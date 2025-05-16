《飛常日誌2》 確定開拍！馬國明得獎劇年尾添食 2025TVB年中節目巡禮

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2025TVB年中節目巡禮｜無綫在5月16日舉行下半年度的節目巡禮，在活動舉行前一日有網友拍到馬國明與劉穎鏇在機場以機師及空姐造型現身，據報正是為節目巡禮拍攝《飛常日誌2》 預告片！以下為大家報導《飛常日誌2》的最新情報！

馬國明憑《飛常日誌》奪大灣區視帝

在今年初 《萬千星輝頒獎典禮2024》中，馬國明先拔頭籌憑《飛常日誌》得到大灣區視帝獎項，出名天然呆嘅佢雖然在台下一臉茫然，但站在得獎台上講感受時，一反常態，作出醒目發言！

頒獎台上賣口乖成功爭取開拍第二輯

《飛常日誌》作為精裝劇雖然只得10集，而且是「群戲」，馬國明憑此也可以擊敗陳豪、黃宗澤、陳展鵬、羅子溢等對手得到視帝殊榮，自然落力賣口乖，更在台上廣邀各大贊助商拍攝各式「《日誌》系列」， 如今果然成功爭取開拍續篇，可喜可賀！

飛常日誌2 2025TVB年中節目巡禮 馬國明 馬國明在年初講得獎感受時特別感謝劇集贊助商，絕對係模範員工！（圖片來源：TVB）
馬國明在年初講得獎感受時特別感謝劇集贊助商，絕對係模範員工！（圖片來源：TVB）

《飛常日誌2》原班人馬上陣 馬國明或轉換身份？

根據今年初的訪問，同樣以《飛常日誌》入圍「最佳女主角」的蔡思貝曾在大馬活動中透好好消息，她稱在2025年底將和朱敏瀚再度合作《飛常日誌2》，不過由於最近蔡思貝正參與拍攝周星馳的《少林女足》，推測因此未能參與拍攝預告片，但值得留意的是馬國明在預告中竹穿上機師制服，似乎並唔係延續上輯中央控制中心值班經理楊尚偉，至於身旁的劉穎鏇的空姐制服也跟第一輯有所不同，令人期待新一輯會否是「平行宇宙」另一劇情。

飛常日誌2 2025TVB年中節目巡禮 馬國明 網民在機場直擊馬國明和劉穎鏇身穿機組人員服裝拍攝《飛常日誌2》宣傳預告片。（圖片來源：小紅書圖片）
網民在機場直擊馬國明和劉穎鏇身穿機組人員服裝拍攝《飛常日誌2》宣傳預告片。（圖片來源：小紅書圖片）

《飛常日誌》劇情暴走變「前妻日誌」喪玩多角戀 一文睇清9大評價

TVB熱播劇集《飛常日誌》首播時，討論區上有網友以「AA機管局斥巨資贊助你TVB拍套戲宣傳香港國際機場，結果你同我拍成情情愛愛多角戀？」為題開帖，討論出現多角戀的故事線，引起許多網友共鳴！

飛常日誌2 2025TVB年中節目巡禮 馬國明 網民狠批「呢10集都浪費晒去拍拖、暗戀、離婚、爭撫養權」，引來不少網民共鳴。（圖片來源：《飛常日誌》劇照）
網民狠批「呢10集都浪費晒去拍拖、暗戀、離婚、爭撫養權」，引來不少網民共鳴。（圖片來源：《飛常日誌》劇照）

網民嘲《飛常日誌》變「前妻日誌」

帖文吸引過百位網民留言討論，網民笑指機師、地勤、上司、保安、失婚人妻等等輪流上演三角戀，果然係邊「扮工」邊談情，劇中男主角馬國明無時無刻想著前妻，又大玩多角戀，拖足咁多集勁趕客。網民笑指：「TVB質素係咁」「講下機場事就夠，係要夾硬加感情線」「前妻日誌？」

飛常日誌2 2025TVB年中節目巡禮 馬國明 劇中馬明無時無刻想著前妻，又大玩多角戀，十分趕客。（圖片來源：《飛常日誌》劇照）
劇中馬明無時無刻想著前妻，又大玩多角戀，十分趕客。（圖片來源：《飛常日誌》劇照）

網民列舉TVB專業劇10大特色：

1.火爆機場特警、大頭蝦空姐

網民根據自己廿幾年來的睇劇經驗，總結出10大「老是常出現」的情節，更為《飛常日誌》重新諗過劇情同大結局，非常爆笑！他指出每位角色定位係「火爆機場特警、大頭蝦空姐、死咕咕禁區男保安、男仔頭控制塔女職員」。

2.頭兩集先介紹機場好靚

頭兩集就先介紹「機場好靚～好多人黎～跑道好長～機場好繁忙」之類。

3.四角戀無限loop

網民再講後續劇情就發展到四角戀，「特警愛空姐 空姐愛保安 保安愛控制塔 控制塔愛特警」，之後劇情不斷推進，卻變成「特警配控制塔 空姐配保安」，總之就係無限loop啲感情線。

4.總會發生至少一次飛機意外

最後，網民還劇透埋高潮位講啲咩：

「然後一次飛機意外，要緊急著落 一齊出動，係架機準備一下衝落地面撞機，個畫面就影住空姐係機上大叫 brace brace brace！控制塔女就係咁倒數 1000米！ 800米！ 600米！個保安就貼住塊玻璃望住架飛機衝落黎，個特警揸住架車衝去著陸位置到，最後慢鏡影住保安大哭大叫啊～畫面一黑⋯⋯」

5.時間急轉幾年後 交代各人改變

按照TVB套路，時間會突然飛到幾年之後，再交代各人改變：

「5年後，禁區名牌店sales就著住套黑衫黑褲攞住紮花，一邊係墳場到行一邊讀白：『空姐 你知唔知啊嗰件事發生左5年啦，大家都好大改變啊，特警已經唔火爆啦，仲升上超級特警啦，死咕咕保安都成日笑啦，控制塔女日日都好忙啊，如果你係到就好啦…』」

6.主角們生仔結婚

TVB劇其中一個特色就係主角們生仔結婚：「之後就撞到保安，就話『咦 你今日都嚟啊』，個保安就話『係啊 難得今日抽到假嘛』，之後又有個細佬女出嚟，2個問佢係咪盪失路啊，個女就嗌爸爸媽媽，之後超級特警同控制塔就一齊拖住手出嚟，原來結左婚重生埋個女『你地都一齊黎啊』『係啊 今日係正日嘛』。」

7.一班主角去墓前殉職同事

去到結局，生死去向總會喺墓前講清楚，一班主角順便去探返殉職同事：「然後5個人係到個墓前面，之後慢慢掃鏡頭，見到係機場廁所清潔阿叔，原來佢2、3年死左」。

8.舊同事返嚟再重聚

其次，又會重遇返其他多年冇見嘅舊同事，來一次大團圓ending：「之後保安電話響，原來空姐打黎，話佢岩岩落機，想一齊食飯⋯⋯今日抽到時間番黎香港」。

9.大結局肯定收到call出勤

如果話普通題材的電視劇大結局除了有BBQ，咁紀律部隊劇的大結局就大多都以收到Call出動而收尾，包括《烈火雄心》、《法證先鋒》、《學警出更》等劇集都一樣：「最後成班機場人員就係到bbq，bbq途中新聞報道話有一班航班引擎起火，將要急降香港機場第3跑道(賣下香港第3條跑道)，然後班人就跳起身 我地又出動啦！起歌出字幕 完～」

圖片來源：TVB，小紅書截圖 資料或影片來源：原文刊於新假期

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