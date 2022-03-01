飛虎3壯志英雄｜黃庭鋒、郭子豪演年輕版三哥陳豪 被力捧做新五虎？
飛虎3壯志英雄｜兄弟反目 陳豪墓前化解恩怨
原本為好兄弟的五人，許俊飛(苗僑偉飾)、范少鋒(陳豪飾)、張偉樺(張兆輝飾)、展博文(馬德鐘飾)及高忠成(丁子朗飾年輕版)，因高忠成在十五年前一次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來，直到范少鋒被火箭炮炸死英勇殉職，在墓前餘下的「三虎」才再度合體，最終成功放下昔日恩怨情仇、並共同阻止化武病毒在香港蔓延。苗僑偉、陳豪、張兆輝、馬德鐘，四大型男好戲，觀眾大叫精彩。
分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪以及角色英年早逝的丁子朗(飾高忠成)表現同樣亮眼，五位小鮮肉皆為上位小生，被網民封為「新五虎」，近來備受無綫力奉。
丁子朗奪「飛躍」獎 擔正男一
現年 24 歲的丁子朗。勇奪 2016 年香港先生亞軍的他，轉眼已在無綫奮鬥了接近六年，更曾四度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，直至今年打破「齋提名」宿命與羅天宇齊齊獲獎。
三劇排住上
獲得「男飛躍」外，丁子朗首個處男擔正劇集《青春不要臉》亦於今年剛播畢，在劇中以周星馳為藍本、飾演齊輕舟的他演出備受好評，除被指進步不少，劇中與戴祖儀的感情線亦為人津津樂道。與周嘉洛一樣，丁丁手頭上也有三部作品尚未推出，包括《金宵大廈 2》、《法證先鋒 V》及《法言人》。
年輕版苗僑偉｜黃庭體育主持出身 北京採訪「冬奧」
現年 33 歲的黃庭鋒，16 年憑主持《體育世界》入行。由於外表夠陽光、笑容夠燦爛，庭鋒近年人氣一直直線攀升，繼之前在《把關者們》飾演的消防員角色殉職搞喊網民兼獲讚好戲。黃庭鋒早前出發到北京為冬奧擔任外景主持，亦因高水準的專業表現獲得好評，尤其當他因不敵-30 度低溫加高山反應暈倒送院後，仍不忘於清醒後在 IG 報平安並表示「會堅持到最後」。
感激三哥教誨
黃庭鋒便於 IG 上載與苗僑偉(三哥)合照，並留言:「入行之後都做左(咗)唔少年輕版既(嘅)角色，揣摩同模仿一個前輩既(嘅)性格同特徵係好有趣既(嘅)一件事。但要做到三哥既(嘅)獨特眼神同神情，可以話係人生好大既(嘅)難題，感謝你再次提醒我『每個人都係獨一無二』的。」
首擔男一 與湯洛雯調情
主持出身的庭鋒，近年劇集演出亦愈接愈多，手頭上未推出作品共有四部,包括《超能使者》、《雙生陌生人》、《法證先鋒 V》及《OPM》，其中《OPM》更是其首度升呢男一作品。
年輕版陳豪｜郭子豪爆肌選健美先生 最多瓣數
健美馳名的 31 歲郭子豪，早前在台慶劇《十月初五的月光》中憑金勝一角獲讚演技有進步，其手頭上未推出作品則有《金宵大廈 2》、《超能使者》及《隱形戰隊》，除了演藝路，郭子豪早前又孖住好友何廣沛及方紹聰投資 6 位數字搞製作公司，並開設 Youtube 頻道吸 Likes，可謂百足咁多爪。
年輕版張兆輝｜周嘉洛「離家」後劇接不停
現年 26 歲的周嘉洛憑處境劇《愛回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，並憑該角於 2019 年《萬千星輝頒獎典禮》中奪最佳男配角。直到去年、年僅 25 歲的周嘉洛已正式升呢男一接拍《痞子殿下》，之後緊接再於劇集《四十二章經》中擔任第二男主角，該劇煞科後又隨即於新劇《回歸》擔任重要角色，受重視程度可見一斑。
年輕版馬神｜吳偉豪演「朱凌凌」入屋
現年 23 歲的吳偉豪為五人中最年輕,早前憑《愛回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋，最近除夥拍好兄弟周嘉洛拍攝《回歸》外，手頭上未推出作品還有《有種好男人》，潛力亦是不容忽視。