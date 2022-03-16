飛虎3壯志英雄

姚子羚晒吳卓羲十五年前合照 當年勾引上床好搶fo 網民焦點落在表哥五官上

最新娛聞
東方新地

《飛虎3壯志英雄》中姚子羚同吳卓羲有感情線，近來集中在二人的戲份。姚子羚透露對上一次同吳卓羲拍劇，已經是十五年前的《酒店風雲》，更貼出當年合照對比，令網民勾起不少集體回憶，更大讚姚子羚女大十八變﹗

姚子羚十五年前勾引吳卓羲

《飛虎3壯志英雄》吳卓羲痛失蔡思貝後，因查案埋身姚子羚，由利用她到擦出愛火花，引起網民熱討，大讚二人合襯﹗姚子羚日前貼出和吳卓羲的當年今日的合照，貼出一張2005年拍攝劇集《酒店風雲》劇照，當時廿多歲的姚子羚和吳卓羲樣子好青澀，姚子羚指原來二人對上一次合作已經十五年年，時光飛逝﹗

飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
姚子羚和吳卓羲在《飛虎3壯志英雄》中有感情線﹗（圖片來源：FB＠姚子羚）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
姚子羚與吳卓羲十五年前合作《酒店風雲》。（圖片來源：FB＠姚子羚）

網民大讚41歲姚子羚愈大愈靚

姚子羚留言「當年的《酒店風雲》的Chloe和三表哥，到今日《飛虎3壯志英雄》默契依舊，今晚這位三表哥將會營救綁架的杜小姐」網民對姚子羚和吳卓羲在《酒店風雲》的演出印象深刻，劇中飾演鄭可兒和吳卓羲飾演的王啟傑是一對沒有血緣的表兄妹，姚子羚喜歡並主動追求吳卓羲，設局上演一場表妹勾引表哥的床戲，向吳卓羲真正喜歡的官恩娜宣示主權，當年睇到觀眾好肉緊﹗

飛虎3壯志英雄 姚子羚IG留言
姚子羚IG留言（圖片來源：IG＠elaine_yiu）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
《酒店風雲》姚子羚勾引吳卓羲上床，更趁佢瞓著，幫佢聽電話﹗（圖片來源：《酒店風雲》截圖）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
成功透過電話向官恩娜宣示主權的姚子羚好得戚﹗（圖片來源：《酒店風雲》截圖）

網民留言指姚子羚和吳卓羲在《酒店風雲》的演出是集體回憶，留言大讚現年42歲的吳卓羲樣貌多年不變，又指姚子羚愈來愈靚，大讚她女大十八變：「對眼大咗﹗化妝關係？」、「五官整體上都精緻咗﹗」、「姚子羚靚咗好多，吳唱K就無變樣」、「以前𡃁妹仔，依家女人味靚晒」等。

飛虎3壯志英雄｜姚子羚同吳卓羲拍親熱戲感辛苦

姚子羚早前接受無綫《Star Talk》訪問時，指與吳卓羲相隔多年後再合作，感覺吳卓羲冇乜變「都係大細路，鍾意整古做怪又成日萬歲」，子羚仲話：「隔咗咁多年，我見到佢都係叫阿哥，依家再合作更加親切，好似真哥哥咁﹗」講到劇中不少親熱戲，姚子羚笑言：「因為大家太熟，所以拍感情戲、親熱戲其實好辛苦﹗」

飛虎3壯志英雄 吳卓羲痛失蔡思貝，投入工作，卻在查案時與姚子羚擦出愛火，網民指接受唔到﹗
姚子羚同吳卓羲在《飛虎3壯志英雄》有不少親熱鏡頭﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 姚子羚相隔十五年再同吳卓羲合照，多年來私底下都稱呼對方做阿哥﹗
姚子羚相隔十五年再同吳卓羲合作，多年來私底下都稱呼對方做阿哥﹗（圖片來源：微博＠姚子羚）
飛虎3壯志英雄 《飛虎3壯志英雄》吳卓羲因為想調查奸角郭晉安，而埋身其妹妹姚子羚，點知查案變媾女﹗
《飛虎3壯志英雄》吳卓羲因為想調查奸角郭晉安，而埋身其妹妹姚子羚，點知查案變媾女﹗（圖片來源：微博＠姚子羚）

姚子羚女大十八變

姚子羚入行接近廿年，之前myTV SUPER的facebook上載一條名為《同盟‧女神成長日記》，剪輯子羚由出道至今演出的劇集片段，包括：《當四葉草碰上劍尖時》、《與敵同行》、《單戀雙城》、《四個女仔三個BAR》、《實習天使》、《同盟》，讓大家看看何謂「女大十八變」！難怪今日姚子羚貼出和吳卓羲的舊合照，引起咁大迴響﹗

飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
姚子羚在《當四葉草碰上劍尖時》戴上眼鏡，矇矇眼，樣子清純可愛。（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
姚子羚在《與敵同行》同郭晉安演對手戲，帶點青澀。（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 姚子羚 吳卓羲
姚子羚之後在《單戀雙城》跟陳展鵬合演情侶！（圖片來源：TVB）

姚子羚大方回應「表哥」改圖

每當姚子羚出現，連帶「表哥」亦會出現。「表哥」是指網民將姚子羚的眼睛擦走妝容，將其改圖至豆豉眼的她。外貌古怪嚇人，但是問到姚子羚會否介意網民此改圖行為，她不但沒有生氣，反之卻完全不介意，非常大方！

飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚大方回應「表哥」改圖！
飛虎3壯志英雄 姚子羚
呢張「表哥」改圖，真係樣衰又抵死，難得姚子羚唔介意！
飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚「表哥」改圖仲有呢張﹗

keep得非常好

姚子羚現年41歲，絕對唔係十八廿二，不過樣貌身材都keep得非常好，體重100磅、上圍豐滿、23吋蜂腰，再加埋白裡透紅肌膚，少女味又有，女人味亦有！佢亦不時在社交網站post相派福利，大騷fit爆身材！

飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚依然好索⋯
飛虎3壯志英雄 姚子羚
自知身形靚，姚子羚都開心些牙！

晒水著

飛虎3壯志英雄 41歲姚子羚船P晒水著﹗依然咁索﹗
41歲姚子羚船P晒水著﹗依然咁索﹗（圖片來源：FB＠姚子羚）
飛虎3壯志英雄 姚子羚
有腰有胸有身材，男士至愛！

飛虎3壯志英雄

爆Fit一世秘訣

姚子羚咁Fit，點都有啲瘦身秘訣，佢經常跑步、行山，又會同胡說八道會一班姊妹做gym，實行健康人生。

飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚原來都係大奶奶⋯
飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚皮膚白滑，遊船河都唔怕曬黑！
飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚呢個影后真係正⋯

飛虎3壯志英雄 姚子羚

睡前必做⋯

飲食方面，子羚就話自己堅持每餐只食七成飽，亦奉行少食多餐，宵夜都只食菜。佢仲有一個秘訣，就係臨訓前飲一壺湯，有冇用，睇子羚的身型就知！

飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚同姐妹胡定欣齊齊做運動。
飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚同姐妹李施嬅、胡蓓蔚一齊跑步放狗。
飛虎3壯志英雄 姚子羚
姚子羚更會玩越野單車呢！

撰文：東方新地圖片來源：FB＠姚子羚、《酒店風雲》截圖、《飛虎3壯志雄心》截圖

讀者留言

熱門文章

 