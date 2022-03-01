飛虎3壯志英雄｜黃庭鋒、郭子豪演年輕版三哥陳豪 被力捧做新五虎？

《飛虎 3壯志英雄》劇情以「「飛虎五兄弟」為主軸之一，不少劇情均圍繞許俊飛(苗僑偉飾)、范少鋒(陳豪飾)、張偉樺(張兆輝飾)、展博文(馬德鐘飾)及高忠成(丁子朗飾年輕版)發展，分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪以及角色英年早逝的丁子朗同樣亮眼﹗