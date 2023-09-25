飛常日誌︱劉穎鏇戴祖儀上演「制服誘惑」 都唔夠呢位真空姐搶鏡！

TVB經典劇集《衝上雲霄》在2003年播出後，在2013年推出《衝上雲霄2》，兩套劇集都深受觀眾喜愛，收視高之餘又引起極大迴響。時隔十年，TVB再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，而是叫《飛常日誌》，只得10集，今日（25日）該劇公布演員陣員，當中仲有上位小花「制服誘惑」 非常吸睛！