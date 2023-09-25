飛常日誌 劉穎璇

飛常日誌︱劉穎鏇戴祖儀上演「制服誘惑」 都唔夠呢位真空姐搶鏡！

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TVB經典劇集《衝上雲霄》在2003年播出後，在2013年推出《衝上雲霄2》，兩套劇集都深受觀眾喜愛，收視高之餘又引起極大迴響。時隔十年，TVB再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，而是叫《飛常日誌》，只得10集，今日（25日）該劇公布演員陣員，當中仲有上位小花「制服誘惑」 非常吸睛！

郭柏妍、戴祖儀、劉穎鏇輪流上演「制服誘惑」

今次女角陣容有高海寧、蔡思貝、劉穎鏇、郭柏妍及戴祖儀等，幾位小花上演「制服誘惑」，戴祖儀更穿上空姐服，大騷煞食長腿再加黑絲。至於女主角蔡思貝就不是以空姐服現身了，打扮比較似機管局人員。

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 幾位小花輪流上演「制服誘惑」
幾位小花輪流上演「制服誘惑」（圖片來源：IG@rositakpyy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 相比之下，蔡思貝的打扮就有啲失色
相比之下，蔡思貝的打扮就有啲失色（圖片來源：大會提供）

劉穎鏇自爆鐘意睇《衝上雲霄》

劉穎鏇同樣以空姐造型現身，她表示扮演空姐非常開心，因細細個就很鐘意睇劇集《衝上雲霄》，亦幻想過有否機會扮空姐，但今次拍劇要控制飲食keep fit。

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 劉穎璇都有黑絲look！
劉穎鏇都有黑絲look！（圖片來源：大會提供）

同場加映：蘇可欣索爆空姐造型好搶鏡！

不過，講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」，非常有型有款！蘇可欣留言：

「終於都可以同大家分享~ 唔係我返左去飛呀 係入左劇組至真 機場每一角落都充滿回憶。」

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」！
講到航空劇當然不乏空少空姐，其中仲有一位係入行前是空姐的蘇可欣「重操故業」！（圖片來源：IG@eunice_shy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇 原來與《東張西望》主持魏柏豪是舊同事，並晒出以前的工作照做對比。
原來與《東張西望》主持魏柏豪是舊同事，並晒出以前的工作照做對比。（圖片來源：IG@eunice_shy）

蘇可欣與圈外有米男友拍拖

蘇可欣在2016年參加港姐，可惜在20強止步，但仍獲TVB簽約，其後憑《3日2夜》大騷出眾身材，她亦有加入娛樂新聞台擔任主持，並於2018年曾因訪問《出貓特攻隊》泰國演員Nonkul（賓爺）而發展姊弟戀，不過維持一年半分手收場。其後，蘇可欣便在2020年公開與圈外有米男友拍拖，幸福享受富貴生活，又經常四圍飛，兼大晒名牌手袋，據知現時居於跑馬地豪宅。

飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇
（圖片來源：IG@eunice_shy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇
（圖片來源：IG@eunice_shy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇
（圖片來源：IG@eunice_shy）
飛常日誌︱蘇可欣「重操故業」有型有款 靚樣不輸 飛常日誌 劉穎璇
（圖片來源：IG@eunice_shy）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@rositakpyy、IG@joeythyee、IG@eunice_shy

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