姚子羚晒吳卓羲十五年前合照 當年勾引上床好搶fo 網民焦點落在表哥五官上
姚子羚十五年前勾引吳卓羲
《飛虎3壯志英雄》吳卓羲痛失蔡思貝後，因查案埋身姚子羚，由利用她到擦出愛火花，引起網民熱討，大讚二人合襯﹗姚子羚日前貼出和吳卓羲的當年今日的合照，貼出一張2005年拍攝劇集《酒店風雲》劇照，當時廿多歲的姚子羚和吳卓羲樣子好青澀，姚子羚指原來二人對上一次合作已經十五年年，時光飛逝﹗
網民大讚41歲姚子羚愈大愈靚
姚子羚留言「當年的《酒店風雲》的Chloe和三表哥，到今日《飛虎3壯志英雄》默契依舊，今晚這位三表哥將會營救綁架的杜小姐」網民對姚子羚和吳卓羲在《酒店風雲》的演出印象深刻，劇中飾演鄭可兒和吳卓羲飾演的王啟傑是一對沒有血緣的表兄妹，姚子羚喜歡並主動追求吳卓羲，設局上演一場表妹勾引表哥的床戲，向吳卓羲真正喜歡的官恩娜宣示主權，當年睇到觀眾好肉緊﹗
網民留言指姚子羚和吳卓羲在《酒店風雲》的演出是集體回憶，留言大讚現年42歲的吳卓羲樣貌多年不變，又指姚子羚愈來愈靚，大讚她女大十八變：「對眼大咗﹗化妝關係？」、「五官整體上都精緻咗﹗」、「姚子羚靚咗好多，吳唱K就無變樣」、「以前𡃁妹仔，依家女人味靚晒」等。
飛虎3壯志英雄｜姚子羚同吳卓羲拍親熱戲感辛苦
姚子羚早前接受無綫《Star Talk》訪問時，指與吳卓羲相隔多年後再合作，感覺吳卓羲冇乜變「都係大細路，鍾意整古做怪又成日萬歲」，子羚仲話：「隔咗咁多年，我見到佢都係叫阿哥，依家再合作更加親切，好似真哥哥咁﹗」講到劇中不少親熱戲，姚子羚笑言：「因為大家太熟，所以拍感情戲、親熱戲其實好辛苦﹗」
姚子羚女大十八變
姚子羚入行接近廿年，之前myTV SUPER的facebook上載一條名為《同盟‧女神成長日記》，剪輯子羚由出道至今演出的劇集片段，包括：《當四葉草碰上劍尖時》、《與敵同行》、《單戀雙城》、《四個女仔三個BAR》、《實習天使》、《同盟》，讓大家看看何謂「女大十八變」！難怪今日姚子羚貼出和吳卓羲的舊合照，引起咁大迴響﹗
姚子羚大方回應「表哥」改圖
每當姚子羚出現，連帶「表哥」亦會出現。「表哥」是指網民將姚子羚的眼睛擦走妝容，將其改圖至豆豉眼的她。外貌古怪嚇人，但是問到姚子羚會否介意網民此改圖行為，她不但沒有生氣，反之卻完全不介意，非常大方！
keep得非常好
姚子羚現年41歲，絕對唔係十八廿二，不過樣貌身材都keep得非常好，體重100磅、上圍豐滿、23吋蜂腰，再加埋白裡透紅肌膚，少女味又有，女人味亦有！佢亦不時在社交網站post相派福利，大騷fit爆身材！