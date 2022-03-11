飛虎3壯志英雄｜吳卓羲擊斃Leo引咎辭職 又衰衝動獲封警匪劇「衝動派KOL」

《飛虎3壯志英雄》第14集緊張萬分，沛國公主Renee和哥哥Leo最終雙雙身亡，何慈恩飾的Renne在緊張關頭阻止Leo殺害陳瀅，又在危急之際一度欲阻止Leo遙距撳掣殺害12名人質，但最後眼白白睇住Leo遭吳卓羲飾的子樂射殺﹗呢集播出後，吳卓羲再被網民評他太衰動，「十幾年來都衰衝動」，眾望所歸榮登「衝動派KOL」！