飛常日誌︱網民嘲多角戀變「前妻日誌」勁趕客 盤點專業劇9大老土位

近日有網民在連登討論區以「AA機管局斥巨資贊助你TVB拍套戲宣傳香港國際機場，結果你同我拍成情情愛愛多角戀？」為題開帖，討論TVB熱播劇集《飛常日誌》本來是慶祝香港國際機場啟用25週年，但情節暴走喪玩多角戀橋段！狠批「呢10集都浪費晒去拍拖、暗戀、離婚、爭撫養權」，引來不少網民共鳴。