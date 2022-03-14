飛虎3壯志英雄｜蔡思貝甦醒終認愛吳卓羲 一吻放閃下集即死 姚子羚極速補位

《飛虎3壯志英雄》唯一女飛虎蔡思貝飾演的余曉欣，同男隊友一樣全副武裝衝鋒陷陣，但在第四集與陳豪被困電梯內遭恐怖分子以火箭筒炸，在千鈞一髮陳豪犧牲自己救了蔡思貝一命，但自此蔡思貝戲份都因昏迷在病床上，吳卓羲對她不離不棄，蔡思貝一度醒來卻失憶，再接受腦部手術後一直昏迷，今周終於又返回病床上的蔡思貝和吳卓羲的感情線上…