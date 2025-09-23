颱風樺加沙｜打風爆窗點處理 林超英教路：做錯1件事隨時冇命！

颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台已預告下午改掛8號風球，全港市民嚴陣以待！打風最怕莫過於家中玻璃窗被吹爆，但原來爆窗後做錯一個簡單動作，隨時會被吸出窗外冇命！前天文台台長林超英發文提醒，究竟是甚麼致命大忌，又有甚麼自救方法？