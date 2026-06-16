《飛常日誌2》首播飛起蔡思貝 同一時段卻出現最諷刺一幕
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《飛常日誌2》首播即引爆話題，上一輯女主角蔡思貝完全缺席，劇組僅以一句「調職去杜拜」交代角色去向。然而最諷刺一幕隨即上演——同一個黃金時段，蔡思貝竟以廣告代言人身份重新出現在觀眾眼前，電視台與商業世界之間的角力一覽無遺。
劇組一句對白送走上輯女主角張若玲
《飛常日誌2》打著「原班人馬」旗號開播，馬國明繼續飾演中央控制中心總監楊尚偉，惟上一輯與他有「前妻前夫」感情線的蔡思貝卻完全消失。劇中僅透過其他角色的對白提及「Janice調咗去杜拜」，以及馬國明收拾物品時出現的一張合照，草草交代這位前女主角的去向。取而代之的是劉穎鏇接任相關職位，正式成為新一輯的女角擔當。對於一部需要延續感情線的續集而言，這種處理方式顯得相當生硬，帶有強行切割的意味。
蔡思貝廣告於黃金時段照常播出形成反差
最令觀眾感到荒誕的是，《飛常日誌2》播出期間進入廣告時段，蔡思貝的代言廣告赫然出現在螢幕上。前一分鐘劇中角色還在說「Janice去咗杜拜」，下一分鐘蔡思貝便精神奕奕地出現在廣告中。
蔡思貝近年工作量驟減疑被冷落
蔡思貝曾憑視后級別的地位在TVB佔有一席之地，在《飛常日誌》第一部中飾演機場客運大樓運作經理張若玲，與馬國明的對手戲被視為文戲亮點。然而近年她負面新聞纏身，工作量明顯驟減，早前更曾在公開場合承認「手頭上已經無劇」，並且在今年宣布離巢。從第一部的女主角到第二部被一句對白「送走」，這種落差恰恰反映了她與電視台之間關係的微妙變化。不過廣告持續播出也證明，她在商業市場上依然有客戶願意買單。
網民對蔡思貝缺席反應兩極意見分歧
劇集播出後網民反應相當熱烈且兩極分化。有網民直言「冇咗佢先好睇」、「做得好，唔使再睇佢」，認為換人帶來新鮮感；亦有人留言「其實佢幾靚吖」、「蔡思貝幾好既，只係大運未到」，為她抱不平。對於劉穎鏇的接任，有觀眾讚賞「換咗穎鏇醒神很多，高䠷身型又甜美」，但也有人批評「第一集已經覺得佢做得有啲AI feel」。至於劇組以對白交代劇情的手法，網民亦不留情面指「用對白交代劇情太多，編劇水平有限」。
資料或影片來源：原文刊於新假期