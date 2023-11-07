飛常日誌｜TVB宣布舉辦「主題曲全球大招募」 網民推薦Anson Lo做主唱
TVB舉辦「飛常日誌主題曲全球大招募」
10年前播出的《衝上雲霄II》播出時，因為海外版權問題而無法使用《歲月如歌》，結果臨時換成林子祥主唱的《衝上雲霄》，不過卻被外界狠批歌曲實在與主題不符，當時更開創先河接獲51宗投訴主題曲。以免再次重蹈覆轍，TVB決定下重注舉行「飛常日誌主題曲全球大招募」，從參賽者的原創作品中挑選新主題曲。根據官網，成功被挑選的參賽者將得到雙人來回機票一套，而且有份投票及留言的人都有機會得到來回機票，不過目的地及使用期限就要由贊助商決定。不過，網民卻不太買帳，留言批評：「咁都得」、「咁都被你諗到」、「TVB冇晒人才」。
吳業坤 VS Anson Lo
至於歌手方面，由於「星夢一姐」菊梓喬 已經離巢，因此為主題曲增添不少變數，連《超級巨聲》出身的坤哥吳業坤都表示想爭埋一份：「可唔可以參加」，TVB即回應：「當然可以啦。」不過，有網民推薦由ViuTV《全民造星》出身的MIRROR成員Anson Lo參加，皆因他在劇集《季前賽》中客串過空少形象深入民心，而且如果由他來唱TVB主題曲的話，既能夠粉碎2台的不和傳言，又能夠達到最好的宣傳效果，對TVB和ViuTV來說都是雙贏！
時隔10年拍航空劇《飛常日誌》
TVB繼《衝上雲霄II》後，時隔10年再開拍與航空業題材有關的劇集，新劇原來唔係《衝上雲霄》續作，而是叫《飛常日誌》，只得10集，演員包括陳豪、馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、劉穎鏇、郭柏妍、徐榮、戴祖儀及吳偉豪。近日TVB公開劇集預告片，2大視帝馬國明和陳豪分別飾演中央控制中心值班經理和機場管理局主席，視后蔡思貝則飾演機場主管，雖然她紮住馬尾看起來少女感十足，但依然不夠飾演空姐的劉穎鏇和戴祖儀搶鏡，2位空姐以超緊身制服逼爆示人，令人相當期待在劇中的表現。
3年前舉行《衝上雲霄大選》
其實TVB利用《衝上雲霄》博取話題度已經不是第一次，2020年舉行過《衝上雲霄大選》，吸引一班空姐、空少及飛機師參選，當時的冠軍為簡淑兒男友麥大力，亞軍則是麥明詩男友盛勁為。不過，同樣是招募，當時獎金豐厚得多，成功奪冠有10萬獎金及演員試鏡機會。
主題曲主唱 張智霖變林子祥？
除了拍攝時的是非，Chilam當年又捲入《衝上雲霄II》主唱主題曲的惡搞事件之中！劇集播出一星期後，網上即流傳一個關於主唱主題曲的傳聞：「話說有人問監製邊個唱主題曲好…監製想主角唱返，所以覆WhatsApp話『Cheung Chi Lam』 (張智霖)，但有人竟然將個message由右至左睇，變咗 『Lam Chi Cheung』(林子祥) …」網民大讚潮文有創意，更有人盛讚這是「今年見過最好笑嘅gag」。監製陳維冠也坦言覺得好好笑，最初以為是張智霖開的玩笑。
網民不滿換歌未播先投訴
由於第一季的《衝上雲霄》主題曲、陳奕迅主唱的《歲月如歌》，早已深入民心，而且第二季播出前的宣傳片，亦用上《歲月如歌》做襯托，令網民一心認為會用回原曲作主題曲，怎料因海外版權問題，最終要改由林子祥主唱的《衝上雲霄》頂上，歌曲在劇集播出前一個月推出預熱，結果竟遭網民鬧爆，劇集未播出前已接獲51宗投訴主題曲，更是開創先河。
網民指林子祥的《衝上雲霄》曲風似十足80年代金曲，更有網友留言謂「陳奕迅首歌係聽完有理想有前路有光明，聽完林子祥首歌好似見夕照，班機就下墜，無光明了無生氣咁」，寧願用林子祥另一首舊歌《真的漢子》代替云云。
林子祥否認搶主題曲主唱
主題曲風波越炒越烈，負責作曲及主唱的林子祥亦有回應事件，他否認搶唱主題，而是獲無綫主動邀請創作，而且音樂是根據劇情去鋪排，並交由著名填詞人鄭國江填詞而成。林子祥直言有聽過陳奕迅的《歲月如歌》，並大讚好聽，但認為十年後劇情與主題曲都已不同，不應直接比較，更說：「好歌有人鍾意聽，唔好嘅歌咪唔聽囉！」
越聽越順耳 引發「新生趣」之亂
劇集播出後不久，網民開始接受由林子祥主唱的主題曲，除了不斷重提歌曲尾句「雲外看 新的生趣」的勵志歌詞之外，更有網民指劇集不配首歌，而非首歌不配劇集，有人指日日要聽十多次，被指是「新生趣」之亂。當播至第三集時，片尾換上林欣彤主唱的劇集插曲《空中戀人》，竟令觀眾高呼想要聽「新生趣」，認真搞笑。
陳豪唱《歲月如歌》狂走音！
視帝陳豪一向瓣數多多，密密拍劇同接廣告，早前更孖住郭晉安、王浩信等人到美國洛杉磯開騷，陳豪的演唱環節就被網友拍下來，更表示：「我聽左d咩 繼陶大宇之後，陳豪又一新力作」當時陳豪翻唱劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》，其歌聲徘徊在走音炒車邊緣，魔音指數極高！
陳豪解釋當日唱得差有原因：對不起Eason
而昨天（30日）陳豪出席活動時候就問到被網民恥笑翻唱劇集《衝上雲霄》主題曲《歲月如歌》瘋狂走音像「墜機」一事，他笑說：「作為一個專業歌手，唱到『起飛』就大家都唱到，唱到『墜機』就唔係個個做到，要加兩分。」
陳豪更指唱得差原因是當日正在生病，所以表現不如理想，「對不起Eason（陳奕迅），下次唱番起飛」。
網民恥笑：將《衝上雲霄》唱成了死亡航班
影片一出，不少網民紛紛笑指：「全是感情，沒有技巧」、「至少他不假唱」、「中年好走音」、「將《衝上雲霄》唱成了死亡航班」，就連視后李佳芯都不幸中槍，網民建議他們一齊演出，組成魔音CP登台！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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