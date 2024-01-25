飛常日誌丨前空服爆你不知道的空中秘聞 唔開名講高學歷女藝人驚嚇行為
高學歷女藝人1舉動勁無禮
前空中服務員Clementine史穎喬、Eunice蘇可欣及Paco魏柏豪爆行外人唔知道嘅空中秘聞，蘇可欣講遇過唔好嘅藝人，還講明係一位高學歷女藝人：「咁當時佢就係同佢嘅另一半一齊搭飛機，咁佢就坐係EY（經濟艙），咁EY（經濟艙）前面呢其實嗰個距離都唔係好闊好大，前面其實有個pocket，大家可以去放嘢」蘇可欣再講之後見到呢位女藝人隻腳攝喺個pocket入面瞓覺：「大家都知道其實飛機本身已經唔係話好乾淨，但係當我見到呢一幕其實係好衝擊。」
在旁的史穎喬聽完之後都即刻掩鼻，之後蘇可欣冇講係咪TVB藝人，只透露其身份特徵是高學歷，靚唔靚女就見人見智，亦有網民留言估未有開名的「高學歷女藝人」真實身份到底是誰：「高學歷？姓麥㗎？」「我一想到就係姓麥嗰位」「姓麥果位」
大爆影帝任達華勁尊重服務員
輪到魏柏豪爆料，佢就大讚一位男星任達華尊重服務員的一面：「我印象中好似嗰個位係需要我同佢講啲safety上嘅嘢，佢聽緊耳機，我一行埋去同佢講嘢佢即刻除下耳機，我覺得呢個動作係好respect我，好多時普通客都唔會聽。」
國際級巨星全程唔要服務
蘇可欣亦分享遇過一位毫無架子的國際級巨星，「就係佢上到機完全唔需要你理佢，唔食啦唔飲啦，總之你唔好搞佢，佢落機自己拎行李走，我哋呢啲叫做真係非常之好嘅客啦！」她又指以前看過對方的作品，當見到真人時感覺好唔真實「有個大明星喺度，跟住之後又唔使特別去serve佢，覺得嘩真係好好，以佢咁嘅地位佢冇特別嘅要求，其實已經係好好，即係李連杰先生。」
現實中冇「朱敏瀚級數」機師
另一方面，蘇可欣大爆曾被機長點名要求服務：「之後呢佢係透過同事呢攞咗我電話，咁自此之後呢我就封鎖咗呢個同事」被問機長相貌如何，蘇可欣即面有難色，史穎喬爆笑話：「ok你答咗呀其實」，蘇可欣再補充：「我同朱仔（朱敏瀚）拍嘢我同佢講話，其實現實中唔會有你呢種嘅機師出現，我話我未見過咁後生同埋係有咁靚仔，係真係冇囉！」
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