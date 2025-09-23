颱風樺加沙｜日本太空人直擊超巨型風眼 網民感嘆人類渺小

被譽為「2025年最強風暴」的颱風樺加沙正肆虐，昨日（22日）前正在國際太空站（ISS）執勤的日本太空人油井龜美也，從太空傳回一張極度震撼的颱風俯瞰照，畫面中厚重的雲牆宛如巨獸盤據，引發全球網民瘋傳。這張被形容為「地球肚臍」的照片，究竟有多驚人？