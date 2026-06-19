飛常日誌 II｜開播4集網民激讚好睇過上輯！盤點3大看點：成班後生仔女好養眼
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TVB劇集《飛常日誌 II》雖然僅播出4集，但已在網上引發極大迴響，口碑載道！不少網民及觀眾都給予一再正評，大讚「第二輯仲好睇過第一輯」，認為劇集充滿青春活力氣息，究竟這套續集有何吸引之處，能夠在短時間內俘虜觀眾的心？
演員陣容大換血 網民讚：無綫近年最多年輕演員嘅劇
《飛常日誌 II》最受讚賞的一點，絕對是其演員陣容。劇集加入了大量年輕演員，為觀眾帶來新鮮感，渾身散發的青春活力亦成功吸睛。網民紛紛表示：「好多靚仔靚女年輕演員，好有朝氣，輕輕鬆鬆一個鐘」、「鍾意睇後生仔女」、「無綫近年最多年輕演員嘅劇，畫面好好睇」。當中，「長腿世一」劉穎鏇（Tiffany）的精彩Catwalk更被指極度賞心悅目，加上全靚景機場實景拍攝，令網民大讚：「成套劇好養眼，好多靚靚仔靚女睇，啲制服又好睇」。
劇情輕鬆對白貼地 觀眾大讚：好好笑睇得舒服
除了演員養眼，輕鬆盞鬼的劇情亦是劇集成功的關鍵。相較於沉重的倫理劇或警匪片，《飛常日誌 II》的劇情節奏明快，風格幽默，讓觀眾可以輕鬆追看。不少觀眾認為劇本寫得相當出色，特別是對白部分，大讚：「啲對白都寫得幾貼地，好好笑」。這種貼近生活的喜劇風格，成功引起觀眾共鳴，讓他們在忙碌一天後能好好放鬆，享受一個鐘的歡樂時光。
網民一面倒正評 洗版留言：睇完真心想apply機場工
劇集播出短短數日，網上已錄得大量正面評價，可謂一面倒好評。觀眾的讚賞涵蓋了劇情、演員、畫面及對白等多個方面，留言包括：「第二輯仲好睇過第一輯」、「好多靚仔靚女年輕演員，好有朝氣」、「畫面好好睇」。更有趣的是，劇集成功美化了機場工作，不少網民看完後都表示對投身航空業產生興趣，笑言：「睇完真心想 apply 機場工作」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期