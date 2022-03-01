飛虎3壯志英雄

飛虎3壯志英雄｜黃庭鋒、郭子豪演年輕版三哥陳豪 被力捧做新五虎？

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《飛虎 3壯志英雄》劇情以「「飛虎五兄弟」為主軸之一，不少劇情均圍繞許俊飛(苗僑偉飾)、范少鋒(陳豪飾)、張偉樺(張兆輝飾)、展博文(馬德鐘飾)及高忠成(丁子朗飾年輕版)發展，分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪以及角色英年早逝的丁子朗同樣亮眼﹗

飛虎3壯志英雄｜兄弟反目 陳豪墓前化解恩怨

原本為好兄弟的五人，許俊飛(苗僑偉飾)、范少鋒(陳豪飾)、張偉樺(張兆輝飾)、展博文(馬德鐘飾)及高忠成(丁子朗飾年輕版)，因高忠成在十五年前一次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來，直到范少鋒被火箭炮炸死英勇殉職，在墓前餘下的「三虎」才再度合體，最終成功放下昔日恩怨情仇、並共同阻止化武病毒在香港蔓延。苗僑偉、陳豪、張兆輝、馬德鐘，四大型男好戲，觀眾大叫精彩。

飛虎3壯志英雄 陳豪被恐怖分子以火箭筒炸死，殉職葬浩園﹗
陳豪被恐怖分子以火箭筒炸死，殉職葬浩園﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 昔日兄弟反目後，再次聚頭竟在陳豪墓前，三哥苗僑偉及馬德鐘登場﹗
昔日兄弟反目後，再次聚頭竟在陳豪墓前，三哥苗僑偉及馬德鐘登場﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪以及角色英年早逝的丁子朗(飾高忠成)表現同樣亮眼，五位小鮮肉皆為上位小生，被網民封為「新五虎」，近來備受無綫力奉。

飛虎3壯志英雄 年輕版飛虎五兄弟，左起郭子豪、黃庭鋒、丁子朗、吳偉豪、周嘉洛。
年輕版飛虎五兄弟，左起郭子豪、黃庭鋒、丁子朗、吳偉豪、周嘉洛。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 當年嘅五兄弟，最後得番三個...
當年嘅五兄弟，最後得番三個…（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 年輕版飛虎五兄弟都好有型。上排左起郭子豪、黃庭鋒、周嘉洛;下排左起吳偉豪、丁子朗)
年輕版飛虎五兄弟都好有型。(上排左起郭子豪、黃庭鋒、周嘉洛，下排左起吳偉豪、丁子朗)（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

丁子朗奪「飛躍」獎 擔正男一

現年 24 歲的丁子朗。勇奪 2016 年香港先生亞軍的他，轉眼已在無綫奮鬥了接近六年，更曾四度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，直至今年打破「齋提名」宿命與羅天宇齊齊獲獎。

飛虎3壯志英雄 15 年前一次行動。
十五年前一次行動。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 許俊飛因為唔聽高忠成指令，高忠成在這次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來 。
許俊飛因為唔聽高忠成指令，高忠成在這次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來 。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

三劇排住上

獲得「男飛躍」外，丁子朗首個處男擔正劇集《青春不要臉》亦於今年剛播畢，在劇中以周星馳為藍本、飾演齊輕舟的他演出備受好評，除被指進步不少，劇中與戴祖儀的感情線亦為人津津樂道。與周嘉洛一樣，丁丁手頭上也有三部作品尚未推出，包括《金宵大廈 2》、《法證先鋒 V》及《法言人》。

飛虎3壯志英雄 丁子朗飾演嘅角色，十五年前殉職。
丁子朗飾演嘅角色，十五年前殉職。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 丁子朗喺《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲得「飛躍進步男藝員」。
丁子朗喺《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲得「飛躍進步男藝員」。（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 丁子朗依家先24歲，前途無限。
丁子朗依家先24歲，前途無限。（圖片來源：IG＠karl_ting）

年輕版苗僑偉｜黃庭體育主持出身 北京採訪「冬奧」

現年 33 歲的黃庭鋒，16 年憑主持《體育世界》入行。由於外表夠陽光、笑容夠燦爛，庭鋒近年人氣一直直線攀升，繼之前在《把關者們》飾演的消防員角色殉職搞喊網民兼獲讚好戲。黃庭鋒早前出發到北京為冬奧擔任外景主持，亦因高水準的專業表現獲得好評，尤其當他因不敵-30 度低溫加高山反應暈倒送院後，仍不忘於清醒後在 IG 報平安並表示「會堅持到最後」。

飛虎3壯志英雄 黃庭鋒飾演年輕版苗僑偉。
黃庭鋒飾演年輕版三哥苗僑偉。 （圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）

感激三哥教誨

黃庭鋒便於 IG 上載與苗僑偉(三哥)合照，並留言:「入行之後都做左(咗)唔少年輕版既(嘅)角色，揣摩同模仿一個前輩既(嘅)性格同特徵係好有趣既(嘅)一件事。但要做到三哥既(嘅)獨特眼神同神情，可以話係人生好大既(嘅)難題，感謝你再次提醒我『每個人都係獨一無二』的。」

飛虎3壯志英雄 黃庭鋒向三哥集郵﹗
黃庭鋒向三哥集郵﹗（圖片來源：IG＠tingfung0602）
飛虎3壯志英雄 型佬三哥﹗
型佬三哥﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 黃庭鋒早前被派去擔任北京冬奧做外景主持，成功訪問到谷愛凌及羽生結弦等世界級運動員﹗
黃庭鋒早前被派去擔任北京冬奧做外景主持，成功訪問到谷愛凌及羽生結弦等世界級運動員﹗（圖片來源：IG＠tingfung0602）
飛虎3壯志英雄 黃庭鋒不敵-30度低溫同埋高山反應，暈倒送院﹗
黃庭鋒不敵-30度低溫同埋高山反應，暈倒送院﹗（圖片來源：IG＠tingfung0602）
飛虎3壯志英雄 黃庭鋒在《萬千星輝賀台慶 2018》奪得 51 萬元大獎。
黃庭鋒在《萬千星輝賀台慶 2018》奪得 51 萬元大獎。（圖片來源：TVB）

首擔男一 與湯洛雯調情

主持出身的庭鋒，近年劇集演出亦愈接愈多，手頭上未推出作品共有四部,包括《超能使者》、《雙生陌生人》、《法證先鋒 V》及《OPM》，其中《OPM》更是其首度升呢男一作品。

飛虎3壯志英雄 黃庭鋒喺新劇《OPM》擔正,同女主角湯洛雯有唔少對手戲。
黃庭鋒喺新劇《OPM》擔正,同女主角湯洛雯有唔少對手戲。（圖片來源：TVB）

年輕版陳豪｜郭子豪爆肌選健美先生 最多瓣數

健美馳名的 31 歲郭子豪，早前在台慶劇《十月初五的月光》中憑金勝一角獲讚演技有進步，其手頭上未推出作品則有《金宵大廈 2》、《超能使者》及《隱形戰隊》，除了演藝路，郭子豪早前又孖住好友何廣沛及方紹聰投資 6 位數字搞製作公司，並開設 Youtube 頻道吸 Likes，可謂百足咁多爪。

飛虎3壯志英雄 郭子豪飾演年輕版陳豪﹗
郭子豪飾演年輕版陳豪﹗（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 陳豪
陳豪（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 郭子豪曾參加健美先生並奪得冠軍，他在IG寫道：「2017-2018 我好開心亦冇後悔過做了人生這樣瘋狂的事，參加健美比賽而得到冠軍。」
郭子豪曾參加健美先生並奪得冠軍，他在IG寫道：「2017-2018 我好開心亦冇後悔過做了人生這樣瘋狂的事，參加健美比賽而得到冠軍。」（圖片來源：IG＠arnoldkwokk）

年輕版張兆輝｜周嘉洛「離家」後劇接不停

現年 26 歲的周嘉洛憑處境劇《愛回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，並憑該角於 2019 年《萬千星輝頒獎典禮》中奪最佳男配角。直到去年、年僅 25 歲的周嘉洛已正式升呢男一接拍《痞子殿下》，之後緊接再於劇集《四十二章經》中擔任第二男主角，該劇煞科後又隨即於新劇《回歸》擔任重要角色，受重視程度可見一斑。

飛虎3壯志英雄 周嘉洛飾演張兆輝年輕版。
周嘉洛飾演張兆輝年輕版。（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》截圖）
飛虎3壯志英雄 張兆輝
張兆輝（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）
飛虎3壯志英雄 周嘉洛喺《萬千星輝頒獎典禮 2019》奪得「最佳男配角」。
周嘉洛喺《萬千星輝頒獎典禮 2019》奪得「最佳男配角」。（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 周嘉洛其實幾大隻﹗
周嘉洛其實幾大隻﹗（圖片來源：IG＠kalok_）

年輕版馬神｜吳偉豪演「朱凌凌」入屋

現年 23 歲的吳偉豪為五人中最年輕,早前憑《愛回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋，最近除夥拍好兄弟周嘉洛拍攝《回歸》外，手頭上未推出作品還有《有種好男人》，潛力亦是不容忽視。

飛虎3壯志英雄 吳偉豪飾演年輕版馬德鐘，他與周嘉洛同樣因參與《愛回家》而入屋﹗
吳偉豪飾演年輕版馬德鐘，他與周嘉洛同樣因參與《愛回家》而入屋﹗（圖片來源：TVB）
飛虎3壯志英雄 吳偉豪都好健碩。
吳偉豪都好健碩。（圖片來源：IG＠riccong）
飛虎3壯志英雄 馬德鐘
馬德鐘（圖片來源：《飛虎3壯志英雄》劇照）

撰文：東方新地圖片來源：《飛虎3壯志雄心》截圖、《飛虎3壯志雄心》劇照

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