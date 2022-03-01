飛虎3壯志英雄

飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉推劇賣自家品牌首飾 連踩兩個鐘直播帶貨變打針討論區

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有份參演邵氏劇《飛虎3壯志英雄》的傅嘉莉（Kelly），自去年拍完無綫劇《法證先鋒V》後，已有三個月無拍劇，近月她在社交網減少po自拍美照，取而代之的，是介紹其自家品牌首飾，日前她開Live推銷商品，講足近兩個鐘，被網民指她轉行！

傅嘉莉 齋影首飾唔露面

傅嘉莉日前在社交網開Live時只出聲不露面，鏡頭影住一枱首飾，偶爾會出現傅嘉莉對手。雖然直播遲了開始，她解釋是因為家人身體不適，令她好擔心，忙著照顧家人，傅嘉莉只能一邊做直播一邊進食，獲一眾粉絲安慰她：「Kelly慢慢食嘢，唔需要咁急。」

飛虎3壯志英雄 傅嘉莉已在今年1月完成了亞洲寶石學院的寶石基礎課程。
傅嘉莉在今年1月完成了亞洲寶石學院的寶石基礎課程。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 傅嘉莉話因為屋企人身體不適但買唔到藥，有網友就話有藥可以寄給她，傅嘉莉就叮囑他自己留住看門口比較好。
傅嘉莉話因為屋企人身體不適但買唔到藥，有網友就話有藥可以寄給她，傅嘉莉未有接受，並叮囑對方把藥物留住看門口比較好。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）
飛虎3壯志英雄 傅嘉莉解釋因為今次直播前太忙，尚未準備好，所以全程拒露面，只露出一對手。
傅嘉莉解釋因為今次直播前太忙，尚未準備好，所以全程拒露面，只露出一對手。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）
飛虎3壯志英雄 仲擺埋愛貓隻手出鏡。
仲擺埋愛貓隻手出鏡。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）
飛虎3壯志英雄
（圖片來源：網民留言截圖）
飛虎3壯志英雄
（圖片來源：網民留言截圖）

直播中不忘谷劇

直播中傅嘉莉逐個點名和粉絲打招呼，非常親民，又勤力谷劇，問粉絲有無收看《飛虎3壯志英雄》，雖然傅嘉莉飾演的JJ尚未出場，但她指現時劇情已好緊張，又話無諗過陳豪咁快壯烈犧牲。

飛虎3壯志英雄 傅嘉莉劇中同梁競徽一對﹗
傅嘉莉指自己都未睇過《飛虎3壯志英雄》全劇，只睇過預告和花絮片段，因此無法向網友劇透。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 許森之情人，為其出賣董啟超。
傅嘉莉劇中飾演拜瑞集團主席秘書JJ，與飾演許森的梁競徽是一對，更為其出賣董啟超（羅樂林飾）。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照 ）
飛虎3壯志英雄 傅嘉莉近日又貼出「倒奶」相，提醒大家新劇開播。
傅嘉莉早前貼出「倒奶」相，提醒大家新劇《飛虎3壯志英雄》開播。（圖片來源：[email protected]

自爆因疫情推Job

有網友以為傅嘉莉以後唔拍劇，轉型做直播帶貨，有網友更表示「疫情過咗好想見到妳」，傅嘉莉即趁機大呻：「我都好想呀！我因為呢個疫情已經推咗幾個Job！我都明好多Artists可能都有照做嘢，但係我自己就驚如果有咩事，要全棟樓檢疫，又會增加醫護嘅麻煩，屋企啲寵物又唔知可以搵邊個照顧。」

飛虎3壯志英雄 傅嘉莉對上一部拍攝的劇集，是在去年7月煞科的無綫劇《凶宅清潔師》。
傅嘉莉去年7月煞科無綫劇《凶宅清潔師》後，又拍《法證先鋒V》拍到12月。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 傅嘉莉直言因為疫情而停工。
傅嘉莉直言因為疫情而停工，因為唔想「累全家」。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 疫情期間，傅嘉莉勤力做運動，以保持身體健康。
疫情期間，傅嘉莉勤力做運動，以保持身體健康。（圖片來源：[email protected]

打第二針後有副作用

傅嘉莉透露自己頭兩針打了復必泰，但因為打第二針後有點不舒服，主要是甲狀腺發腫，連吞嚥都變得困難，需要食藥治療，雖然現在已康復，但她擔心打第三針後會再出現更大副作用，所以仲未諗好今次打復必泰定科興。傅嘉莉指她是在去年9月打第二針，所以必須在今年6月30日前打第三針。

飛虎3壯志英雄 傅嘉莉指她有朋友曾在打針後出現敏感，令她更覺擔心。
傅嘉莉指她有朋友曾在打針後出現敏感，令她更為擔心。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 網友都熱心分享自己的打針經驗，令傅嘉莉的直播留言區變成打針討論區。
網友都熱心分享自己的打針經驗，令傅嘉莉的直播留言區變成打針討論區。（圖片來源：網民留言截圖）
飛虎3壯志英雄
（圖片來源：網民留言截圖）
飛虎3壯志英雄
（圖片來源：網民留言截圖）
飛虎3壯志英雄
（圖片來源：網民留言截圖）
飛虎3壯志英雄 據知傅嘉莉的首飾原本放在兩間髮型屋中銷售，但現在髮型屋被迫關閉，令她的首飾生意也大受打擊。
據知傅嘉莉的首飾原本放在兩間髮型屋中銷售，但現在髮型屋被迫關閉，令她的首飾生意也大受打擊。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 直播頭廿多分鐘，傅嘉莉都在和網友聊天，餘下1個多小時她就逐件推介各款首飾，並逐一戴上手作示範，非常落力。
直播頭廿多分鐘，傅嘉莉都在和網友聊天，餘下1個多小時她就逐件推介各款首飾，並逐一戴上手作示範，非常落力。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）
飛虎3壯志英雄 在直播中傅嘉莉主力推介櫻花瑪腦首飾，話可以紓緩情緒。
在直播中傅嘉莉主力推介櫻花瑪瑙首飾，表示可以紓緩情緒。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）
飛虎3壯志英雄 除了女士手鈪外，傅嘉莉亦有推介男士戴的手鏈。
除了女士手鈪外，傅嘉莉亦有推介男士戴的手鏈。（圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu）

重溫傅嘉莉低胸登場被內地平台打格仔

《飛虎3壯志英雄》是由邵氏兄弟及優酷共同拍攝製作的警匪劇集，現正已於香港開播，當中傅嘉莉的反派角色在劇集後半段十分搶眼。不過有網友就發現，劇集曾在短片平台疑似遇到「限奶令」，當中傅嘉莉一段身穿低胸晚裝的場口，被打格仔處理！

飛虎3壯志英雄 有TVB新一代「御用邪花」之稱的傅嘉莉，性感演出新劇《飛虎3之壯志英雄》。
有TVB新一代「御用邪花」之稱的傅嘉莉，性感演出新劇《飛虎3之壯志英雄》。（圖片來源：《飛虎3之壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 飛虎3 傅嘉莉一身紅色低胸吊帶裙出場。
傅嘉莉一身紅色低胸吊帶裙出場。（圖片來源：《飛虎3之壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 飛虎3 劇集正式出街時，事業線沒有被遮。
劇集正式出街時，事業線沒有被遮。（圖片來源：[email protected]《飛虎3之壯志英雄》截圖）

傅嘉莉在劇中一段身穿低胸晚裝的場口，原本畫面上不見得有任何問題，但當傅嘉莉一出場，大晒Big爆上圍的誘惑身段時，她的心口位置竟然變得模糊一片，被「捽」走性感畫面，未知是否與內地影視的尺度有關。不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。

飛虎3壯志英雄 不過在《飛虎3之壯志英雄》官網短片Channel就忽然被「封胸」。
不過在《飛虎3之壯志英雄》官網短片Channel就忽然被「封胸」。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 飛虎3 胸口位置一片模糊。
胸口位置一片模糊。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 飛虎3 一大片格仔，非常礙眼。
一大片格仔，非常礙眼。（圖片來源：[email protected]
飛虎3壯志英雄 飛虎3 不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。
不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]傅嘉莉Kelly Fu、[email protected]、《飛虎3壯志雄心》截圖

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