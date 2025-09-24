颱風「樺加沙」狂襲 | 梁芷珮向海豪宅水浸危機 窗邊滲水無力阻擋
超級颱風「樺加沙」肆虐香港，TVB旅遊達人梁芷珮的向海豪宅慘成重災區！狂風暴雨無情拍打窗戶，雨水滲入家中，客廳房間一片狼藉。梁芷珮奮力堵漏卻徒勞無功，家中水浸危機讓人揪心。究竟她如何應對這場風暴？快來看看這場颱風下的驚險故事！
颱風遠離 八號信號生效
隨著「樺加沙」逐漸遠離香港，氣象台於13:20改掛八號颶風信號，風勢雖稍減弱，但其破壞力仍不容小覷。梁芷珮的向海單位首當其衝，窗邊在狂風暴雨的侵襲下不斷滲水，家中逐漸變成「水鄉澤國」。
家中水浸 衣物堵漏無效
面對滲水危機，梁芷珮使出渾身解數，用各種衣物試圖堵住窗戶漏洞，卻無法完全阻擋雨水入侵。客廳和房間逐漸受潮，地板濕漉漉一片，讓她疲於奔命，忙著清理滲水同時還要加固窗戶，防止災情進一步惡化。
社媒分享 樂觀面對風暴
即使家中一片混亂，梁芷珮仍不忘在社交平台上傳影片，與粉絲分享這場颱風的「威力」。她幽默寫道：「樺加沙嘅威力！今朝9秒9已清場！不過阿媽話水為財，大家要注意安全，千祈唔好出街呀！打風都要返工嘅各位朋友，要小心！」字裡行間透著樂觀，提醒大家注意安全。
露台水浸 挑戰繼續
梁芷珮的露台同樣未能倖免，積水嚴重，家中災情雪上加霜。她繼續用衣物堵漏，卻只能眼睜睜看著雨水無情入侵。面對這場颱風帶來的挑戰，梁芷珮展現堅韌一面，與風暴抗爭到底。
圖片來源：IG@imchristyleung資料或影片來源：原文刊於新假期