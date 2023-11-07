飛常日誌｜TVB宣布舉辦「主題曲全球大招募」 網民推薦Anson Lo做主唱

TVB經典劇集之一的《衝上雲霄》播出已經20年，當時的主題曲《歲月如歌》由Eason陳奕迅主唱，至今依然深入民心，一講起機場自不然會哼出「天氣不似預期……」。不過去到2013年播出的《衝上雲霄II》時，卻「飛起」《歲月如歌》變成林子祥的《衝上雲霄》，「雲外看新生趣」被全城鬧爆，直指聽完會墜機！如今TVB再推出打着《衝上雲霄》續集旗號的航空業題材新劇《飛常日誌》，於主題曲問題上繼續頭痕，不過近日節目組終於找到新方法解決！