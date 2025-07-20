43歲孫慧雪受暴風影響冇得瘋狂做1事 派震撼福利安慰自己：要活在當下
孫慧雪夏日計劃受阻
孫慧雪原本計劃在機場附近的酒店進行夏水禮，但由於惡劣的天氣條件，泳池被迫關閉，她的計劃也只好暫時擱置。孫慧雪不得不改變計劃，她在社交網站上分享了一張穿著黑色比堅尼的照片，展示了她的迷人曲線：「明明前2日陽光猛烈，我仲做好晒準備瘋狂游水，同預咗曬黑，點知第二日到泳池已經關閉，掛起雷曝警告。今日仲十號風球！連細佬嘅birthday party都取消了！天有不測之風雲，計劃趕不上變化，每日都要活在當下！」
孫慧雪水上樂園拍片影到乸埋口面
早前孫慧雪到澳門上水樂園遊玩，在泳池拍攝了一段性感影片，並寫道：
「解人人都可以游得咁優美，
但無論我幾盡力扮優雅，
出嚟嘅效果點都似一條殺人鯨多啲😅
#怕水怕到乸埋口面」
孫慧雪曬高清比基尼側身靚相 網民：邊到似41歲
其後又再於限時動態中發布一張高清側身性感靚相，相中上身同樣穿著了黑色比基尼，完美展示傲人身形，網民表示：「邊到似41歲」、「真係好Fit」、「TVB唔識珍惜」。
最愛Edan Jeffrey 提起即笑唔停
孫慧雪早前在接受訪問時被問到會不會想與誰合作時，原來她也是隱藏的「爵屎」（Edan粉絲名稱），馬上甜笑表示是MIRROR的呂爵安（Edan），然後開始小粉絲模式大讚Edan：「因為佢非常有才華」，孫慧雪更笑到一度離開鏡頭！隨後孫慧雪又大爆想與魏浚笙（Jeffrey）合作，並笑到見牙唔見眼地稱他：「覺得佢好靚仔」又搞笑表示：「可能自己做咗媽媽，覺得佢真係好cute」，令女神一秒變迷妹！
ViuTV早已招手 盼有機會合作
早前宣布離巢的孫慧雪亦被問到會否到其他電視台拍劇，孫慧雪隨即表示：「其實ViuTV之前都有搵過我，節目同劇集都有搵我，但係因為我當時仲未完合約，依家完咗約，有機會的話梗係想（合作）」。
離巢後接job接到手軟 連屋企人都冇時間陪
孫慧雪在訪問時更大爆宣布離巢後，隨即便有不少的工作機會向她招手，令回復自由身的她表示：「本身諗住俾多啲時間屋企人，估唔到宣布離巢後，嗰兩日大家都好踴躍搵我做嘢」，她又透露：「第一日已經有四、五個工作落實」，曝光量在離巢後明顯大增！
性感打扮 孫慧雪笑言老公要求先過目
活動結束後接受傳媒訪問時，談起性感打扮，孫慧雪笑言老公有要求先拍照過目。另外離巢TVB後，自由身的孫慧雪，表示有電視台向她招手拍節目，加上日常工作量已排了很多，唯有盡量做，坦言在合作方面也用了很多時間！
現年41歲孫慧雪上月31日宣布已正式約滿效力18年的TVB，決定離巢。她在社交平台發文：「就算幾唔捨得，呢一站，都要講再見啦！」
孫慧雪決定離巢：慶幸有大家望住我一路成長
孫慧雪與富二代男羅天彥（Edwin Lo）結婚後誕下大仔「水哥」羅駿滐（Riley），今年7月再度榮升媽咪，誕下細仔，已經好少在公仔箱出現，她發文指：
「讀完書畢業嘅第一份工，就去咗Tvb做演員，一做就做咗18年啦！喺度我學咗好多嘢。由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見」
另一方面，孫慧雪亦分享多年來工作上辛酸：
「由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，接下來，希望大家仍然繼續支持我呢位小小薯，繼續追夢，仍然樂意陪伴我迎接未來不同挑戰，見證我一路成長，感恩沿途有您」！
孫慧雪認有其他電視台工作找自己
孫慧雪是公認的「靚媽女神」，做了媽媽後人氣一直升，更被視為「最性感人妻」！接受傳媒訪問指都有其他電視台工作找她，又指一直都沒有經理人，都是靠自己，暫時未有新動向，主力照顧小朋友為重，目前都好多工作忙碌中。
33C孫慧雪處女寫真重溫
2016年孫慧雪趁入行10周年推出處女寫真《Once》，專登飛去台南墾丁取景，保證人靚景靚！雪雪講明呢本寫真係佢「第一本、亦係最後一本」寫真，以後唔會再出，仲講明唔係想書展撼𡃁模，只係趁後生影輯靚相留念咁話！既然要出書，梗係要以最靚一面示人啦！雪雪話臨出發前參考咗過百本寫真，最後決定採用日系風格，襯晒雪雪個日本妹形象！雖然雪雪唔諗住同𡃁模正面交鋒，但少少性感吸客在所難免，寫真罕有谷盡深坑，更有半裸上陣，小心睇到流鼻血呀！