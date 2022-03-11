飛虎3壯志英雄｜傅嘉莉火辣造型色誘梁競徽 背後原來有暴力傾向極兇狠！

當大家以為《飛虎3壯志英雄》只係一部槍戰、飛車、爆破、肉搏場面嘅劇集，咁就錯喇！雖然刺激嘅場面佔足大部分，但其實最主要的火辣場面都落在傅嘉莉身上！性感登場的她在劇中迷到梁競徽瘟瘟沌沌，但火辣嘅表面原來只係兇殘嘅表面！