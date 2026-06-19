飛常日誌 II｜開播4集網民激讚好睇過上輯！盤點3大看點：成班後生仔女好養眼

TVB劇集《飛常日誌 II》雖然僅播出4集，但已在網上引發極大迴響，口碑載道！不少網民及觀眾都給予一再正評，大讚「第二輯仲好睇過第一輯」，認為劇集充滿青春活力氣息，究竟這套續集有何吸引之處，能夠在短時間內俘虜觀眾的心？