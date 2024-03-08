ViuTV《飛黃騰達》劣評如潮 網民力數5大死因！男主角拖累Ivy So

由COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、黃浚銘（Boris）、黎展峯（Andy）等人主演的ViuTV劇集《飛黃騰達》口碑麻麻，已經播出20集，即係話仲有10集要捱！有網民在社交平台齊齊大數5大死因，就連死忠Fans都表示睇到頂唔順。