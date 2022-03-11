飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉火辣造型色誘梁競徽 背後原來有暴力傾向極兇狠！
當大家以為《飛虎3壯志英雄》只係一部槍戰、飛車、爆破、肉搏場面嘅劇集，咁就錯喇！雖然刺激嘅場面佔足大部分，但其實最主要的火辣場面都落在傅嘉莉身上！性感登場的她在劇中迷到梁競徽瘟瘟沌沌，但火辣嘅表面原來只係兇殘嘅表面！
傅嘉莉表面性感內裡兇殘
一襲吊帶紅色晚裝，傅嘉莉（飾JJ）性感現身已經搶盡眼球，作為新一代「御用邪花」，騷Quali色誘對要對手梁競徽（飾許森）當然係手到拿來！傅嘉莉在劇中飾演羅樂林（飾董啟超）的秘書，暗地裡卻執執行著槍擊、嚴刑迫供等任務，性格非常扭曲，及後大反派梁競徽的影響之下會有突破性發展，絕對可以話係傅嘉莉考牌之作！
傅嘉莉做打女受重傷
話晒都係考牌之作，傅嘉莉在劇中亦要應付不少動作場面，2020年劇集拍攝中途更曾在一場槍擊戲時不慎從樓梯滑下，導致右邊肩膊拉傷，及後更在IG分享當傷勢：「這一刻，我以為會甩骹，因為真的很痛，我眼淚立即流出來，但我立即抬頭，不容許自己流眼淚，因為不想弄花妝容要大家等待，攝影師和工作人員擔心我，叫我去檢查和休息，但我不斷說沒事，沒事，我可以的。」除此之外，傅嘉莉亦吃盡苦頭，大腿部分曾一度慘被割傷，一班粉絲都表示心痛。
傅嘉莉落力谷戲
付出咗咁多努力，傅嘉莉都希望自己嘅演出有多啲人睇到，由劇集在內地優先播出至今，傅嘉莉都經常在社交網站上分享自己的生拍攝花絮，日前更將一段收金錄自己「兇殘」樣的片段分享至IG，並寫道：「好開心《飛虎之壯志英雄》，能夠得到很多觀眾的喜愛，這是做演員的我最開心的生日禮物，我會不忘初心繼續做好每一個角色，繼續努力做更好的傅嘉莉。」