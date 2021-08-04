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飛越木人巷｜TVB發動全台藝人開辦真人騷比賽爭主角之位 游嘉欣 郭柏妍 孔德賢 許家傑 齊爭上位

東方新地 - 娛聞

繼《好聲好戲》和《盛·舞者》後，近日TVB再次舉辦真人騷比賽節目《飛越木人巷》，在通過「綜藝全能」和「戲劇全能」考驗後的勝出者，可以獲得「TVB全能藝人」稱號，成為綜藝節目主持或劇集主角！據知TVB正在召集全台二三線藝人參與這個節目，目前已有「送水輝」許家傑報名參賽，此外一眾小花和小生包括游嘉欣、郭柏妍、黃嘉雯、孔德賢和丁子朗等都話已經準備好參加，一齊力爭上位！

文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、許家傑IG、游嘉欣IG、黃嘉雯IG、郭柏妍IG、孔德賢IG、丁子朗IG

《飛越木人巷》選拔TVB全能藝人

自曾志偉及王祖藍成為TVB高層後，在綜藝節目方面TVB已先後製作過《好聲好戲》和《盛·舞者》兩個真人騷節目，供旗下藝人展現自己配音和跳舞方面的才華，今次的真人騷節目《飛越木人巷》，意在選出在綜藝和戲劇方面都能通過考驗的「全能藝人」，據知TVB日前已開始向旗下藝人展開內部招募，引來不少二三線小花和小生躍躍欲試，希望能爭取到機會升上一線。

早前陳自瑤奪得節目《好聲好戲》冠軍後，獲得為荷里活電影《侏羅紀世界》女主角配音的機會。（圖片來源：陳自瑤IG）
早前陳自瑤奪得節目《好聲好戲》冠軍後，獲得為荷里活電影《侏羅紀世界》女主角配音的機會。（圖片來源：陳自瑤IG）

送水輝許家傑 自稱好有火急報名

在無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「送水輝」成功入屋的許家傑，自爆已報名參賽，他表示希望讓觀眾看到他在「送水輝」以外的其他面貌。他又透露在填報名表的「自我介紹」一欄時，他寫上了自己是09年香港先生，以前跳過拉丁舞，及參加過《舞動奇跡》，而填到「參加原因」時，他就寫上了一句「38歲但仍然好有火嘅演員」，他笑指自己一係唔做，一做就好認真！

許家傑直言若有機會上位做男一，希望能拍攝以籃球或者跳舞作主題的劇集。（圖片來源：許家傑IG）
許家傑直言若有機會上位做男一，希望能拍攝以籃球或者跳舞作主題的劇集。（圖片來源：許家傑IG）
許家傑是09年港男冠軍，又曾參加過《舞動奇跡》。（圖片來源：許家傑IG）
許家傑是09年港男冠軍，又曾參加過《舞動奇跡》。（圖片來源：許家傑IG）

《後生仔》游嘉欣望演古裝劇

去年憑劇集《香港愛情故事》人氣急升的游嘉欣，直言為了累積經驗，會報名參加《飛越木人巷》，她表示自己剛接觸演戲不久，做過的角色不算多，對好多角色都好有興趣，尤其希望演出類似「蒲松齡」一樣的科幻古裝劇。

入行僅三年的游嘉欣自言演出機會不算多，希望能透過節目累積經驗。（圖片來源：游嘉欣IG）
入行僅三年的游嘉欣自言演出機會不算多，希望能透過節目累積經驗。（圖片來源：游嘉欣IG）
今年游嘉欣先後有份參演劇集《刑偵日記》和《青春不要臉》。（圖片來源：游嘉欣IG）
今年游嘉欣先後有份參演劇集《刑偵日記》和《青春不要臉》。（圖片來源：游嘉欣IG）

港姐季軍郭柏妍 演鋼管舞者

去年港姐季軍郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，在正拍攝的新劇《雙生陌生人》中更是主角之一，將和何廣沛有感情線，更會表演跳鋼管舞，有不少發揮機會。她透露如果度到期的話都想參加節目，因為作為一個新演員，她希望有機會去表現自己能力。她又直言好鍾意演戲，任何角色都好想去試，最想試的是空姐的角色，因為她自細已覺得空姐好靚。

最近正密密拍劇的郭柏妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。（圖片來源：郭柏妍IG）
最近正密密拍劇的郭柏妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。（圖片來源：郭柏妍IG）
郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。（圖片來源：郭柏妍IG）
郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。（圖片來源：郭柏妍IG）

港姐冠軍黃嘉雯 渴望演奸角

2019年港姐冠軍黃嘉雯直言選完港姐好耐無試過比賽，因此都想參加節目來挑戰自己，借此得到機會令自己進步。講到若果有機會做女一，黃嘉雯話最想挑戰的角色係好似袁偉豪在《刑偵日記》入面類似的奸角，因為可以令觀眾更想追看角色有何苦衷去做壞事，又可以帶給觀眾新鮮感，此外她又表示一直夢寐以求想做旅遊節目或者飲食節目的主持，更力Sell自己好大膽，上山落水都無問題！

比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯話好欣賞袁偉豪在《刑偵日記》入面飾演的奸角，希望自己都有機會演出反派角色。（圖片來源：黃嘉雯IG）
黃嘉雯話好欣賞袁偉豪在《刑偵日記》入面飾演的奸角，希望自己都有機會演出反派角色。（圖片來源：黃嘉雯IG）

孔德賢直言已收到通知，他亦希望可以參加節目，講到勝出後有機會做男一，他就表示想拍運動題材劇集，做一個勵志的運動員，由不擅長運動到經過一段時間的努力和苦練後，成為一個成功的選手，令觀眾能感受到運動員那份激情，以及「台上一分鐘、台下十年功」的道理。

做《#後生仔傾吓偈》主持而為觀眾認識的孔德賢，去年尾因與廖慧儀傳緋聞而一度人氣插水。（圖片來源：孔德賢IG）
做《#後生仔傾吓偈》主持而為觀眾認識的孔德賢，去年尾因與廖慧儀傳緋聞而一度人氣插水。（圖片來源：孔德賢IG）
孔德賢擅長做運動，早前在《明星運動會》中成為大贏家。（圖片來源：孔德賢IG）
已在今年4月簽約成為無綫「親生仔」的孔德賢擅長做運動，早前在《明星運動會》中勝出多項比賽成為大贏家。（圖片來源：孔德賢IG）

在新劇《青春不要臉》擔正做男主角的丁子朗，表示已收到經理人通知有關節目的消息，自己亦想趁著難得的比賽去挑戰自己，相信參賽後可以在其他同事身上學到更多。

丁子朗是2016年港男亞軍，備受TVB力捧，早前更有份孖住余德丞主演新劇《青春不要臉》。（圖片來源：丁子朗IG）
丁子朗是2016年港男亞軍，備受TVB力捧，早前更有份孖住余德丞主演新劇《青春不要臉》。（圖片來源：丁子朗IG）
據指今次《飛越木人巷》的挑戰不限才能，無論擅長唱歌、跳舞、演戲或者口才好的藝人都可以參加。（圖片來源：丁子朗IG）
據指今次《飛越木人巷》的挑戰不限才能，無論擅長唱歌、跳舞、演戲或者口才好的藝人都可以參加。（圖片來源：丁子朗IG）

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