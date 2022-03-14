飛虎3壯志英雄｜蔡思貝甦醒終認愛吳卓羲 一吻放閃下集即死 姚子羚極速補位
飛虎3壯志英雄｜16集｜失憶蔡思貝終於記得吳卓羲
蔡思貝昏迷半年來，吳卓羲風雨不改到醫院探望，終於甦醒，曾短暫失憶的蔡思貝，今次終於認得吳卓羲，令吳卓羲歡喜若狂，蔡思貝表示想出外呼吸新鮮空氣，吳卓羲推著輪椅上的蔡思貝，再次表白並問她：「你記唔記得仲欠我一毎答案？其實我一直喺度等﹗」又追問蔡思貝：「係我唔夠好？我達唔到做你男朋友嘅標準？」
蔡思貝 吳卓羲醫院情深一吻
蔡思貝解釋為因為家庭關係，自小先後被父母離棄，最後承諾照顧她的哥哥，也因吸毒坐監，令她對感情止步﹗最終蔡思貝還是被吳卓羲打動接受他的追求，甜蜜一吻甜到漏﹗正當觀眾等著二人放閃時，以為經歷過生死之後開花結果，卻…
飛虎3壯志英雄｜17集｜蔡思貝突然病危
吳卓羲因衰衝動擅自開槍擊斃Leo，遭上司責問時突然辭職，離開飛虎隊的吳卓羲原來有更重要任務，潛入杜文彬（郭晉安飾）的醫藥公司擔任保安顧問，並向郭晉安指出其公司保安系統漏洞，借升級之利從中取得許可權去深入調查﹗吳卓羲在偷聽杜文彬和許森（梁競徽飾）對話時，在關鍵時候收到醫院消息，指蔡思貝病情突然危殆﹗吳卓羲趕去醫院時，蔡思貝奄然而逝，吳卓羲傷心欲絕，以為排除萬難、經歷生死可以同蔡思貝一起，悲憫痛哭﹗
吳卓羲利用姚子羚查案 擦出愛火花
吳卓羲為了查案接近杜文彬妹妹杜文盈（姚子羚飾），希望調查案件，不但得到姚子羚兄妹信任，更與姚子羚的感情產生微妙變化，到劇集尾聲時更成為真情侶﹗在劇中唔使孤獨，總算坎坷過後有艇搭，不過就有網民不滿劇情安排吳卓羲同姚子羚做一對，留言：「阿樂前半如此用情專一，竟然那麼容易拋開舊情接受另一段情﹗」、「吳卓羲最真實的寫照，哈哈﹗」、「吳卓羲同蔡思貝比較合襯﹗」、「這個警察太衝動，那麼容易色心起，愛上敵方妹妹﹗」等。
郭晉安透露實驗室真相
另一邊廂在梁競徽追問郭晉安當年實驗室資料一事，郭晉安向他透露當年實驗室曾發生意外，自此被封鎖，並停止化學物抗素劑的研究，並指當年研究主管蕭正楠在事故後，神秘失蹤，至今下落不明…
梁競徽是羅樂林私生子
羅樂林的公司遭揭發，梁競徽竟然是羅樂林私生子﹗而蕭正楠被S Team找到下落，卻被內鬼協助逃走，羅孝勇被逼中止交易並離開香港，苗僑偉亦懷疑是內鬼所為，並開始懷疑王敏德有古怪…
常見問題
《飛虎3壯志英雄》蔡思貝將因咩事而死?
《飛虎3壯志英雄》第16集講到蔡思貝昏迷半年後終於醒來，點知第17集蔡思貝突然病危…即睇詳情
《飛虎3壯志英雄》吳卓羲與姚子羚會在一起嗎?
《飛虎3壯志英雄》吳卓羲利用姚子羚查案，到劇集尾聲先會成為情侶…即睇詳情