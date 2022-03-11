飛虎3壯志英雄 吳卓義 飛虎3

飛虎3壯志英雄｜吳卓羲擊斃Leo引咎辭職 又衰衝動獲封警匪劇「衝動派KOL」

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《飛虎3壯志英雄》第14集緊張萬分，沛國公主Renee和哥哥Leo最終雙雙身亡，何慈恩飾的Renne在緊張關頭阻止Leo殺害陳瀅，又在危急之際一度欲阻止Leo遙距撳掣殺害12名人質，但最後眼白白睇住Leo遭吳卓羲飾的子樂射殺﹗呢集播出後，吳卓羲再被網民評他太衰動，「十幾年來都衰衝動」，眾望所歸榮登「衝動派KOL」！

飛虎3壯志英雄｜吳卓義交出警員證

《飛虎3壯志英雄》第 14 集，劇情講到瓦干布頭目 Leo(Jai Day 飾)綁架了 12 名人質，要求警方釋放 Renee(何慈茵飾)，Leo 趁 S Team 出發救人質之際，到醫院營救妹妹，與負責看守病房的何家寶(陳瀅飾)對峙，陳瀅與敵方猛攻陷失守邊緣，幸好高子樂(吳卓羲飾)及許俊飛(苗僑偉飾)在千鈞一髮之際趕到，將 Leo 和 Renee 制服，並被吳卓羲一槍打死，Renee 見狀即傷心服毒自殺…自感衝動理虧的吳卓羲，最後竟決定交出警員證辭職…

飛虎3壯志英雄 被上司馬德鐘質問為何擅自開槍？
被上司馬德鐘質問為何擅自開槍？（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 交出警員證辭職﹗
交出警員證辭職﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 被馬德鐘質問為何如此衝動？
被馬德鐘質問為何如此衝動？（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

飛虎3壯志英雄｜吳卓義身手不凡撞極唔死

是集高潮位絕對是醫院停車場搶犯場口，密集式槍戰、震撼感十足的爆破及飛車場面，其中一幕吳卓羲為追捕犯人、冒險掛在行駛中的車上與犯人埋身肉搏場口緊張，在高速行駛的車上被甩開撞向石柱，但吳卓羲依然絲毫無損，更能在第一時間趕達到私家車墮地現場，並一槍將Leo殺死﹗吳卓羲過往不少角色都衰衝動，今次重複犯錯自然引起網友熱烈討論，不少網民留言：「由《學警雄心》開始，衝動到《飛虎》!」、「吳卓羲又衰衝動!」、「咁就衝動咗十幾廿年!」其實往後的劇情發展，吳卓羲借保護杜以盈(姚子羚飾)之名進入了杜文彬(郭晉安飾)的醫藥公司，用自己方法查案之餘，亦成為破案關鍵﹗

飛虎3壯志英雄 吳卓羲未有匯報上司，擅自趕到現場協助陳瀅﹗
吳卓羲未有匯報上司，擅自趕到現場協助陳瀅﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 成個人摛上車阻止Leo兄妹逃手，身手不凡﹗
成個人摛上車阻止Leo兄妹逃手，身手不凡﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 被私家車高速行駛甩開，吳卓羲被撞向石柱，一度瞓地，仲以為佢受重傷，點知...懷有不死身﹗
被私家車高速行駛甩開，吳卓羲被撞向石柱，一度瞓地，仲以為佢受重傷，點知…懷有不死身﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 呢一幕衝出停車場飛車落街，畫面相當震撼。
呢一幕衝出停車場飛車落街，畫面相當震撼。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 私家車直墮地面，Leo兄妹冇死仲自行爬出車，呢個時候大家趕到，包括剛才在停車場受傷倒地的吳卓羲﹗
私家車直墮地面，Leo兄妹冇死仲自行爬出車，呢個時候大家趕到，包括剛才在停車場受傷倒地的吳卓羲﹗
飛虎3壯志英雄 喺上司們面前，擅自開槍射低Leo，相當出位﹗
喺上司們面前，擅自開槍射低Leo，相當出位﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
即睇《飛虎3壯志英雄》11-15集劇情劇透

TVB「衝動派KOL」——你冷靜啲先啦！

衝動派大佬－吳卓羲

講起TVB衝動男星又點少得吳卓羲呢？每次有佢份的警匪片其中一大特色，就是「吳卓羲必因衝動累事」。吳卓羲 137年「警察生涯」中擔當嘅角色幾乎全部都非常衝動，仲經常衝動到成件事被他「搞彎晒」，依家就同大家回顧一下「衝動羲」的衝動事跡啦！ 「衝動羲」幾乎在每套劇入面都會被上司訓示，甚至被處分。 《飛虎》裡面，吳卓羲衝動單獨帶隊行事，令到疑犯有機會逃脫。其後吳卓羲收到少少情報後，就（又）衰衝動帶隊去救威廉仔，更中了恐怖分子圈套，最後都救不回威廉仔，還差點炸死自己。

飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

2005 年《學警雄心》做學警 UI 66336，當時他在警察訓練學校入面已經好衝動，之後他媽咪生病，無啦啦發同期脾氣，然後連自己都病倒⋯⋯

飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

而 2009 年吳卓羲喺《學警狙擊》入面飾演臥底，自己衝動私下運毒，最後累死埋 Laughing Gor ⋯⋯

飛虎3壯志英雄 衝動 2009 年吳卓羲喺《學警狙擊》
2009 年吳卓羲喺《學警狙擊》（圖片來源：TVB.com）

2011 年《法證先鋒》入面飾演西九龍總區重案組警長，衝動追疑犯，交不到差之餘，又被上司指責身為執法人員行為不當，更連累到證據被撤銷。

飛虎3壯志英雄 衝動 2011 年《法證先鋒》
2011 年《法證先鋒》（圖片來源：TVB.com）

唯一唔衝動例子：《拆彈專家》，2017 年電影《拆彈專家》入面，都有冷靜的時候，好可惜去到 2018 年的《飛虎》，佢又變番衝動喇⋯⋯除了吳卓羲，仲有兩位衝動派代表﹗
飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

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衝動派新星－何廣沛

1.嬉皮笑臉

家傑第一次出車是明叔明嬸，在替明叔檢查的時候，用嬉皮笑臉的態度對待，又多口八卦又唱歌，讓在哥感到十分不滿。因為以他這樣的態度處理傷者，會讓人感到不專業，不誠懇，如果不是明叔明嬸，很容易被人投訴。

飛虎3壯志英雄 跳躍生命線, 何廣沛, 馬德鐘, 吳卓羲, 衝動

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飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

2.妄下判斷

在哥在責罵他嬉皮笑臉的時候，家傑以看上去沒什麼事，傷者又比較緊張為藉口，表示聊天是分散他們的注意力。但是，病患的情況應該用檢查的結果去判斷，而不是用「看上去」。

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飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

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3.感情用事

明嬸出事後，明叔因為行動不便，在哥就叫他之後搭的士去醫院。家傑眼見兩人感情深厚，於心不忍，於是擅自行動，背著明叔，讓他可以跟車。

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雖然家傑有人情味，但是他不告知而擅自行動，背明叔，萬一跌倒就會再有兩個人受傷，到時的局面只會更加難堪，更加麻煩。

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4.第9集繼續衝動

在第9集的預告中，車禍發生，家傑不理會現場環境是否安全，就立刻衝過去，打算拯救傷者，但是汽車漏油，發生爆炸，差少少就「一鑊熟」。

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TAMAMA式衝動－洪永城

早前有眼利的網友發現正在熱播的 TVB 劇集《大帥哥》與 《Keroro 軍曹》有很多相同的地方，更是喻其為Keroro真人版。第6集中洪永城發瘋救人的情境，就有Tamama的視感。

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馬炭（洪永城 飾）眼見章沅婉（蔡思貝 飾）被麥先根（彭懷安 飾）暴打，直接爆發，在大叫之後衝上前救人。

飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

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之後手指中槍後更是獸性大發，取出匕首，刺死麥先根，其怨恨瘋狂的神情就像 Tamama 發狂的時候，即便旁人也難以阻止。

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而第 18 集中，馬炭撇下娸娸，擅作主張跟蹤佘南的貨車到軍營；娸娸放心不下跟蹤他，誤闖佘南軍事基地而被抓。

飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

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其後佘南派人送上娸娸的血衣，邀狄奇一聚。千差為救女兒偷軍營武器，馬炭決意一同營救。

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正當狄奇與佘南談判見曙光時，馬炭救人一事曝光，導致談判決裂，狄奇在佘南面前對馬炭行刑，並宣布將他降職。

飛虎3壯志英雄 眾望所歸 2018年度TVB三大衝動派男星

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狄奇指責馬炭衝動行事壞了計劃，娸娸救不了，還要答應佘南一個苛刻要求，馬炭憤然離開大帥府。
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飛虎3壯志英雄 飛虎3壯志英雄｜16-20集劇情劇透：蔡思貝手術不治逝世！苗喬偉被懷疑是內鬼
飛虎3壯志英雄｜16-20集劇情劇透：蔡思貝手術不治逝世！苗喬偉被懷疑是內鬼（圖片來源：TVB《飛虎3壯志英雄》劇照提供）

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圖片來源：TVB劇照

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