颱風「樺加沙」狂襲陳家樂愛巢！窗邊噴水池重現 無奈三字吐心聲
颱風「樺加沙」來勢洶洶，全港市民嚴陣以待，嚴防家居被風雨肆虐。然而，藝人陳家樂卻未能倖免，繼兩年前超強颱風「蘇拉」後，他與連詩雅的愛巢再次淪為「室內噴水池」。雨水從窗邊縫隙狂湧而入，場面狼狽不堪，陳家樂無奈在IG曬出慘況，僅以三字「頂唔順」訴盡心酸，讓人忍俊不禁又倍感同情。
有備而戰仍難敵風雨
有了「蘇拉」的慘痛教訓，陳家樂今次面對「樺加沙」可謂準備充足。他在Instagram限時動態分享短片，透露自己每30分鐘檢查一次情況，並寫道：「今次醒水，每30分鐘去睇一睇，發現得早 #大家小心」。背景聲中，太太連詩雅也加入戰團，夫妻倆齊心協力試圖抵禦風雨。
「室內噴水池」再現慘況
可惜，天不從人願。兩小時後，陳家樂再度更新情況，短片顯示雨水從窗邊縫隙無情湧入，家中彷彿重現「蘇拉」時的「室內噴水池」。他急忙用毛巾、膠袋堵塞漏洞，旁邊還放了一個水桶應急，但水位持續上升，場面一片混亂。
無奈三字道盡心酸
陳家樂在影片中僅以「頂唔順」三字表達心情，簡單卻充滿無奈。雖然他與連詩雅奮力搶救，但颱風的威力實在難以抵擋。網友見到這一幕，既心疼又忍俊不禁，紛紛留言為這對明星夫妻打氣，盼他們能順利渡過這場風雨考驗。
圖片來源：IG@carlosbb資料或影片來源：原文刊於新假期