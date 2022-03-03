飛虎3壯志英雄｜陳瀅黃宗澤酒後亂性床戲成熱搜：自稱經驗淺多得對手教路
《飛虎3壯志英雄》陳瀅、黃宗澤被編入S小隊孖住行動
《飛虎3壯志英雄》飾演張嘉軒的黃宗澤與與飾演何家寶的陳瀅 一個是飛虎精英，一個是高級督察，本來毫無交集，因為一次特殊任務，兩個被同時編入S小隊，並且被分配到同一組，第一次任務，二人為避開罪犯而女上男下匿在沙發後，因為呢次親密接觸，關係開始產生微妙變化﹗
飛虎3壯志英雄｜第八集｜陳瀅性感中空裝潛入罪犯豪宅
第八集（2日）陳瀅和黃宗澤再次孖住行動，由於鎖定羅智勇(河國榮飾)掌握重要資料，趁著河國榮在豪宅開派對時潛入，陳瀅假扮東亞犯罪家族成員與訛稱其保鏢的和黃宗澤齊齊潛入派對中﹗
黃宗澤負責到地下室去獲取相關資料，同時配合作性感打扮陳瀅，由她去色誘河國榮以取得指紋來解開密碼。
飛虎3壯志英雄｜第九集｜陳瀅身份敗露速逃
第九集（3日）陳瀅最後成功獲取指紋後欲離開，卻被河國榮從後追上糾纏，黃宗澤為救陳瀅甩身， 令身份敗露，最後在混亂中雙雙狂奔逃亡，最後由上司馬德鐘親自支援接走﹗由於身份敗露，陳瀅相當自責，在眾人前把責任歸咎自己身上，雖然張兆輝指是團體精神請她不要自責，但陳瀅心情仍然極差﹗
陳瀅主動約黃宗澤飲酒
陳瀅在停車場遇到黃宗澤，主動邀請去飲番杯，陳瀅一來自責令行動失敗，二來又因被罪犯河國榮摸勻全身感到好委屈，黃宗澤即安慰她，然後大家開始傾工作以外的話題，陳瀅一開始便問黃宗澤拍過幾多次拖，陳瀅不停自隊烈酒，最後酒後糊塗…
酒後亂性 陳瀅唔負責任﹗？
鏡頭一轉陳瀅和黃宗澤赤裸在床上，陳瀅睡眼惺忪和黃宗澤對上眼，陳瀅表現冷靜問對方：「喺你屋企定我屋企﹗」反而黃宗澤一臉尷尬不知所措，並趁陳瀅去洗手間時，火速穿上衣服，陳瀅整理衣服後講聲再見便瀟灑走人，但黃宗澤表現極怕醜﹗呢段床戲在微博成為熱搜，成為劇中焦點之一﹗
陳瀅自爆同黃宗澤未熟就拍床戲好尷尬
陳瀅曾在訪問中指這場床戲令她好尷尬，為了營造赤裸效果，只能有限度打底，陳瀅指自己經驗淺，加上這場是開劇初便拍攝，跟對手黃宗澤未太熟絡，所以表現怕醜，更指諗番起都仲覺得尷尬，幸好前輩黃宗澤從旁教路﹗
黃宗澤親自教路
劇集官方微博曾公布陳瀅和黃宗澤拍攝這段床戲的幕後花絮，二人赤裸睡在床上，陳瀅躺在黃宗澤臂彎，並由導演及黃宗澤親自教路，導演指陳瀅起床動作過大，教她要像剛睡醒的狀態﹗黃宗澤就話：「你當係有啲頭痛諸如此類，就係醉醉哋咁﹗」拍完這幕鏡頭，黃宗澤搞笑話：「我畀佢食咗，個樣幾無辜。」
黃宗澤和陳瀅在劇中曖昧多時，到劇集尾聲才真正拍拖，黃宗澤曾透露還有激吻戲，大家拭目以待﹗
陳瀅為完成任務犧牲任人摸
陳瀅、黃宗澤擦出愛火花 劇集尾聲先正式拍拖
常見問題
陳瀅的床戲由黃宗澤親自教路?
陳瀅透露這場床戲感到非常尷尬，指自己經驗淺，跟對手黃宗澤未太熟絡，於是…即睇詳情
陳瀅黃宗澤的酒後床戲何時播出?
劇情講述陳瀅於行動成功後，邀請黃宗澤外出飲酒，即將於3月3日第九集播出…即睇6-10集劇情劇透