《飛常日誌2》 確定開拍！馬國明得獎劇年尾添食 2025TVB年中節目巡禮

2025TVB年中節目巡禮｜無綫在5月16日舉行下半年度的節目巡禮，在活動舉行前一日有網友拍到馬國明與劉穎鏇在機場以機師及空姐造型現身，據報正是為節目巡禮拍攝《飛常日誌2》 預告片！以下為大家報導《飛常日誌2》的最新情報！