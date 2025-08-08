45歲飛魚王子方力申游泳奪金震撼全場 退役21年重返泳池成績驚人

45歲的「飛魚王子」方力申再次證明年齡只是數字！在新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽中，這位昔日港隊代表以2分16秒84的佳績奪得男子45至49歲組別200米背泳金牌，僅以0.14秒的微弱優勢力壓意大利對手Maurizio Tersar封王。這個成績不僅實現了他去年定下的衝金目標，更比去年的表現進步了超過3秒，展現出驚人的競技狀態。