颱風「樺加沙」狂襲陳家樂愛巢！窗邊噴水池重現 無奈三字吐心聲

颱風「樺加沙」來勢洶洶，全港市民嚴陣以待，嚴防家居被風雨肆虐。然而，藝人陳家樂卻未能倖免，繼兩年前超強颱風「蘇拉」後，他與連詩雅的愛巢再次淪為「室內噴水池」。雨水從窗邊縫隙狂湧而入，場面狼狽不堪，陳家樂無奈在IG曬出慘況，僅以三字「頂唔順」訴盡心酸，讓人忍俊不禁又倍感同情。