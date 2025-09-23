颱風樺加沙｜日本太空人直擊超巨型風眼 網民感嘆人類渺小
被譽為「2025年最強風暴」的颱風樺加沙正肆虐，昨日（22日）前正在國際太空站（ISS）執勤的日本太空人油井龜美也，從太空傳回一張極度震撼的颱風俯瞰照，畫面中厚重的雲牆宛如巨獸盤據，引發全球網民瘋傳。這張被形容為「地球肚臍」的照片，究竟有多驚人？
今年最強風王樺加沙 風速高達270公里
超級颱風樺加沙被加拿大天氣網絡「The Weather Network」指出，其風速一度高達每小時270公里，已達到美國國家颶風中心（NHC）所定義的最高級別「5級颶風」，威力足以將大型樹木連根拔起，甚至摧毀建築物。目前，樺加沙正以極高強度穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽，其結構紮實、颱風眼渾圓對稱，已被香港天文台及中國大陸中央氣象台標示為「超強颱風」，威力絕對不容小覷。
油井龜美也憂心發文 真的很擔心大家
面對這股驚人力量，正在太空執行任務的日本太空人油井龜美也，昨日（22日）透過社交平台X分享了從太空站第一視角拍攝的颱風照片，並寫下他的擔憂：「國際太空站剛好飛越樺加沙上空，把最新畫面傳給大家。我真的很擔心地面上大家的情況。」從他分享的照片可見，巨大的颱風眼與密實的環流形成一個巨大的銀白色漩渦，畫面壯觀得令人心生敬畏，其憂心忡忡的文字配上震撼的畫面，迅速引起全球關注。
樺加沙已釀2死5失蹤 菲律賓災情嚴重
在這張壯麗的太空照片背後，是樺加沙在地面帶來的嚴重災情。根據最新消息，颱風已在菲律賓北部掀起暴潮，引發山泥傾瀉及大規模停電，目前已造成至少2人死亡、5人失蹤。美國國家颶風中心警告，5級颶風的破壞力極強，會導致受災地區長時間缺水斷電，生活環境可能在數月內都難以恢復正常，甚至變得不適合居住，足見其破壞力之恐怖。
網民感嘆：感受到人類渺小
油井龜美也的照片發布後，旋即在全球網絡社群被瘋傳，網民紛紛被眼前的景象所震懾。大量留言湧入，表示：「從正上方看颱風，真有種被它吞噬的感覺」、「風眼就像地球的肚臍，讓人敬畏」。更有不少網民感嘆：「這畫面讓我再次感受到人類在大自然面前的渺小」。同時也有人祈求：「我曾經從下方看過颱風眼，但從上方看它更令人驚嘆」、「希望它不要帶來災難，只留下壯觀的記憶」。
圖片來源：網上截圖、X資料或影片來源：原文刊於新假期