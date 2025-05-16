《飛常日誌2》 確定開拍！馬國明得獎劇年尾添食 2025TVB年中節目巡禮
馬國明憑《飛常日誌》奪大灣區視帝
在今年初 《萬千星輝頒獎典禮2024》中，馬國明先拔頭籌憑《飛常日誌》得到大灣區視帝獎項，出名天然呆嘅佢雖然在台下一臉茫然，但站在得獎台上講感受時，一反常態，作出醒目發言！
頒獎台上賣口乖成功爭取開拍第二輯
《飛常日誌》作為精裝劇雖然只得10集，而且是「群戲」，馬國明憑此也可以擊敗陳豪、黃宗澤、陳展鵬、羅子溢等對手得到視帝殊榮，自然落力賣口乖，更在台上廣邀各大贊助商拍攝各式「《日誌》系列」， 如今果然成功爭取開拍續篇，可喜可賀！
《飛常日誌2》原班人馬上陣 馬國明或轉換身份？
根據今年初的訪問，同樣以《飛常日誌》入圍「最佳女主角」的蔡思貝曾在大馬活動中透好好消息，她稱在2025年底將和朱敏瀚再度合作《飛常日誌2》，不過由於最近蔡思貝正參與拍攝周星馳的《少林女足》，推測因此未能參與拍攝預告片，但值得留意的是馬國明在預告中竹穿上機師制服，似乎並唔係延續上輯中央控制中心值班經理楊尚偉，至於身旁的劉穎鏇的空姐制服也跟第一輯有所不同，令人期待新一輯會否是「平行宇宙」另一劇情。
《飛常日誌》劇情暴走變「前妻日誌」喪玩多角戀 一文睇清9大評價
TVB熱播劇集《飛常日誌》首播時，討論區上有網友以「AA機管局斥巨資贊助你TVB拍套戲宣傳香港國際機場，結果你同我拍成情情愛愛多角戀？」為題開帖，討論出現多角戀的故事線，引起許多網友共鳴！
網民嘲《飛常日誌》變「前妻日誌」
帖文吸引過百位網民留言討論，網民笑指機師、地勤、上司、保安、失婚人妻等等輪流上演三角戀，果然係邊「扮工」邊談情，劇中男主角馬國明無時無刻想著前妻，又大玩多角戀，拖足咁多集勁趕客。網民笑指：「TVB質素係咁」「講下機場事就夠，係要夾硬加感情線」「前妻日誌？」
網民列舉TVB專業劇10大特色：
1.火爆機場特警、大頭蝦空姐
網民根據自己廿幾年來的睇劇經驗，總結出10大「老是常出現」的情節，更為《飛常日誌》重新諗過劇情同大結局，非常爆笑！他指出每位角色定位係「火爆機場特警、大頭蝦空姐、死咕咕禁區男保安、男仔頭控制塔女職員」。
2.頭兩集先介紹機場好靚
頭兩集就先介紹「機場好靚～好多人黎～跑道好長～機場好繁忙」之類。
3.四角戀無限loop
網民再講後續劇情就發展到四角戀，「特警愛空姐 空姐愛保安 保安愛控制塔 控制塔愛特警」，之後劇情不斷推進，卻變成「特警配控制塔 空姐配保安」，總之就係無限loop啲感情線。
4.總會發生至少一次飛機意外
最後，網民還劇透埋高潮位講啲咩：
「然後一次飛機意外，要緊急著落 一齊出動，係架機準備一下衝落地面撞機，個畫面就影住空姐係機上大叫 brace brace brace！控制塔女就係咁倒數 1000米！ 800米！ 600米！個保安就貼住塊玻璃望住架飛機衝落黎，個特警揸住架車衝去著陸位置到，最後慢鏡影住保安大哭大叫啊～畫面一黑⋯⋯」
5.時間急轉幾年後 交代各人改變
按照TVB套路，時間會突然飛到幾年之後，再交代各人改變：
「5年後，禁區名牌店sales就著住套黑衫黑褲攞住紮花，一邊係墳場到行一邊讀白：『空姐 你知唔知啊嗰件事發生左5年啦，大家都好大改變啊，特警已經唔火爆啦，仲升上超級特警啦，死咕咕保安都成日笑啦，控制塔女日日都好忙啊，如果你係到就好啦…』」
6.主角們生仔結婚
TVB劇其中一個特色就係主角們生仔結婚：「之後就撞到保安，就話『咦 你今日都嚟啊』，個保安就話『係啊 難得今日抽到假嘛』，之後又有個細佬女出嚟，2個問佢係咪盪失路啊，個女就嗌爸爸媽媽，之後超級特警同控制塔就一齊拖住手出嚟，原來結左婚重生埋個女『你地都一齊黎啊』『係啊 今日係正日嘛』。」
7.一班主角去墓前殉職同事
去到結局，生死去向總會喺墓前講清楚，一班主角順便去探返殉職同事：「然後5個人係到個墓前面，之後慢慢掃鏡頭，見到係機場廁所清潔阿叔，原來佢2、3年死左」。
8.舊同事返嚟再重聚
其次，又會重遇返其他多年冇見嘅舊同事，來一次大團圓ending：「之後保安電話響，原來空姐打黎，話佢岩岩落機，想一齊食飯⋯⋯今日抽到時間番黎香港」。
9.大結局肯定收到call出勤
如果話普通題材的電視劇大結局除了有BBQ，咁紀律部隊劇的大結局就大多都以收到Call出動而收尾，包括《烈火雄心》、《法證先鋒》、《學警出更》等劇集都一樣：「最後成班機場人員就係到bbq，bbq途中新聞報道話有一班航班引擎起火，將要急降香港機場第3跑道(賣下香港第3條跑道)，然後班人就跳起身 我地又出動啦！起歌出字幕 完～」