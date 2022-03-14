飛虎3壯志英雄

飛虎3壯志英雄｜蔡思貝甦醒終認愛吳卓羲 一吻放閃下集即死 姚子羚極速補位

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《飛虎3壯志英雄》唯一女飛虎蔡思貝飾演的余曉欣，同男隊友一樣全副武裝衝鋒陷陣，但在第四集與陳豪被困電梯內遭恐怖分子以火箭筒炸，在千鈞一髮陳豪犧牲自己救了蔡思貝一命，但自此蔡思貝戲份都因昏迷在病床上，吳卓羲對她不離不棄，蔡思貝一度醒來卻失憶，再接受腦部手術後一直昏迷，今周終於又返回病床上的蔡思貝和吳卓羲的感情線上…

飛虎3壯志英雄｜16集｜失憶蔡思貝終於記得吳卓羲

蔡思貝昏迷半年來，吳卓羲風雨不改到醫院探望，終於甦醒，曾短暫失憶的蔡思貝，今次終於認得吳卓羲，令吳卓羲歡喜若狂，蔡思貝表示想出外呼吸新鮮空氣，吳卓羲推著輪椅上的蔡思貝，再次表白並問她：「你記唔記得仲欠我一毎答案？其實我一直喺度等﹗」又追問蔡思貝：「係我唔夠好？我達唔到做你男朋友嘅標準？」

飛虎3壯志英雄 蔡思貝昏迷半年終於甦醒﹗
蔡思貝昏迷半年終於甦醒﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 吳卓羲聽到一度失憶的蔡思貝叫佢一聲阿樂，感到好欣慰﹗
吳卓羲聽到一度失憶的蔡思貝叫佢一聲阿樂，感到好欣慰﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

蔡思貝 吳卓羲醫院情深一吻

蔡思貝解釋為因為家庭關係，自小先後被父母離棄，最後承諾照顧她的哥哥，也因吸毒坐監，令她對感情止步﹗最終蔡思貝還是被吳卓羲打動接受他的追求，甜蜜一吻甜到漏﹗正當觀眾等著二人放閃時，以為經歷過生死之後開花結果，卻…

飛虎3壯志英雄 吳卓羲對失憶的蔡思貝不離不棄﹗
蔡思貝話自己死過翻生對人生有不同的看法﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》劇照）
飛虎3壯志英雄 蔡思貝終於接受吳卓羲的追求﹗
蔡思貝終於接受吳卓羲的追求﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》劇照）
飛虎3壯志英雄 吳卓羲一直好冧蔡思貝，到16集終於追到手，情深一吻，觀眾叫好﹗
吳卓羲一直好冧蔡思貝，到16集終於追到手，情深一吻，觀眾叫好，點知…（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）

飛虎3壯志英雄｜17集｜蔡思貝突然病危

吳卓羲因衰衝動擅自開槍擊斃Leo，遭上司責問時突然辭職，離開飛虎隊的吳卓羲原來有更重要任務，潛入杜文彬（郭晉安飾）的醫藥公司擔任保安顧問，並向郭晉安指出其公司保安系統漏洞，借升級之利從中取得許可權去深入調查﹗吳卓羲在偷聽杜文彬和許森（梁競徽飾）對話時，在關鍵時候收到醫院消息，指蔡思貝病情突然危殆﹗吳卓羲趕去醫院時，蔡思貝奄然而逝，吳卓羲傷心欲絕，以為排除萬難、經歷生死可以同蔡思貝一起，悲憫痛哭﹗

飛虎3壯志英雄 吳卓羲䞡去醫院時...
吳卓羲趕去醫院時…（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 已經...
已經…（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 吳卓羲對住蔡思貝話：「早幾日仲好好哋﹗」
吳卓羲對住蔡思貝話：「早幾日仲好好哋﹗」（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 勁傷心，吳卓羲同觀眾都以為可以同蔡思貝開花結果﹗
勁傷心，吳卓羲同觀眾都以為可以同蔡思貝開花結果﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）
飛虎3壯志英雄 喊到收唔到聲﹗
喊到收唔到聲﹗（圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖）

吳卓羲利用姚子羚查案 擦出愛火花

吳卓羲為了查案接近杜文彬妹妹杜文盈（姚子羚飾），希望調查案件，不但得到姚子羚兄妹信任，更與姚子羚的感情產生微妙變化，到劇集尾聲時更成為真情侶﹗在劇中唔使孤獨，總算坎坷過後有艇搭，不過就有網民不滿劇情安排吳卓羲同姚子羚做一對，留言：「阿樂前半如此用情專一，竟然那麼容易拋開舊情接受另一段情﹗」、「吳卓羲最真實的寫照，哈哈﹗」、「吳卓羲同蔡思貝比較合襯﹗」、「這個警察太衝動，那麼容易色心起，愛上敵方妹妹﹗」等。

飛虎3壯志英雄 吳卓羲痛失蔡思貝，投入工作，卻在查案時與姚子羚擦出愛火，網民指接受唔到﹗
吳卓羲痛失蔡思貝，投入工作，卻在查案時與姚子羚擦出愛火，網民指接受唔到﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 蔡思貝的離世，原來是為鋪排姚子羚登場，在劇集尾聲終成戀人﹗
蔡思貝的離世，原來是為鋪排姚子羚登場，在劇集尾聲終成戀人﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 吳卓羲埋身姚子羚，成功進入郭晉安的實驗室﹗
吳卓羲埋身姚子羚，成功進入郭晉安的實驗室﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

郭晉安透露實驗室真相

另一邊廂在梁競徽追問郭晉安當年實驗室資料一事，郭晉安向他透露當年實驗室曾發生意外，自此被封鎖，並停止化學物抗素劑的研究，並指當年研究主管蕭正楠在事故後，神秘失蹤，至今下落不明…

飛虎3壯志英雄 郭晉安向梁競徽講出當年蕭正楠離開實驗室真相﹗
郭晉安向梁競徽講出當年蕭正楠離開實驗室真相﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

梁競徽是羅樂林私生子

羅樂林的公司遭揭發，梁競徽竟然是羅樂林私生子﹗而蕭正楠被S Team找到下落，卻被內鬼協助逃走，羅孝勇被逼中止交易並離開香港，苗僑偉亦懷疑是內鬼所為，並開始懷疑王敏德有古怪…

飛虎3壯志英雄 羅樂林飾集團主席董啟超﹗傅嘉莉JJ為其秘書﹗
羅樂林飾集團主席董啟超﹗傅嘉莉JJ為其秘書﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 傅嘉莉同為梁競徽情人，將為男友出賣羅樂林﹗
傅嘉莉同為梁競徽情人，將為男友出賣羅樂林﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

常見問題

《飛虎3壯志英雄》蔡思貝將因咩事而死?

《飛虎3壯志英雄》第16集講到蔡思貝昏迷半年後終於醒來，點知第17集蔡思貝突然病危…即睇詳情

《飛虎3壯志英雄》吳卓羲與姚子羚會在一起嗎?

《飛虎3壯志英雄》吳卓羲利用姚子羚查案，到劇集尾聲先會成為情侶…即睇詳情

撰文：東方新地圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖、《飛虎3壯志雄心》劇照

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