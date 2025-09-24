颱風「樺加沙」狂襲 | 梁芷珮向海豪宅水浸危機 窗邊滲水無力阻擋

超級颱風「樺加沙」肆虐香港，TVB旅遊達人梁芷珮的向海豪宅慘成重災區！狂風暴雨無情拍打窗戶，雨水滲入家中，客廳房間一片狼藉。梁芷珮奮力堵漏卻徒勞無功，家中水浸危機讓人揪心。究竟她如何應對這場風暴？快來看看這場颱風下的驚險故事！