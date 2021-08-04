飛越木人巷｜TVB發動全台藝人開辦真人騷比賽爭主角之位 游嘉欣 郭柏妍 孔德賢 許家傑 齊爭上位
文：東方新地｜圖：陳自瑤IG、許家傑IG、游嘉欣IG、黃嘉雯IG、郭柏妍IG、孔德賢IG、丁子朗IG
《飛越木人巷》選拔TVB全能藝人
自曾志偉及王祖藍成為TVB高層後，在綜藝節目方面TVB已先後製作過《好聲好戲》和《盛·舞者》兩個真人騷節目，供旗下藝人展現自己配音和跳舞方面的才華，今次的真人騷節目《飛越木人巷》，意在選出在綜藝和戲劇方面都能通過考驗的「全能藝人」，據知TVB日前已開始向旗下藝人展開內部招募，引來不少二三線小花和小生躍躍欲試，希望能爭取到機會升上一線。
送水輝許家傑 自稱好有火急報名
在無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「送水輝」成功入屋的許家傑，自爆已報名參賽，他表示希望讓觀眾看到他在「送水輝」以外的其他面貌。他又透露在填報名表的「自我介紹」一欄時，他寫上了自己是09年香港先生，以前跳過拉丁舞，及參加過《舞動奇跡》，而填到「參加原因」時，他就寫上了一句「38歲但仍然好有火嘅演員」，他笑指自己一係唔做，一做就好認真！
《後生仔》游嘉欣望演古裝劇
去年憑劇集《香港愛情故事》人氣急升的游嘉欣，直言為了累積經驗，會報名參加《飛越木人巷》，她表示自己剛接觸演戲不久，做過的角色不算多，對好多角色都好有興趣，尤其希望演出類似「蒲松齡」一樣的科幻古裝劇。
港姐季軍郭柏妍 演鋼管舞者
去年港姐季軍郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，在正拍攝的新劇《雙生陌生人》中更是主角之一，將和何廣沛有感情線，更會表演跳鋼管舞，有不少發揮機會。她透露如果度到期的話都想參加節目，因為作為一個新演員，她希望有機會去表現自己能力。她又直言好鍾意演戲，任何角色都好想去試，最想試的是空姐的角色，因為她自細已覺得空姐好靚。
港姐冠軍黃嘉雯 渴望演奸角
2019年港姐冠軍黃嘉雯直言選完港姐好耐無試過比賽，因此都想參加節目來挑戰自己，借此得到機會令自己進步。講到若果有機會做女一，黃嘉雯話最想挑戰的角色係好似袁偉豪在《刑偵日記》入面類似的奸角，因為可以令觀眾更想追看角色有何苦衷去做壞事，又可以帶給觀眾新鮮感，此外她又表示一直夢寐以求想做旅遊節目或者飲食節目的主持，更力Sell自己好大膽，上山落水都無問題！
孔德賢直言已收到通知，他亦希望可以參加節目，講到勝出後有機會做男一，他就表示想拍運動題材劇集，做一個勵志的運動員，由不擅長運動到經過一段時間的努力和苦練後，成為一個成功的選手，令觀眾能感受到運動員那份激情，以及「台上一分鐘、台下十年功」的道理。
在新劇《青春不要臉》擔正做男主角的丁子朗，表示已收到經理人通知有關節目的消息，自己亦想趁著難得的比賽去挑戰自己，相信參賽後可以在其他同事身上學到更多。