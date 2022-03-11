飛虎3壯志英雄｜吳卓羲擊斃Leo引咎辭職 又衰衝動獲封警匪劇「衝動派KOL」
飛虎3壯志英雄｜吳卓義交出警員證
《飛虎3壯志英雄》第 14 集，劇情講到瓦干布頭目 Leo(Jai Day 飾)綁架了 12 名人質，要求警方釋放 Renee(何慈茵飾)，Leo 趁 S Team 出發救人質之際，到醫院營救妹妹，與負責看守病房的何家寶(陳瀅飾)對峙，陳瀅與敵方猛攻陷失守邊緣，幸好高子樂(吳卓羲飾)及許俊飛(苗僑偉飾)在千鈞一髮之際趕到，將 Leo 和 Renee 制服，並被吳卓羲一槍打死，Renee 見狀即傷心服毒自殺…自感衝動理虧的吳卓羲，最後竟決定交出警員證辭職…
飛虎3壯志英雄｜吳卓義身手不凡撞極唔死
是集高潮位絕對是醫院停車場搶犯場口，密集式槍戰、震撼感十足的爆破及飛車場面，其中一幕吳卓羲為追捕犯人、冒險掛在行駛中的車上與犯人埋身肉搏場口緊張，在高速行駛的車上被甩開撞向石柱，但吳卓羲依然絲毫無損，更能在第一時間趕達到私家車墮地現場，並一槍將Leo殺死﹗吳卓羲過往不少角色都衰衝動，今次重複犯錯自然引起網友熱烈討論，不少網民留言：「由《學警雄心》開始，衝動到《飛虎》!」、「吳卓羲又衰衝動!」、「咁就衝動咗十幾廿年!」其實往後的劇情發展，吳卓羲借保護杜以盈(姚子羚飾)之名進入了杜文彬(郭晉安飾)的醫藥公司，用自己方法查案之餘，亦成為破案關鍵﹗
TVB「衝動派KOL」——你冷靜啲先啦！
衝動派大佬－吳卓羲
講起TVB衝動男星又點少得吳卓羲呢？每次有佢份的警匪片其中一大特色，就是「吳卓羲必因衝動累事」。吳卓羲 137年「警察生涯」中擔當嘅角色幾乎全部都非常衝動，仲經常衝動到成件事被他「搞彎晒」，依家就同大家回顧一下「衝動羲」的衝動事跡啦！ 「衝動羲」幾乎在每套劇入面都會被上司訓示，甚至被處分。 《飛虎》裡面，吳卓羲衝動單獨帶隊行事，令到疑犯有機會逃脫。其後吳卓羲收到少少情報後，就（又）衰衝動帶隊去救威廉仔，更中了恐怖分子圈套，最後都救不回威廉仔，還差點炸死自己。
2005 年《學警雄心》做學警 UI 66336，當時他在警察訓練學校入面已經好衝動，之後他媽咪生病，無啦啦發同期脾氣，然後連自己都病倒⋯⋯
2011 年《法證先鋒》入面飾演西九龍總區重案組警長，衝動追疑犯，交不到差之餘，又被上司指責身為執法人員行為不當，更連累到證據被撤銷。
唯一唔衝動例子：《拆彈專家》，2017 年電影《拆彈專家》入面，都有冷靜的時候，好可惜去到 2018 年的《飛虎》，佢又變番衝動喇⋯⋯除了吳卓羲，仲有兩位衝動派代表﹗
衝動派新星－何廣沛
1.嬉皮笑臉
家傑第一次出車是明叔明嬸，在替明叔檢查的時候，用嬉皮笑臉的態度對待，又多口八卦又唱歌，讓在哥感到十分不滿。因為以他這樣的態度處理傷者，會讓人感到不專業，不誠懇，如果不是明叔明嬸，很容易被人投訴。
TAMAMA式衝動－洪永城
早前有眼利的網友發現正在熱播的 TVB 劇集《大帥哥》與 《Keroro 軍曹》有很多相同的地方，更是喻其為Keroro真人版。第6集中洪永城發瘋救人的情境，就有Tamama的視感。
常見問題
吳卓義被網民笑指經常衰衝動?
《飛虎3壯志英雄》中吳卓義經常因衝動行事被處分，有網民提及他由《學警雄心》開始演的角色經常因衝動犯事…詳情請看
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