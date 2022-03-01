飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉推劇賣自家品牌首飾 連踩兩個鐘直播帶貨變打針討論區

有份參演邵氏劇《飛虎3壯志英雄》的傅嘉莉（Kelly），自去年拍完無綫劇《法證先鋒V》後，已有三個月無拍劇，近月她在社交網減少po自拍美照，取而代之的，是介紹其自家品牌首飾，日前她開Live推銷商品，講足近兩個鐘，被網民指她轉行！