飛常日誌｜TVB兩大「咪神」同場較量 超大身高差勁似阿媽湊女
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TVB劇集《飛常日誌》陣容頂盛，除了有馬國明，出爐最佳女配角高海寧以及一眾人氣演員外，亦有嶄露頭角的演員。「咪神」黃婧靈（波波）日前驚喜客串最新一集，更有與高海寧同場戲份，而網民的焦點則落在了二人超大的身高差……
「咪神」波波驚喜客串
日前播出的一集講述波波在機場遺失了登記證和護照，更一到心急到喊，最後更靠高海寧以及一眾職員幫忙尋回。
網民錯重點：以為佢哋係兩母女
雖然這場戲是TVB兩大「咪神」同場較量的畫面，不過網民嘅焦點就落在她們超大的身高差上，更搞笑稱好似媽媽安撫小朋友：「高Ling彎腰講嘢好似幼稚園老師」、「要彎到咁低先對望到……」、「有一瞬間錯覺以為佢哋係兩母女」。
172cm高海寧 VS 157cm波波
高海寧在TVB中是出了名的「高妹」之一，根據TVB官方資料顯示，高海寧身高有172cm，亦因此被稱為高Ling。而黃婧靈的身高就未有官方資料，不過據他早前於節目上透露，亦有157cm。二人的身高差足足有15cm，難怪網民會有錯覺！
低胸禮服上陣 大方不「封胸」
黃婧靈在社交平台分享了幾張出席無綫電視節目巡禮時的造型照，除了靚樣備受關注外，波波「big爆」的上圍更為吸睛！雖然波波擁有傲人的身材，但是不常在社交平台騷事業線的她一改以往作風，以低胸禮服上陣，大方展示好身材，更獲網民激讚：「好想埋個頭入去」、「波波返嚟啦」、「逼爆！核彈！」、「真心好波」，對性感回歸的波波讚口不絕！
「原祖級咪神」收起性感低調上場
節目巡禮除了有新一代「咪神」黃婧靈外，「原祖級咪神」高海寧亦有出席活動！不過高Ling就繼續收起性感，以一身相對低調的服裝現身，只小露香肩示人，比起「進擊的波波」，高Ling就顯得「佛系」不少！但是高Ling仍收獲不少的稱讚：「露小小已經可以扮代表」、「好胸湧呀！」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸！」、「靚到無話可說」！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB影片截圖、IG@sammkoling、IG@krysellawong