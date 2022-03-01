飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉推劇賣自家品牌首飾 連踩兩個鐘直播帶貨變打針討論區
傅嘉莉 齋影首飾唔露面
傅嘉莉日前在社交網開Live時只出聲不露面，鏡頭影住一枱首飾，偶爾會出現傅嘉莉對手。雖然直播遲了開始，她解釋是因為家人身體不適，令她好擔心，忙著照顧家人，傅嘉莉只能一邊做直播一邊進食，獲一眾粉絲安慰她：「Kelly慢慢食嘢，唔需要咁急。」
直播中不忘谷劇
直播中傅嘉莉逐個點名和粉絲打招呼，非常親民，又勤力谷劇，問粉絲有無收看《飛虎3壯志英雄》，雖然傅嘉莉飾演的JJ尚未出場，但她指現時劇情已好緊張，又話無諗過陳豪咁快壯烈犧牲。
自爆因疫情推Job
有網友以為傅嘉莉以後唔拍劇，轉型做直播帶貨，有網友更表示「疫情過咗好想見到妳」，傅嘉莉即趁機大呻：「我都好想呀！我因為呢個疫情已經推咗幾個Job！我都明好多Artists可能都有照做嘢，但係我自己就驚如果有咩事，要全棟樓檢疫，又會增加醫護嘅麻煩，屋企啲寵物又唔知可以搵邊個照顧。」
打第二針後有副作用
傅嘉莉透露自己頭兩針打了復必泰，但因為打第二針後有點不舒服，主要是甲狀腺發腫，連吞嚥都變得困難，需要食藥治療，雖然現在已康復，但她擔心打第三針後會再出現更大副作用，所以仲未諗好今次打復必泰定科興。傅嘉莉指她是在去年9月打第二針，所以必須在今年6月30日前打第三針。
重溫傅嘉莉低胸登場被內地平台打格仔
《飛虎3壯志英雄》是由邵氏兄弟及優酷共同拍攝製作的警匪劇集，現正已於香港開播，當中傅嘉莉的反派角色在劇集後半段十分搶眼。不過有網友就發現，劇集曾在短片平台疑似遇到「限奶令」，當中傅嘉莉一段身穿低胸晚裝的場口，被打格仔處理！
傅嘉莉在劇中一段身穿低胸晚裝的場口，原本畫面上不見得有任何問題，但當傅嘉莉一出場，大晒Big爆上圍的誘惑身段時，她的心口位置竟然變得模糊一片，被「捽」走性感畫面，未知是否與內地影視的尺度有關。不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。
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