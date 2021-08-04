飛越木人巷｜TVB發動全台藝人開辦真人騷比賽爭主角之位 游嘉欣 郭柏妍 孔德賢 許家傑 齊爭上位

繼《好聲好戲》和《盛·舞者》後，近日TVB再次舉辦真人騷比賽節目《飛越木人巷》，在通過「綜藝全能」和「戲劇全能」考驗後的勝出者，可以獲得「TVB全能藝人」稱號，成為綜藝節目主持或劇集主角！據知TVB正在召集全台二三線藝人參與這個節目，目前已有「送水輝」許家傑報名參賽，此外一眾小花和小生包括游嘉欣、郭柏妍、黃嘉雯、孔德賢和丁子朗等都話已經準備好參加，一齊力爭上位！

文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、許家傑IG、游嘉欣IG、黃嘉雯IG、郭柏妍IG、孔德賢IG、丁子朗IG