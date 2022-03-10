飛虎3壯志英雄｜何慈茵混血星二代演流亡沛國公主演技大爆發 兄妹雙亡勁催淚

混血星二代何慈茵在《飛虎3壯志英雄》中，飾演流亡沛國公主Renee，為復國而與劇中哥哥Leo策劃多宗恐怖事件，劇中何慈茵有不少動作戲，佔全劇近半戲份！本周劇情講到她被捕入院，今晚（10日）第14集重頭戲份，她和兄長Leo終於會合，卻在飛虎隊圍捕中雙雙身亡，場面勁催淚！