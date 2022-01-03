飛虎3｜傅嘉莉低胸登場太性感？ 疑限奶令被內地平台打格仔
由邵氏兄弟及優酷共同拍攝製作的警匪劇集《飛虎3之壯志英雄》近日於內地熱播，反應熱烈大獲好評。不過有網友就發現，劇集在短片平台忽然見到疑似「限奶令」，當中傅嘉莉一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]飛虎之壯志英雄、[email protected]《飛虎3之壯志英雄》截圖、[email protected]
內地熱播氣勢如虹
由邵氏兄弟國際影業有限公司及優酷訊息技術（北京）有限公司共同拍攝製作的警匪劇集《飛虎3之壯志英雄》，除了集結了一班無綫男神苗僑偉、馬德鐘、陳豪、黃宗澤、吳卓羲、郭晉安、張兆輝等人外，女角方面亦有陳瀅、傅嘉莉、蔡思貝、陳煒、姚子羚、朱晨麗、蔡潔及久未參演影視作品的蔣怡聯合主演，卡士非常強勁，該劇近日於內地平台熱播，氣勢如虹更大獲好評，該劇更加入短片平台出力sell劇。
疑限奶令傅嘉莉被內地平台打格
不過近日有網民發現，劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，當中有TVB新一代「御用邪花」之稱的傅嘉莉，在劇中一段身穿低胸晚裝的場口，更被打格仔處理！原本畫面上不見得有任何問題，但當傅嘉莉一身穿紅色吊帶裙出場，大晒Big爆上圍的誘惑身段時，她的心口位置竟然變得模糊一片，被「捽」走性感畫面，未知是否與內地影視的尺度有關。不少網民表示傅嘉莉這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是她本人身材太好而要打格仔處理實在太可惜。