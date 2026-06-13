飛常日誌 II｜朱敏瀚一次決策斷送機師生涯？周嘉洛鍾柔美新血加盟掀巨變！
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航空實感專業劇《飛常日誌 II》即將於6月15日強勢首播！今輯除了有馬國明、高海寧等原班人馬，劇情更會全面升級，當中由朱敏瀚飾演的機長郭啟光，竟因一次著陸決策引發巨大爭議，隨時斷送飛行生涯！究竟他作出了甚麼決定？而周嘉洛、鍾柔美等新血加盟又會為機場帶來甚麼衝擊？
朱敏瀚爭議性決策被停飛 轉職教官另有內情
上輯備受歡迎的朱敏瀚，今次在《飛常日誌 II》飾演的機長郭啟光將面臨重大危機！據知，他的一次著陸決策將引發極大爭議，更因此需要暫別飛行，轉往航空學院擔任導師，事業跌入谷底。這段充滿張力的情節，勢必成為今輯的一大看點。與此同時，由郭柏妍飾演的新晉副機師方可兒，將在停機坪運作員關宇安（吳偉豪飾）的守護下展開其飛行事業，兩人的關係發展亦令人期待，未知會否與朱敏瀚的遭遇有所關連。
三位新血背景大揭秘 周嘉洛鍾柔美空降機場
今輯《飛常日誌 II》將注入三股年輕新力量，為機場帶來全新衝擊！當中包括由周嘉洛飾演的天才少年程日飛、鍾柔美飾演的千金小姐葉舒恩，以及張馳豪飾演的前偶像車成軒。這三位背景截然不同的年輕人，將一同加入機場團隊，他們各自懷著不同的目的與夢想，在講求紀律與專業的機場環境中，預計將會與一眾資深前輩產生大量意想不到的化學作用，甚至引發連串衝突，成為推動劇情發展的關鍵。
馬國明高海寧迎職涯新挑戰 肩負傳承使命
作為劇集靈魂人物，楊尚偉（馬國明飾）、呂芷珊（高海寧飾）、陳杰（洪永城飾）及李勝祥（徐榮飾）四位機場骨幹，今輯將迎來全新的職涯階段，肩負起傳承專業、培育新一代的重任。此外，上輯的角色亦有新發展，高雅文（劉穎鏇飾）將回歸香港機場，空降港灣航空管理層；而張穎（戴祖儀飾）則轉職地勤，在客運大樓展開新工作。資深員工面對人事變遷及新挑戰，如何堅守初心，將是今輯的一大主線。
網民期待角色新火花 留言洗版：卡士好吸引！
對於《飛常日誌 II》的全新劇情佈局，網民都表示非常期待，特別是對各個角色的新發展感到好奇。有網民留言：「朱敏瀚條線好似好有戲！想睇佢點樣翻身！」、「周嘉洛做天才少年？好期待佢同馬國明有咩火花！」、「劉穎鏇空降做管理層，肯定有好戲睇！」、「卡士好強大，原班人馬加新人，必追！」、「好想快啲到星期一有得睇！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期