45歲飛魚王子方力申游泳奪金震撼全場 退役21年重返泳池成績驚人
方力申退役21年重返泳池
方力申的游泳生涯可謂傳奇。這位曾經持有9項香港紀錄的游泳健將，在2000年悉尼奧運會上代表香港出戰200米背泳及400米個人四式項目。然而，為了追求演藝事業，他在2004年正式宣布退役，告別了競技泳壇。沒想到21年後，已屆中年的他竟能重新站上國際賽事的頒獎台最高位置，這份堅持和毅力令人敬佩。即使離開了競技舞台多年，方力申從未真正遠離游泳，他開辦游泳學校培育新一代泳手，近兩年更積極參與世界先進游泳錦標賽，延續著對這項運動的熱愛。
去年立下豪言壯語今日成功兌現
回想去年的比賽，方力申在男子40至44歲組別200米背泳及200米個人四式分別獲得銀牌和銅牌。當時他豪氣地表示：「要著得落啲後生仔著嘅嗰啲『快褲』，同埋我要再進步，要衝金牌！」這番話在當時或許被視為玩笑，但今日看來卻是他對自己的鄭重承諾。從去年的獎牌得主到今年的金牌得主，方力申用實際行動證明了中年人同樣可以在運動場上發光發熱。
激烈競爭中展現驚人後勁
在今次的200米背泳決賽中，方力申面對的競爭相當激烈。特別是與意大利泳手Maurizio Tersar的對決，兩人在前150米一直纏鬥得難分難解，比賽懸念直到最後一刻才揭曉。關鍵時刻，方力申憑藉豐富的比賽經驗和頑強的意志力，在最後50米展現出驚人的後勁，最終以2分16秒84的成績率先觸池。值得注意的是，方力申在本屆比賽中不僅報名了200米背泳，還參加了100米背泳、200米及400米個人四式等多個項目。以他目前展現出的競技狀態來看，在接下來的比賽中仍有望再添獎牌，甚至可能創造更多驚喜。
