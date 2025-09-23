颱風樺加沙｜打風爆窗點處理 林超英教路：做錯1件事隨時冇命！
林超英警告致命錯誤 切忌用床褥擋窗
前天文台台長林超英在其社交網站發文，鄭重提醒市民一個爆窗後的致命錯誤。他解釋，由於風暴期間的流體動力學效應，窗角下游會產生巨大負壓，對玻璃窗形成向外吸力，一旦超過極限就會爆裂。他強調，萬一窗戶真的破了，千萬不要嘗試用任何東西封住破口，特別是「以身體頂著床褥危坐在窗口」，因為強大吸力隨時會將人連同物件一併吸出窗外，後果不堪設想。
林超英教路最佳避難所 屋企呢個位最安全
面對爆窗的危險情況，林超英建議最佳做法是立即離開現場。他指出，應把該房間的門窗都關上，然後撤離到屋內更安全的地方。如果家中沒有絕對安全的位置，他提議可以到等候升降機的大堂暫避，因為「該處通常沒有窗，應該是風中最安全的地方」，待風勢減弱後再作打算，切勿冒險處理破窗。
消防處列出4大保命要訣 爆窗自救必睇
除了林超英的建議，消防處亦提供了4招應對爆窗的自保方法。首先，必須立即遠離已經破裂的窗戶，並盡快到屋內其他未受影響、沒有窗戶或窗戶完好的房間躲避。消防處特別提醒，應避免使用木板或床褥等不牢固的物件來遮蓋破窗，因為這些物件未必能承受強風，可能導致進一步的損壞和危險。若情況緊急，應立即致電999求助。
打風前必做防風措施 關上所有門原來有得解
除了爆窗後的應對，事前的防禦措施同樣重要。有建議指出，根據帕斯卡定律與阻尼原理，即使已關好所有窗戶，單位內的所有房門、廚房門及廁所門亦應全部關上。這樣可以將空間分隔得更細，令氣壓更為穩定，從而減低因氣壓差而導致爆窗的風險。此外，香港理工大學前工程師盧覺強亦曾建議，在窗戶玻璃上貼上「米」字形膠紙，有助減低玻璃振動，萬一碎裂時亦可防止碎片四散。
網民嚇到腳軟 求問開氣窗有無用
專家的提醒引起網民熱烈討論，不少人都表示極度憂慮。有居住在高層的網民直言：「我真係好驚爆玻璃，住得太高+四周空曠+太多大窗+其中兩間房有轉角玻璃。」亦有網民提出疑問，希望尋求解答：「咁如果開少少氣窗，係咪可以減少氣壓差冇咁容易爆玻璃？」另外，有網民則分享自己的做法並提問：「是否還要拉上窗簾，爆玻璃一刻可擋一下，減低被碎片割傷」，林超英則一一回答。