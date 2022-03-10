飛虎3壯志英雄｜何慈茵混血星二代演流亡沛國公主演技大爆發 兄妹雙亡勁催淚

混血星二代何慈茵在《飛虎3壯志英雄》中，飾演流亡沛國公主Renee，為復國而與劇中哥哥Leo策劃多宗恐怖事件，劇中何慈茵有不少動作戲，佔全劇近半戲份！本周劇情講到她被捕入院，今晚（10日）第14集重頭戲份，她和兄長Leo終於會合，卻在飛虎隊圍捕中雙雙身亡，場面勁催淚！
《飛虎3壯志英雄》何慈茵 被苗僑偉重傷入院
沛國流亡公主Renee在第12集已被國際刑警Mike（苗僑偉飾）重傷，並被飛虎隊逮捕，進入醫院治療，期間飛虎隊更搵來程醫生（徐榮飾）同Renee見面。
何慈茵阻止陳瀅被殺
到第14集，Renee哥哥Leo（Jai Day飾）為救出Renee，綁架了12名人質，要脅警方釋放Renee。實質為引開飛虎隊一眾成員，暗中攻入醫院想救走Renee，負責看守病房的何家寶（陳瀅飾）孤掌難鳴，幸得苗僑偉出手相助，和Leo在醫院停車場展開槍戰，Leo一度想殺死陳瀅，但被Renee阻止。
連人帶車飛出停車埸
Renee和Leo兩兄妹上車逃走時，遇到趕到醫院支援的高子樂（吳卓羲飾），為擺脫吳卓羲，Leo連人帶車飛出停車埸，雖然最終車毁人無事，卻被展Sir（馬德鐘飾）和苗僑偉等趕到重重圍困，逃脫無望。
目擊哥哥被殺 何慈茵悲痛服毒自盡
最終遭飛虎隊圍捕之時，Leo被射殺，悲痛萬分的Renee也隨之服毒身亡，在死前何慈茵演技大爆發，在目擊哥哥Leo死亡之際，憶起和父母一家四口的過去，場面極為感人催淚！
何慈茵 策劃恐怖襲擊
何慈茵飾演的沛國流亡公主Renee戲份甚多，14集以來展開了多次恐怖襲擊行動，包括策劃暗殺沛國軍火商柏先生，並和他爭奪疑似裝有化學武器的神秘手提箱，令演唱會瞬間淪為槍戰現場。劇中何慈茵除了要演出槍戰外，還會有飛車、肉搏、爆炸等多場動作戲，讓何慈茵得以盡情展示其精湛身手，在劇中她更打足14集，足有全劇近半戲份。
何慈茵5歲學洪拳被封劉家良徒孫
現年31歲的何慈茵（Charlene Houghton）是一名中英混血兒，其一半的英國血統來自父親何麥（Mark Houghton），何麥師承劉家良，是一位洪拳師傅，亦是電影武術指導兼演員，在八、九十年代拍過不少武打片，何慈茵亦跟隨父親，由5歲便開始學洪拳，為劉家良徒孫。此外她亦是藝人雨僑的表妹。
曾主持ViuTV《快樂童盟》
何慈茵畢業自香港浸會大學，擁有運動及康樂管理學士學位，在2016至2020年間，她曾在ViuTV主持兒童節目《快樂童盟》。2016年，她曾參加ViuTV女子子MMA（綜合格鬥技）比賽節目《G-1格鬥會挑戰賽》，到2018年，她更於《G-1格鬥會2》中贏得冠軍金腰帶。此外她又曾在2017年演出電影《空手道》。
簽約邵氏 參加無綫《不可能任務》
2020年，何慈茵與邵氏簽下5年合約，首個工作就是演出劇集《飛虎3壯志英雄》，去年她又簽了1年TVB合約，並參加了J2台節目《明星運動會前哨戰: Fight盡》。今年何慈茵又在TVB節目《不可能任務》中，挑戰各種龍虎武師的極限任務，拍攝時更一度發生意外，不慎撞到一旁的落地玻璃窗而「爆缸」流血，最終縫了8針。
即睇《飛虎3壯志英雄》第12集：苗僑偉槍傷何慈茵
仲有《飛虎3壯志英雄》第13集：落難公主與餅乾醫生
《明星運動會前哨戰：Fight盡》何慈茵大戰霍嘉怡：
何慈茵果然係自小習武！
常見問題
何慈恩飾演的流亡公主最後因何事而死?
何慈恩目擊哥哥Leo被吳卓羲射殺，何慈恩因為過於悲痛…即睇詳情
何慈恩劇中武打場面不少，身手不凡原來她來自武術世家？
何慈恩原來5歲已學打洪拳，父親何麥更是師承洪拳師傅…詳情請看