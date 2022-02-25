飛虎3壯志英雄｜河國榮未打疫苗趕歎「最後堂食」 計劃種菜稱對生活無影響

「疫苗通行證」由周四（2月24日）起正式實施，12歲或以上市民必須至少接種一劑新冠疫苗，才能進入食肆、商場、超市、街市等23類場所，堅持不打疫苗的外籍藝人河國榮，連日來就上載了多張在餐廳進食的相片，趕歎「最後堂食」！