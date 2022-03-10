何慈恩 飛虎3壯志英雄

飛虎3壯志英雄｜何慈茵混血星二代演流亡沛國公主演技大爆發 兄妹雙亡勁催淚

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混血星二代何慈茵在《飛虎3壯志英雄》中，飾演流亡沛國公主Renee，為復國而與劇中哥哥Leo策劃多宗恐怖事件，劇中何慈茵有不少動作戲，佔全劇近半戲份！本周劇情講到她被捕入院，今晚（10日）第14集重頭戲份，她和兄長Leo終於會合，卻在飛虎隊圍捕中雙雙身亡，場面勁催淚！

《飛虎3壯志英雄》何慈茵 被苗僑偉重傷入院

沛國流亡公主Renee在第12集已被國際刑警Mike（苗僑偉飾）重傷，並被飛虎隊逮捕，進入醫院治療，期間飛虎隊更搵來程醫生（徐榮飾）同Renee見面。

飛虎3壯志英雄 一度被苗僑偉用槍指住個頭！
Renee在第12集與哥哥Leo一起逃走時，被苗僑偉槍傷，一度被苗僑偉用槍指住個頭！（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 被推入急症室後，醫生指Renee腹部中槍後大量出血，雖然經過搶救後已脫離危險期，但需要好好休息。
被推入急症室後，醫生指Renee腹部中槍後大量出血，雖然經過搶救後已脫離危險期，但需要好好休息。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 被羈押在醫院時，飛虎隊搵來徐榮同Renee見面，原來Renee童年時曾是難民，因此遇上當時做無國界醫生的徐榮。
被羈押在醫院時，飛虎隊搵來徐榮同Renee見面，原來Renee童年時曾是難民，因此遇上當時做無國界醫生的徐榮。Renee在徐榮面前慚悔，自言殺了很多人，雙手已沾滿鮮血。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

何慈茵阻止陳瀅被殺

到第14集，Renee哥哥Leo（Jai Day飾）為救出Renee，綁架了12名人質，要脅警方釋放Renee。實質為引開飛虎隊一眾成員，暗中攻入醫院想救走Renee，負責看守病房的何家寶（陳瀅飾）孤掌難鳴，幸得苗僑偉出手相助，和Leo在醫院停車場展開槍戰，Leo一度想殺死陳瀅，但被Renee阻止。

飛虎3壯志英雄 被捕後Renee一直拒絕交代恐怖組織瓦干布的情報。
被捕後Renee一直拒絕交代恐怖組織瓦干布的情報，其後陳瀅負責運送Renee時，遇上來救妹妹的Leo。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 Leo用人質引開飛虎隊，暗中攻入醫院救走Renee。
Leo同陳瀅等對峙時，一度發生爆炸，陳瀅被火花衝擊致一度暈低，Leo欲解決陳瀅﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 負責看守病房的陳瀅險被Leo殺死。
陳瀅毫無還擊之力。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 叫佢唔好想死陳瀅！
叫佢唔好殺死陳瀅！（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

連人帶車飛出停車埸

Renee和Leo兩兄妹上車逃走時，遇到趕到醫院支援的高子樂（吳卓羲飾），為擺脫吳卓羲，Leo連人帶車飛出停車埸，雖然最終車毁人無事，卻被展Sir（馬德鐘飾）和苗僑偉等趕到重重圍困，逃脫無望。

飛虎3壯志英雄 吳卓羲再次衰衝動，違反上司命令，自行趕到醫院支援陳瀅。
吳卓羲再次衰衝動，違反上司命令，自行趕到醫院支援陳瀅。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 為阻止Leo和Renee逃走，吳卓羲擒在他們的車上。
為阻止Leo和Renee逃走，吳卓羲擒在他們的車上。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 Leo選擇連人帶車飛出停車場。
Leo選擇連人帶車飛出停車場。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 雖然在半空中墜地，但兩兄妹都車毁人無事。
雖然在半空中墜地，但兩兄妹都車毁人無事。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 不過都被飛虎隊包圍，走唔甩！
不過都被飛虎隊包圍，走唔甩！（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

目擊哥哥被殺 何慈茵悲痛服毒自盡

最終遭飛虎隊圍捕之時，Leo被射殺，悲痛萬分的Renee也隨之服毒身亡，在死前何慈茵演技大爆發，在目擊哥哥Leo死亡之際，憶起和父母一家四口的過去，場面極為感人催淚！

飛虎3壯志英雄 Leo被吳卓羲一槍打死，令Renee悲痛萬分。
Leo被吳卓羲一槍打死，令Renee悲痛萬分。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 Renee最後選擇服毒自盡，追隨哥哥而去。
Renee最後選擇服毒自盡，追隨哥哥而去。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 和哥哥Leo雙雙身亡！
和哥哥Leo雙雙身亡！（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

何慈茵 策劃恐怖襲擊

何慈茵飾演的沛國流亡公主Renee戲份甚多，14集以來展開了多次恐怖襲擊行動，包括策劃暗殺沛國軍火商柏先生，並和他爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，令演唱會瞬間淪為槍戰現場。劇中何慈茵除了要演出槍戰外，還會有飛車、肉搏、爆炸等多場動作戲，讓何慈茵得以盡情展示其精湛身手，在劇中她更打足14集，足有全劇近半戲份。

飛虎3壯志英雄 何慈茵右）劇中飾演性感有型的大反派，文雪兒中）則飾演黃宗澤母親。
何慈茵（右）劇中飾演性感有型的大反派，文雪兒（中）則飾演黃宗澤母親。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 飾演沛國流亡公主的星二代何慈茵身手不凡﹗現年31歲的中英混血何慈茵為星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在八、九十年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。何慈茵五歲開始學洪拳，為劉家良徒孫。《
何慈茵在劇中有多場動作戲，打足全劇近半戲份。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

何慈茵5歲學洪拳被封劉家良徒孫

現年31歲的何慈茵（Charlene Houghton）是一名中英混血兒，其一半的英國血統來自父親何麥（Mark Houghton），何麥師承劉家良，是一位洪拳師傅，亦是電影武術指導兼演員，在八、九十年代拍過不少武打片，何慈茵亦跟隨父親，由5歲便開始學洪拳，為劉家良徒孫。此外她亦是藝人雨僑的表妹。

飛虎3壯志英雄 何慈茵的父親何麥師承劉家良，拍過不少武打片。
何慈茵的父親何麥師承劉家良，拍過不少武打片。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵和雨僑是感情好好的表姊妹。
何慈茵和雨僑是感情好好的表姊妹。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵仲有個阿哥Rob Houghton。
何慈茵仲有個阿哥Rob Houghton。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵的母親Wendy是香港人，所以何慈茵在香港土生土長，連中、小學都是讀中文學校。
何慈茵的母親Wendy是香港人，所以何慈茵在香港土生土長，連中、小學都是讀中文學校。（圖片來源：[email protected]

曾主持ViuTV《快樂童盟》

何慈茵畢業自香港浸會大學，擁有運動及康樂管理學士學位，在2016至2020年間，她曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。2016年，她曾參加ViuTV女子子MMA（綜合格鬥技）比賽節目《G-1格鬥會挑戰賽》，到2018年，她更於《G-1格鬥會2》中贏得冠軍金腰帶。此外她又曾在2017年演出電影《空手道》。

飛虎3壯志英雄 何慈茵曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。
何慈茵曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 自幼學習洪拳的何慈茵，近年才開始接觸MMA。
自幼學習洪拳的何慈茵，近年才開始接觸MMA。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 除了一身功夫外，何慈茵仲識得潛水、滑水及鋼管舞等。
除了一身功夫外，何慈茵仲識得潛水、滑水及鋼管舞等。（圖片來源：[email protected]

簽約邵氏 參加無綫《不可能任務》

2020年，何慈茵與邵氏簽下5年合約，首個工作就是演出劇集《飛虎3壯志英雄》，去年她又簽了1年TVB合約，並參加了J2台節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》。今年何慈茵又在TVB節目《不可能任務》中，挑戰各種龍虎武師的極限任務，拍攝時更一度發生意外，不慎撞到一旁的落地玻璃窗而「爆缸」流血，最終縫了8針。

飛虎3壯志英雄 何慈茵早前拍攝《不可能任務》時意外受傷，最終縫了8針。
何慈茵早前拍攝《不可能任務》時意外受傷，最終縫了8針。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵在節目中挑戰做龍虎武師。
何慈茵在節目中挑戰做龍虎武師。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 在加入邵氏前何慈茵留住長髮。
在加入邵氏前何慈茵留住長髮。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵直言簽入邵氏，是因為想完成師公劉家良遺願，復興香港武打片。
何慈茵直言簽入邵氏，是因為想完成師公劉家良遺願，復興香港武打片。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 去年何慈茵曾在J2台的奧運特備節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》中，上擂台挑戰女子組拳賽。
去年何慈茵曾在J2台的奧運特備節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》中，上擂台挑戰女子組拳賽。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵自言性格屬於嬌嗲型，但不介意保護男友。
何慈茵自言性格屬於嬌嗲型，但不介意保護男友。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵透露自己曾拍過4次拖，雖然鍾意運動型的大隻男，但現實中她的每任男友都屬斯文型。
何慈茵透露自己曾拍過4次拖，雖然鍾意運動型的大隻男，但現實中她的每任男友都屬斯文型。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵在拍戲以外，仲係一位私人健身教練。
何慈茵在拍戲以外，仲係一位私人健身教練。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 何慈茵在其個人YouTube頻道中，不時會上載洪拳的基本教學片。
何慈茵在其個人YouTube頻道中，不時會上載洪拳的基本教學片。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 希望可以發揚傳統武術。
希望可以發揚傳統武術。（圖片來源：[email protected]

即睇《飛虎3壯志英雄》第12集：苗僑偉槍傷何慈茵

仲有《飛虎3壯志英雄》第13集：落難公主與餅乾醫生

《明星運動會前哨戰：Fight盡》何慈茵大戰霍嘉怡：

何慈茵果然係自小習武！

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撰文：東方新地圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照及截圖、[email protected]影片來源：TVB、 big big channel

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