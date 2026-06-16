《飛常日誌2》首播飛起蔡思貝 同一時段卻出現最諷刺一幕

《飛常日誌2》首播即引爆話題，上一輯女主角蔡思貝完全缺席，劇組僅以一句「調職去杜拜」交代角色去向。然而最諷刺一幕隨即上演——同一個黃金時段，蔡思貝竟以廣告代言人身份重新出現在觀眾眼前，電視台與商業世界之間的角力一覽無遺。