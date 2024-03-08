ViuTV《飛黃騰達》劣評如潮 網民力數5大死因！男主角拖累Ivy So
1. 主角選角出事 「波仔」黃浚銘最犯眾憎
今次《飛黃騰達》有別以往ViuTV劇集，沒有資深演員擔任重要角色，全由新晉演員擔大旗。不過網民們就認為一班新人包括Ivy So、黃浚銘（Boris）等人都演技未夠班，其中網民就認為「波仔」黃浚銘演技最差，更指24歲的波仔同57歲的鄧兆尊撞樣！
其角色設定都睇到網民好煩躁：「無㗎喎，你搵個鄧兆尊嚟做男一襯Ivy So，點睇得落呀？！」、「水皮咁嘅料都可以做主角，就知呢套劇冇質素，可以棄劇去Netflix煲劇了」、「搵波仔已經輸左啦，佢直頭係敗劇嘅其中一個關鍵」、「想捧紅班年輕人但係不成氣」、「點解viu今次棄用舊有策略，以舊演員帶新演員，成班新人都交唔到戲，兩個主角又無對手戲，群演幾條友又係得個嘈字」等。
2. 角色行為不合理 「搵部平板都搞成集」
除了一班新晉演員演技麻麻之餘，劇中的人物設計都亦大多都不合理。網民都紛紛留言指：「Ivy So覺得自己用美色去收風，就係好努力？想做投資人，靠收風就得？」、「波仔又唔知做乜，沉咗就幫到院長？個人物性格都唔通嘅？」、「呢兩晚個個好似集體發神經咁」、「第一集喺會場開頭，淨係兜兜轉轉搵部平板已經睇到有少少炆，覺得角色行為唔係太make sense」、「開頭叫做新鮮，做做下變左膠劇，跟本完全唔合理，人物變化仲膠過大台」等。
3. 「虛擬投資」主題離地唔吸引
《飛黃騰達》劇情以一眾主角齊齊參與「飛黃騰達投資大賽」投資比賽真人秀，每位參賽者都會獲得100萬虛擬貨幣，一眾參賽者都會在指定場地鬥個你死我活。網民們認為比起演員和角色問題，編劇和故事線的問題更大，並認為編劇沒有好好運用「金融」此題材：「呢套野題材，所涉及投資 投機 以及金融界污穢事情連最低門檻都有排未到，很難講得上真正「貼地」。
而想抽水「金融事件」條件都唔見有，要令觀眾共鳴有一定難度記住：「你以為講股票，原來係「虛擬投資」，比賽真人 show 欠缺真實世界資料支撐，變咗個個對住個 mon 一堆 number 炒上落發神經」、「隻成套劇無講過點睇數字，淨係收風，都叫投資人」、「想熱血又唔喺，想完夢又未到位」等。
4. 劇情不斷重覆同一套路
網民除了認為「虛擬投資」主題離地都算，就連劇情安排都千篇一律，不斷重覆同一套路：「開頭比賽，次次live 前都有事，次次都拖時間」、「然後次次最後一秒都冇事」、「然後有大半集係Ivy So 啲拍檔不停蝦碌浪費晒時間」等。
5. 30集太長太拖戲 劇情突然暴走
《飛黃騰達》無論角色定劇情都不夠吸引，令到網民都更加覺得全劇有30集實在太長太拖戲，更有不少網民認為《飛黃騰達》由第三個星期開始劇情就開始大暴走：
「我想問係咪仲有十三集要捱？呢兩集拖戲拖到嘔。頭一星期都仲好地地….而家個個變onX係咩事？」、「好心ViuTV 就米鬼拍20-30集啦」、「去到第三星期已經怪怪地。今個星期講迷失但無咩內容。似柯屎唔出咁係咁磨黎磨去」、「呢兩晚個個好似集體發神經咁」、「比較悶，做黎做去集集差唔多咁」等。
製作團隊超強大 今次拍30集卻老貓燒鬚
今次《飛黃騰達》的製作團隊非常強大，監製張志光、陳淑賢前作係2019《男排女將》，同樣是人多勢眾的群戲，但由鄧麗欣率鏡仔主演的20集排球劇被捧為ViuTV十大神劇頭五位，亦算是開拓了「體育劇」定位，今次轉換了題材結果不如預期。
至於導演黃頴珊和陳賢俊在行內都有超過20年經驗，二人同為無綫幕後出身，曾參與拍攝 《衝上雲霄》、《天涯俠醫》及近年好評作品《不懂撒嬌的女人》、《愛上我的衰神》等，拍過的ViuTV劇有《男排女將》和《野人老師》，估唔到今次處理30集長劇搞到一鑊泡。
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