力，點同企喺度呀！」等。

颱風 盤點 TVB女記者 夜晚繼續由彭永曦喺紅磡碼頭作報道，都係咁大風，身後都係有途人跑出跑入。
夜晚繼續由彭永曦喺紅磡碼頭作報道，都係咁大風，身後都係有途人跑出跑入。（圖片來源：無綫新聞截圖）

趙慧奈10號風球下報新聞

趙慧奈是一名中日混血兒，能操廣東話、普通話、英語和日語四種語言，大學期間曾在now新聞台做過實習記者，2018年自港大畢業後，首份正式工作就是加入明珠台新聞部，擔任天氣主播及新聞節目主持，2018年10號風球山竹襲港，趙慧奈亦曾被派外出報道颱風消息。

颱風 盤點 趙慧奈 在無綫期間，趙慧奈曾在10號風球下報新聞。
在無綫期間，趙慧奈曾在10號風球下報新聞。（圖片來源：IG@keinachiu）

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撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖

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