84歲「食屎陳師奶」被大劉點名添人氣 退休老師圓演員夢 家英哥都係佢學生

在《愛回家》中飾演「食屎陳師奶」的孫慧蓮前排在大劉記者會上被點名後，即時人氣飆升，工作訪問不斷，日前陳師奶接受訪問時談及「食屎」稱號時，身為退休教師的她竟然語出驚人表示：「食屎唔係壞事！」「食屎陳師奶」真人不露相，大家又估唔估到佢教邊科？