飛虎3壯志英雄｜河國榮未打疫苗趕歎「最後堂食」 計劃種菜稱對生活無影響
河國榮：我揀自由
河國榮由澳洲來港發展至今已有近35年，近年來河國榮曾患上抑鬱症和胃酸倒流等病，2017年又患上基底細胞癌，其後又因心律不正先後做過兩次手術，又為照料患上骨癌的愛犬，欠下朋友加卡數逾80萬。早前他在社交網表示無打算接種新冠疫苗，當時他說：「打針最終嘅後果不堪設想。我揀自由。我揀健康。二月尾後唔可以再享受堂食。that’s ok。依家享受多啲先。」
選擇外賣 計劃種菜
因此河國榮連日來都外出享受「最後堂食」，地點包括茶餐廳及酒樓等，日前他接受傳媒訪問，講到未打疫苗不能進入食肆、超市及商場等地方，他指現階段對他的生活並無太大影響，因為他可以買外賣及到士多購買生活所需物品，又呼籲大家要支持中小企業。他早前又在訪問中透露最近正計劃用花盆學種菜，打算種薯仔、蕃茄、生菜等，不過因為種子怕凍，所以要待天氣回暖後才可以開始種。
2019年簽入邵氏
來自澳洲昆士蘭的河國榮（Gregory Rivers）現年56歲，曾在TVB拍劇20年，至08年離巢，期間一直未能擔當主角，只與喬寶寶、布韋傑等一同被封為TVB「御用鬼佬」。近年河國榮除演出舞台劇、粵劇和接拍廣告外，又曾參演過《綠豆》、《詭探》、《Reboot》等ViuTV劇集，直到2019年他簽入邵氏。
《飛虎3》演金融大佬
簽入邵氏後，河國榮暫時只參演過近日正於無綫翡翠台播出的邵氏劇《飛虎3壯志英雄》，在劇中飾演反派角色羅智勇，是個幫犯罪組織開地下賬戶洗黑錢的金融集團主席，全劇都著得西裝骨骨。好多網民都話難得再見到河國榮現身TVB熒幕，其實早前他亦曾與王敏德、何慈茵等《飛虎3》拍檔，一齊上過TVB節目《思家大戰》做嘉賓。
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仲有河國榮上《思家大戰》做嘉賓：
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