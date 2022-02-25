河國榮

飛虎3壯志英雄｜河國榮未打疫苗趕歎「最後堂食」 計劃種菜稱對生活無影響

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「疫苗通行證」由周四（2月24日）起正式實施，12歲或以上市民必須至少接種一劑新冠疫苗，才能進入食肆、商場、超市、街市等23類場所，堅持不打疫苗的外籍藝人河國榮，連日來就上載了多張在餐廳進食的相片，趕歎「最後堂食」！

河國榮：我揀自由

河國榮由澳洲來港發展至今已有近35年，近年來河國榮曾患上抑鬱症和胃酸倒流等病，2017年又患上基底細胞癌，其後又因心律不正先後做過兩次手術，又為照料患上骨癌的愛犬，欠下朋友加卡數逾80萬。早前他在社交網表示無打算接種新冠疫苗，當時他說：「打針最終嘅後果不堪設想。我揀自由。我揀健康。二月尾後唔可以再享受堂食。that’s ok。依家享受多啲先。」

河國榮 河國榮連日來日日外出用膳，享受「最後堂食」。
河國榮連日來日日外出用膳，享受「最後堂食」。（圖片來源：[email protected] 河國榮）
河國榮 去酒樓又去茶餐廳。
去酒樓又去茶餐廳。（圖片來源：[email protected] 河國榮）

選擇外賣 計劃種菜

因此河國榮連日來都外出享受「最後堂食」，地點包括茶餐廳及酒樓等，日前他接受傳媒訪問，講到未打疫苗不能進入食肆、超市及商場等地方，他指現階段對他的生活並無太大影響，因為他可以買外賣及到士多購買生活所需物品，又呼籲大家要支持中小企業。他早前又在訪問中透露最近正計劃用花盆學種菜，打算種薯仔、蕃茄、生菜等，不過因為種子怕凍，所以要待天氣回暖後才可以開始種。

河國榮 河國榮話之後會買外賣返屋企食。
河國榮話之後會買外賣返屋企食。（圖片來源：[email protected] 河國榮）
河國榮 河國榮早前都有趕在戲院被闗閉前去睇戲。
河國榮早前都有趕在戲院被闗閉前去睇戲。（圖片來源：[email protected] 河國榮）

2019年簽入邵氏

來自澳洲昆士蘭的河國榮（Gregory Rivers）現年56歲，曾在TVB拍劇20年，至08年離巢，期間一直未能擔當主角，只與喬寶寶、布韋傑等一同被封為TVB「御用鬼佬」。近年河國榮除演出舞台劇、粵劇和接拍廣告外，又曾參演過《綠豆》、《詭探》、《Reboot》等ViuTV劇集，直到2019年他簽入邵氏。

河國榮 年輕時的河國榮曾在1990年電視劇《我本善良》中，扮演一位英國警司。
年輕時的河國榮曾在1990年電視劇《我本善良》中，扮演一位英國警司。（圖片來源：《我本善良》截圖）
河國榮 非常靚仔！
非常靚仔！（圖片來源：《我本善良》截圖）
河國榮 河國榮曾在《綠豆》中客串飾演重案組探員，放蛇捉林保怡這個Uber司機。
河國榮曾在《綠豆》中客串飾演重案組探員，放蛇捉林保怡這個Uber司機。（圖片來源：《綠豆》截圖）
河國榮 河國榮來港至今已有近35年。
河國榮曾透露因讀書時聽到張國榮的歌曲，自此愛上廣東歌，同時亦間接影響到他長大後，決心放棄成長地的生活，從澳洲到香港闖一闖，由於英文名Gregory發音似「國榮」，索性改埋同偶像同名。（圖片來源：新傳媒照片庫）
河國榮 布偉傑
(左起) 布偉傑、河國榮及喬寶寶三位「外國人」都已離開TVB。（圖片來源：新傳媒照片庫）
河國榮 2019年，河國榮仲同J. Arie雷深如）上契做父女！
2019年，河國榮仲同J. Arie（雷深如）上契做父女！（圖片來源：[email protected] 河國榮）

《飛虎3》演金融大佬

簽入邵氏後，河國榮暫時只參演過近日正於無綫翡翠台播出的邵氏劇《飛虎3壯志英雄》，在劇中飾演反派角色羅智勇，是個幫犯罪組織開地下賬戶洗黑錢的金融集團主席，全劇都著得西裝骨骨。好多網民都話難得再見到河國榮現身TVB熒幕，其實早前他亦曾與王敏德、何慈茵等《飛虎3》拍檔，一齊上過TVB節目《思家大戰》做嘉賓。

河國榮 過往河國榮經常在無綫警匪劇中擔任外籍警隊高層，今次在《飛虎3壯志英雄》中，他難得飾演大反派。
過往河國榮經常在無綫警匪劇中擔任外籍警隊高層，今次在《飛虎3壯志英雄》中，他難得飾演大反派。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
河國榮 河國榮早前曾與王敏德、何慈茵等《飛虎3》拍檔，一齊上TVB節目《思家大戰》做嘉賓。
河國榮早前曾與王敏德、何慈茵等《飛虎3》拍檔，一齊上TVB節目《思家大戰》做嘉賓。（圖片來源：《思家大戰》截圖）
河國榮 仲有客串演出的易宇航。
仲有客串演出的易宇航。（圖片來源：《思家大戰》截圖）
河國榮 在遊戲中和河國榮打對台的王敏德，戴住黑超上陣，勁chok。
在遊戲中和河國榮打對台的王敏德，戴住黑超上陣，勁chok。（圖片來源：《思家大戰》截圖）

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仲有河國榮上《思家大戰》做嘉賓：

撰文：東方新地圖片來源：[email protected] 河國榮、《飛虎3壯志英雄》劇照、[email protected]思家大戰、新傳媒照片庫影片來源：[email protected][email protected]思家大戰

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